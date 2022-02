3 consideraciones clave para el franquiciado moderno

Al crecer, siempre me interesaron los negocios y sabía que algún día me convertiría en empresario. Lo que no me di cuenta fue que convertirse en emprendedor es mucho más que iniciar un negocio.

Cuando me mudé a Fort Collins, Colorado en 1997, quería iniciar un negocio de camisetas. Salí y pedí prestados $30,000 a amigos y familiares y encontré un lugar para arrendar en el centro de Fort Collins. Pasé días completando el papeleo y noches haciendo los acabados de los inquilinos, y serigrafié camisetas en el medio. Contraté a dos empleados y me llevó unos dos meses poner en marcha la tienda. Era un negocio divertido, pero rápidamente me di cuenta de que no tenía los conocimientos necesarios para tener éxito como propietario de un negocio.

Lo que comenzó como un negocio de camisetas de tres personas en Colorado, más tarde me catapultó a la industria hotelera y, finalmente, a bienes raíces e inspecciones. Estos son los errores que cometí en el camino y las valiosas lecciones que aprendí durante mi viaje empresarial.

Aproveche un sistema operativo probado

Durante el tiempo que manejé el negocio de las camisetas, había muchos aspectos, como la contabilidad, los recursos humanos y las negociaciones de contratos con vendedores y proveedores, que realmente no entendía. Tampoco contraté a las personas adecuadas para que me ayudaran. Antes de abrir la tienda, soñaba con abrir varias franquicias más. Todo eso llegó a su fin aproximadamente un año y medio después, y terminé vendiendo la tienda por lo que había puesto originalmente.

Gané un poco de dinero, pero ni siquiera era el equivalente de lo que hubiera ganado como gerente de una tienda minorista. Mirando hacia atrás, me queda claro que ser parte de un sistema de franquicia probado habría sido la mejor manera de evitar muchos de los errores que cometí. En retrospectiva, debería haberme asociado con un franquiciador exitoso o haber contratado a un consultor para que me ayudara a configurar los sistemas que me habrían hecho exitoso.

Métete en la maleza e investiga tu industria

En 1999, decidí ingresar al negocio hotelero y me convertí en franquiciado de Wyndham. Junto con algunos otros, decidí comprar los derechos de franquicia para construir un Days Inn & Suites by Wyndham (en ese momento se conocían como Cendant). Pedí dinero prestado a amigos y familiares por mi parte y estaba en camino de desarrollar, poseer y operar la propiedad. Esta fue mi primera experiencia verdadera con un sistema de franquicias, y pensé que era lo mejor que había existido. El franquiciador proporcionó capacitación, procedimientos, sistemas de administración de propiedades, orientación y un manual de operación.

Pensé que esto iba a ser un jonrón, pero en un año y medio me di cuenta de que, aunque estos "sistemas" estaban disponibles, era más un recurso que el conocimiento profundo que necesitaba para tener mucho éxito. . Ahora, no me malinterpreten, esto podría haber sido simplemente mi falta de conocimiento o utilización de los "sistemas", ya que todavía era la primera vez para mí como franquiciado. Sin embargo, terminé perdiendo dinero en esta empresa y tuve que empezar de nuevo después de devolverle el dinero a mis amigos y familiares. Este fue un gran revés.

A cualquiera que esté en una posición similar a la mía o que esté buscando convertirse en franquiciado, le aconsejaría que comprenda los entresijos de su industria. En última instancia, tener un sistema de franquicia probado no es suficiente. No solo necesita comprender su industria, sino que también debe estar bien versado en las operaciones diarias. Sugeriría encarecidamente visitar a varios franquiciados existentes y observarlos durante un tiempo para comprender completamente su negocio.

Piensa 10 pasos adelante

En 2003, me dirigí a mi siguiente aventura en las inspecciones de bienes raíces. Mi mentor Craig Auberger y yo tuvimos una conversación sobre la industria de inspección de bienes raíces y me intrigó.

Con alrededor de $5,000 en mi tarjeta de crédito, comencé 1st Ohio Inspection Services. Empecé haciendo mucho marketing y creación de redes y estaba lo suficientemente ocupado como para traer a algunos otros inspectores y entrenarlos para salir al campo. Alrededor de un año y medio en el negocio, estaba haciendo una inspección en el techo. Con un movimiento rápido, la escalera resbaló y caí aproximadamente 18 pies sobre un camino de concreto. Aterricé sobre mi muñeca y codo derechos y tuve que someterme a nueve cirugías durante un período de varios meses. Durante este tiempo, tanto mi mentor como mi esposa me dijeron que, dado que ya no podía hacer inspecciones físicas, debería cerrar el negocio. Sin embargo, había estado planeando un escenario como este todo el tiempo. Ya había implementado "sistemas" que sabía que me permitirían continuar operando el negocio en un caso en el que no pudiera participar en una capacidad de inspección. Fuertemente influenciado por E-Myth Revisited de Michael Gerber, dirigí mi negocio con el pretexto de que algún día lo franquiciaría.

Eventualmente eliminé el nombre de Ohio, lo llamé "Servicios de primera inspección", vendí mi tienda corporativa de Cincinnati y continué ampliando el sistema de franquicias. Hoy, tengo nueve ubicaciones abiertas con dos programadas para abrir dentro de los próximos seis meses. Es imperativo tener una salida en mente . Cualquiera que desee ingresar a un negocio, independientemente de la industria o el sector, debe pensar en el futuro y tener un plan general de cómo podría salir y continuar operando.

Los sistemas de franquicia proporcionan a los franquiciados un libro de jugadas que incluye los conocimientos prácticos de los franquiciadores, los manuales y procedimientos operativos, la propiedad intelectual y la marca. Ser parte de un sistema de franquicias le brinda conocimiento de la marca a través de publicidad nacional, regional y local para ayudar a construir el reconocimiento del nombre. En última instancia, aprendí que convertirse en un franquiciado exitoso tiene tres aspectos: debe aprovechar un sistema operativo probado, pero también debe comprender su industria y su negocio a fondo mientras mantiene una estrategia de salida en el fondo de su mente.