"Estábamos hartos de que la gente se quedara con el dinero que ganamos para ellos", dice este cofundador

En esta serie en curso , compartimos consejos, sugerencias y puntos de vista de empresarios reales que luchan en la batalla empresarial todos los días. (Las respuestas han sido editadas y condensadas para mayor claridad).

¿Quién eres y cuál es tu negocio?

Soy Ian Stewart, presidente de Done + Dusted Group , que es un grupo de entretenimiento global que organiza y transmite eventos en vivo, especiales, juegos, marcas y producciones de impacto.



¿Qué te inspiró a crear este negocio?

Los fundadores se formaron en la BBC y la MTV, y de repente nos dimos cuenta de que no necesitábamos ni queríamos que nadie más corrigiera nuestra tarea. Como la mayoría de las personas que dan el paso de pasar de empleados a dueños de negocios, sabíamos que estábamos listos. Teníamos las relaciones, el conjunto de habilidades, la reputación y, lo que es más importante, el deseo de tener un control total sobre los proyectos que asumíamos y cómo los hacíamos. Queríamos vivir o morir según nuestras decisiones, no las de otras personas. Y estábamos hartos de que otros se quedaran con el dinero que ganamos para ellos.

¿Cuál fue tu "momento aha"?

Cuando de repente me di cuenta de que confiaba más en mi propia opinión que en la de los demás. Creo que esto es cierto para cualquier persona en los negocios y llegar a ese punto debería sentirse como la cima de la montaña, pero no lo es. La verdadera pregunta que debe hacerse es: "Ahora que he tenido mi 'momento ajá', ¿qué voy a hacer al respecto?"

¿Cuál ha sido su mayor desafío durante la pandemia y cómo pivotó para superarlo?

Bueno, eso es fácil de responder. Cuando una gran parte de sus producciones de alto perfil son eventos en vivo, y de repente no hay eventos en vivo, eso ciertamente podría calificar como un "gran desafío".

Entonces, básicamente lloramos hasta quedarnos dormidos y luego, cuando nos despertamos, dejamos de sentir lástima por nosotros mismos y dijimos: “Este es un territorio desconocido. Nuestros clientes necesitan encontrar nuevas soluciones a los problemas a los que se enfrentan de repente. Démosles las cosas que necesitan para salir de esta”. La verdad es que no encontramos la manera… encontramos muchas maneras. Los últimos dos años han traído consigo la revolución más grande y emocionante en la forma en que se hacen las producciones en mis 30 años haciendo esto. Como dicen, "Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie".

¿Qué consejo le darías a los emprendedores que buscan financiación?

Piense en cómo y por qué quiere obtener fondos. ¿Lo necesita para infraestructura, para atraer talento, para expandirse? ¿O simplemente para sentirse más cómodo con sus extractos bancarios? Además, pase el filtro simple: ¿qué tendrá que "pagar: por esa financiación a largo plazo? ¿Le hará valer mucho más que el dinero que está recibiendo o simplemente está dando una parte de usted y, por supuesto, equilibrando eso con "el 10% de muchísimo vale mucho más que el 100% de todo".

Y sé creativo, después de todo, eres un emprendedor. En nuestro mercado súper emocionante, con nuevos jugadores masivos como meta y multi que se unen a poderosos streamers, marcas y emisoras tradicionales, busque dinero en cualquier lugar. Ah... y recuerda que robar bancos siempre es una opción a considerar si todo lo demás falla.

¿Qué significa para ti la palabra “emprendedor”?

Vea una oportunidad e inmediatamente conduzca un camión a través de la puerta ligeramente abierta. ¡No postergues! A menudo, no son las personas más inteligentes las que sobreviven, sino las personas más rápidas. Como ejemplo de no avanzar lo suficientemente rápido: hemos realizado cientos de miles de pruebas de COVID en nuestras producciones y gastado millones de dólares en esas pruebas... deberíamos haber iniciado una empresa de pruebas de COVID al comienzo de la pandemia, pero no lo hicimos. moverse lo suficientemente rápido.

¿Qué es algo que muchos aspirantes a dueños de negocios creen que necesitan y que en realidad no necesitan?

Un personal masivo, es solo más gastos generales. Creo que es mejor valorar y nutrir al personal que tienes. En los medios, la calidad triunfará siempre sobre la cantidad.

¿Hay alguna cita o dicho en particular que utilices como motivación personal?

Mi papá dijo dos cosas que siempre he guardado en mi bolsillo trasero: "Un tropiezo puede ser un trampolín, dependiendo de cómo lo uses". Y "Cuando los caimanes te están mordiendo el trasero, es difícil concentrarse en el hecho de que fuiste allí para drenar el pantano". Eso me inspira a sopesar las posibilidades, definir la meta, tomar una decisión, dejar de lado lo irrelevante y mantenerme enfocado.