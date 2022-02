Durante la semana pasada, una petición de Change.org ha estado circulando entre los leales y fanáticos de Tesla, pidiéndole al presidente Joe Biden que reconozca el liderazgo de Tesla en el sector de vehículos electrónicos (EV).

Jeff Swensen | Getty Images

“La Casa Blanca y la Administración Biden han estado tratando intencionalmente de ignorar el arduo trabajo de Tesla mientras apoyan a GM y otros como 'Líderes de vehículos eléctricos'”, escribió el creador de la Petición, Poet From The Stars. "El propósito de esta petición no es atacar personalmente al presidente Biden, sino hacerle saber que no estamos cayendo en la manipulación. Sabemos que Tesla es el líder y si está manipulando a los estadounidenses sobre quién fabrica la mayor cantidad de vehículos eléctricos, entonces qué ¿De qué otra cosa estás tratando de convencer a los estadounidenses?"

El CEO de Tesla, Elon Musk, aparentemente está de acuerdo con la petición de Change.org, la retuitea y agrega que el presidente no reconoce a la compañía.

La petición citó varios casos en los que el presidente Biden aparentemente ignoró a la compañía de Musk, incluida una cumbre de vehículos eléctricos que acogió al liderazgo de General Motors (GM), Ford y Stellantis, pero excluyó a Tesla .

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, insinuó que el estado no sindicalizado de Tesla podría haber sido la razón de su exclusión del evento y dijo: "Bueno, [los fabricantes de automóviles GM, Ford y Stellantis] son los tres mayores empleadores de United Auto Workers, por lo que Te dejaré sacar tus propias conclusiones".

Elon Musk ha tuiteado su decepción con el presidente varias veces, en un momento incluso llamándolo un " títere en forma humana ".