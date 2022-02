Amplíe su lanzamiento de ventas con la lista de reproducción perfecta de SKO

Entonces, aquí se dirige al tercer año de una pandemia. Está devanándose los sesos en busca de formas únicas de motivar al equipo de ventas en lo que ahora será otro lanzamiento virtual. ¡Puedo relacionar! Teníamos grandes planes para nuestro SKO anual. Se reservaron vuelos y planeamos reunir a todos nuestros equipos de atención al cliente en Denver, Amsterdam y Chennai. Tendríamos tres días de aprendizaje, vinculación y, lo que es más importante, motivar al equipo para mejorar su juego en 2022. En cambio, estábamos luchando una vez más para pasar a una agenda virtual y aún con la esperanza de lograr los mismos objetivos. Ah, y por cierto, la mitad de nosotros tenía Covid.

Bueno, parece que lo hicimos. Los comentarios sobre nuestro evento de esta semana fueron extremadamente positivos y el equipo de ventas está entusiasmado. ¿Cómo lo hicimos? Por supuesto, dedicamos mucho tiempo al contenido de nuestras presentaciones. Nos adherimos a algunos principios básicos de presentación, como sesiones cortas de 20 minutos o menos y texto y viñetas limitados en las diapositivas. Lo mezclamos con paneles, cuestionarios y charlas informales. También forzamos simulacros y ensayos generales para ayudar a nuestros oradores a mejorar su juego.

El cambio de juego: la música. Agregar una banda sonora a nuestra historia agregó una resonancia más profunda, nos conectó emocionalmente y creó el estado de ánimo que buscábamos: enérgico, reflexivo y optimista. Si obtiene la música adecuada, puede despertar el apetito de su audiencia por el contenido e incluso moldear su reacción. Pensamos bien en crear la lista de reproducción completa de Freshworks SKO 2022 en Spotify.

Comience su patada inicial con abridores de bombeo

Comenzamos el espectáculo cuando la gente se unió virtualmente con "Feel Good" de Saint Motel, una de mis bandas favoritas de 2021. Es una opción menos conocida y el chat estaba lleno de gente preguntando por la canción. Un poco de mística inició la conversación.

Otra gran melodía de Saint Motel es "It's All Happening". A continuación, iniciamos la sesión de nuestro CEO con un video acompañado de "I Feel Good" de Pitbull. No hay mejor tipo de motivación que Pitbull, y ¿quién más para iniciar una conversación de ventas global que Mr. Worldwide? Otro de sus logros es "I Believe That We Will Win", que pone la mentalidad en el logro.

Nuestro Director de Atención al Cliente, Paddy Rathinam, ha dominado el arte de bailar de los hombros para arriba en 2022, y es francamente contagioso en Zoom. Para aprovechar al máximo la música, todos los altavoces deben tener sus cámaras encendidas y pedirles que se muevan. Puede que tengas que empezar la fiesta, pero está bien. Puede saber si está animando a la audiencia por los comentarios del chat, así que asegúrese de dejarlos también.

Elevando las notas clave

Nuestro tema general de SKO fue Elevate!, y cada uno de nuestros líderes tenía una variación diferente de ese tema para su discurso. La canción de walk-up (o en este caso Zoom-up) para cada uno coincidía con su sesión. Nuestro Director de Ingresos, José Morales, comenzó con "Start Me Up", un tema de apertura clásico que agradaba a la multitud y que todos podían tocar. A continuación, nuestro Director de Producto, Prakash Ramamurthy, usó el indomable tema musical de Monday Night Football adaptado a nuestra cohorte de América del Norte amante del fútbol. Para el resto del mundo fue “Eye of the Tiger”, un especial retrospectivo que se sintió sorprendentemente fresco.

El tema de mi presentación de marketing fue ganar y cómo el marketing puede ayudar al equipo de ventas a ganar en 2022. Mi canción de Zoom-up fue una elección fácil: "All I Do is Win" de DJ Khaled, que hizo que todos levantaran la mano. Nuestro vicepresidente sénior de marketing de productos, Kevin Murray, se unió a mí en el escenario virtual con "All Star" de Smash Mouth, recordándole a nuestro equipo lo fantásticos que pueden ser. Cerramos las conferencias magistrales con nuestro hombro Groover, Paddy, que entró en llamas con "Let's Get it Started", de Black Eyed Peas. ¿Qué mejor manera de animar a la gente para la gran final?

Compromiso intersticial

Al igual que los eventos deportivos llenan el tiempo de inactividad con trivia y juegos, entre sesiones presentamos divertidas competencias de preguntas y respuestas. Se enfocaron en el material presentado usando Menti y quitaron el sonido de los micrófonos para iniciar la conversación. Mientras veíamos llegar los resultados, jugamos algunos de los programas de juegos favoritos, como los temas de "Family Feud" y "Jeopardy". La diferencia entre un altavoz que intenta llenar el espacio muerto y dejar que la música cree el ambiente es realmente sorprendente.

Un cierre vertiginoso

A todos nos sorprendió el impacto de nuestra canción de cierre, "Such Great Heights" de The Postal Service, una canción enérgica aunque un poco más fresca, ideal para la reflexión. Ciertamente reforzó el tema de Elevate. Y, después de dos intensos días virtuales, fue increíble ver cuántas personas se quedaron y escucharon la canción completa, charlando y participando todo el tiempo. Casi se sintió como el final de un inicio en vivo donde las personas están de pie y unidas por lo que acaban de experimentar. ¡Intentalo!

Aprendizajes: prepara tu tecnología y diviértete

Desafortunadamente, reproducir música o videos en una reunión de Zoom no solo funciona. Dependiendo de su plataforma, tome elconsejo de expertos y optimice la calidad del sonido.

Nuestros comentarios posteriores al evento han sido abrumadoramente positivos. Por supuesto, la calidad del contenido y la entrega jugaron un papel muy importante, pero como dijo uno de nuestros empleados: "No solemos ver el lado más ligero del equipo de liderazgo... estos gestos (música) hacen que la experiencia sea más agradable". personal y resalta el carácter de nuestra gente. Hace que lo que de otro modo sería una reunión de Zoom inhumana, sea un poco más humana :)”

Buena suerte con sus reuniones iniciales virtuales y disfrute de la lista de reproducción de Freshworks SKO 2022.