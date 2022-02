De Wayne Gretzky al CEO de Starbucks: 10 virtudes que los verdaderos líderes tienen en común

Lo hemos escuchado antes y lo seguiremos escuchando: la pandemia de Covid-19 cambió drásticamente la forma en que vivimos y trabajamos. Las industrias se vieron completamente interrumpidas y las empresas tuvieron que cambiar de estrategia en un abrir y cerrar de ojos (en algunos casos, varias veces). Los líderes empresariales y comunitarios de todo el mundo han tenido que dar un paso al frente como nunca antes, y sus éxitos, y el éxito de muchos líderes antes que ellos, no son una coincidencia. Estas personas son producto de atributos que dedicaron años a cultivar.

Las habilidades duras son un componente crítico de cualquier rol profesional, incluida la rapidez con la que sube la escalera y tiene un impacto, pero he descubierto que las habilidades blandas son las claves para generar el valor más significativo para usted y su negocio.

El crecimiento no se trata solo de números. Hay un lado humano que podría decirse que es igual de importante, tanto para su desarrollo como para el de quienes lo rodean. Es cómo te rodeas con éxito de personas inteligentes, cómo convences a los inversores de que vale la pena intentarlo y cómo impulsas un negocio al siguiente nivel. Por supuesto, todos tenemos valores que defendemos firmemente; algunos los aprendimos a una edad temprana, otros se acumulan con el tiempo.

Estas son las 10 virtudes principales que encarnan los líderes a quienes admiro, y la buena noticia es que cualquiera puede cultivarlas si lo intenta.

1. Aplicar la "Regla de Oro"

Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Es fácil quedar atrapado en el ruido y todos cometemos errores, pero lo importante es que aprendemos de ellos. Entonces, antes de actuar, asegúrese de preguntarse cómo le gustaría que se desarrollara una situación si el zapato estuviera en el otro pie.

2. Establezca un listón alto para el talento

El talento atrae al talento, y los buenos líderes lo reconocen. Al mantener altos estándares, atrae a personas que tienen el potencial para hacer el mejor trabajo de sus carreras. Y esto tiene un efecto combinado: estar rodeado de gente talentosa empuja a todos a crecer más rápido. El creador de cambios y magnate de la publicidad David Ogilvy lo dijo mejor: "Si cada uno de nosotros contrata a personas más pequeñas que nosotros, nos convertiremos en una compañía de enanos, pero si cada uno de nosotros contrata a personas que son más grandes que nosotros, nos convertiremos en un compañía de gigantes". En pocas palabras, aceptar la mediocridad solo aumenta la probabilidad de que las personas con talento se vayan.

Relacionado: Si quiere evitar que su mejor talento renuncie, no cometa uno de estos errores.

3. Baja el estrés

Los equipos que persiguen metas ambiciosas inevitablemente pasarán por momentos difíciles. Un buen líder reconoce la realidad de una situación y trabaja con un equipo para encontrar un camino satisfactorio y tranquilizador. A veces, esto puede significar usar el método socrático y hacer de abogado del diablo para ayudar a alguien a encontrar una respuesta. Otras veces, puede significar ser más práctico para manejar mejor un proceso.

4. Dar y solicitar retroalimentación

Un buen líder entiende que el crecimiento no ocurre sin retroalimentación. Puede ser desalentador tener una conversación directa, pero hay un costo mayor si un problema se dispara porque un empleado nunca tuvo la oportunidad de corregir el rumbo. Y no olvide que la retroalimentación no es una calle de sentido único: los líderes más fuertes se esfuerzan por recopilarla para mejorar. Hacer de esto un proceso regular y bidireccional elimina el miedo y permite que las personas (incluyéndote a ti) crezcan.

5. Crear responsabilidad

Un líder eficaz entiende lo que se comprometió, así como los plazos para hacerlo. Ella o él es dueño tanto de los éxitos como de los fracasos y espera lo mismo a cambio. Los resultados sólidos surgen de la responsabilidad compartida.

Relacionado: Los 4 roles de responsabilidad dentro de su empresa

6. Anticipa el futuro

Como dijo Wayne Gretzky: "Tienes que patinar hacia donde va el disco". Es un tropo comercial, sí, pero también es preciso. Los buenos líderes entienden la realidad de hoy, pero planifican para el mañana, los próximos meses y años. La falta de anticipación es uno de los factores estresantes y caídas más comunes para un nuevo líder.

7. Invertir en aprendizaje y desarrollo

Hubo un momento en que no sabíamos cómo hacer el trabajo que tenemos hoy. Un líder exitoso reconoce el potencial de quienes están en su órbita e invierte en ellos. En realidad, es simple: la educación y la motivación conducen a la competencia; la competencia y la pasión conducen al dominio; y el dominio del oficio de uno es una de las mayores recompensas de la vida. Invierta en su equipo y obtendrá dividendos en el futuro. Como dijo el ex director ejecutivo y presidente de Starbucks, Howard Schultz: "Tratar a los empleados con benevolencia no debe verse como un costo adicional que reduce las ganancias, sino como un poderoso energizante que puede hacer crecer la empresa hasta algo mucho más grande de lo que un líder podría imaginar".

Relacionado: Acelere la mejora de las habilidades de los empleados automotivados con las recompensas Web 3.0

8. Comunícate claramente

Vivimos en un mundo digital. La innovación ha simplificado la vida, pero también ha planteado nuevos obstáculos. El texto escrito, ya sea en prosa o en mensajes rápidos de Slack, se puede interpretar de diferentes maneras, así que siempre hable y escriba de forma clara y concisa. Use un lenguaje específico con ejemplos reales para llevar los mensajes a casa. Preste atención en las reuniones de su personal y asegúrese de pasar información a sus subordinados directos con contexto. Ayude a todos a entender la imagen grande y pequeña.

9. Fomenta el debate honesto

Rodearse de personas de diferentes orígenes allana el camino para un conjunto diverso de perspectivas y, naturalmente, genera un debate amistoso (ya veces no tan amistoso). Trate siempre de usar datos o lógica cuando comparta su perspectiva. Los buenos líderes deben estar encantados cuando gana la mejor idea, independientemente de quién la haya ofrecido. Fomente las preguntas, muestre curiosidad y siga los hilos. Todos aportan una lente diferente, y el grupo se volverá más inteligente si comprende lo que ve cada persona.

10. Política de aplastamiento

Los mejores líderes aborrecen la política de oficina, que fue memorablemente definida por el cofundador y socio general de Andreesen Horowitz, Ben Horowitz, como "avanzar en [sus] carreras o agenda por medios distintos al mérito o las contribuciones". No seas esta persona. La política es tóxica y puede desmantelar rápidamente la cultura de la empresa que ha trabajado duro para construir.

Como todo en la vida, el compromiso recorre un largo camino. El único límite es el que te pones tú mismo.