Empleado de McDonald's asa al jugador de los 49ers Kyle Juszczyk en Drive Thru después de perder el campeonato de la NFC: 'Jimmy solo quería un anillo, no lo va a conseguir'.

El domingo, los San Francisco 49ers perdieron 20-17 contra Los Angeles Rams en el Juego de Campeonato de la NFC, lo que les costó la oportunidad de ir al Super Bowl. Pero cuando el fullback de los Niners, Kyle Juszczyk, buscó una comida reconfortante después del decepcionante resultado, un empleado de McDonald's no se lo permitió tan fácilmente.

Kristin Juszczyk, la esposa de Kyle Juszczyk, publicó una historia de Instagram que muestra a un trabajador de McDonald's burlándose del fullback en la ventanilla. "Primero: McDonalds estaba cerrado y nuestro autobús no cabía en el drive thru... así que tuvimos que caminar por el drive thru", subtituló Kristin.

En el video, Kyle le dice al empleado que "solo quiere algunas pepitas", a lo que el empleado responde: "Jimmy solo quería un anillo, no lo obtendrá".

Se refería al mariscal de campo de San Fran, Jimmy Garappolo, quien fue interceptado en el último cuarto del partido del domingo, asegurando una victoria para los Rams y rompiendo su racha de seis derrotas consecutivas contra los 49ers.

Los Rams ahora están listos para recibir a los Cincinnati Bengals para el Super Bowl LVI el 13 de febrero. Y después de algunas bromas más amables en el autoservicio, Juszczyk finalmente completó su pedido de McDonald's.

