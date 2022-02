Lo que los líderes empresariales pueden ofrecer para mantener y desarrollar a los empleados

Los empleados están interesados en el desarrollo profesional y las organizaciones quieren contratar y desarrollar empleados que puedan asumir roles de liderazgo. Pero, ¿dónde está la desconexión? ¿Qué deben hacer las organizaciones para que la escalera corporativa sea escalable?

Aquí hay algunos pasos específicos que los empleadores pueden tomar para construir su canal de liderazgo al tiempo que ofrecen oportunidades que han demostrado aumentar el compromiso, la productividad y la longevidad de los empleados.

Una mirada a la investigación

Según una investigación de Gartner , más de la mitad de los empleados indican que es importante que sus empleadores ofrezcan oportunidades reales de crecimiento personal.

Los empleadores también se benefician. La Asociación para el Desarrollo del Talento (ATD) indica que cuando las organizaciones ofrecen formación integral experimentan un margen de beneficio un 24% superior a aquellas que dedican menos tiempo a actividades de formación y desarrollo.

Estos esfuerzos también pueden ayudar a construir el tipo de diversidad en los rangos de liderazgo que tantas empresas, y sus clientes y empleados, valoran hoy.

Relacionado: Los empleados ahora tienen la sartén por el mango: ¿Cómo deberían responder las empresas?

Impacto positivo en la diversidad

Ser proactivo al idear formas de sentar las bases para el desarrollo y el crecimiento de los empleados puede contribuir en gran medida a abordar la falta de diversidad en los puestos de liderazgo sénior. Esto es cierto en todo el trayecto hasta los asientos a bordo.

Es bien sabido que la tubería de liderazgo puede ser un factor limitante para el crecimiento ascendente si esa tubería está poblada principalmente por estereotipos tradicionales. Y, sin embargo, en muchas organizaciones, ese sigue siendo el caso. No se debe necesariamente a algo que estas organizaciones hayan hecho deliberadamente para mantener a personas de diversos orígenes fuera de la tubería, sino más bien a lo que muchos no han hecho: tomar medidas proactivamente para garantizar que los grupos de empleados típicamente subrepresentados reciban la capacitación, el desarrollo y apoyo de coaching para pasar a roles de nivel superior.

Aquí hay algunas formas en que las organizaciones pueden invertir para hacer que la escalera corporativa sea escalable mientras allanan el camino para una mayor diversidad de liderazgo.

Ayudar a los gerentes a desarrollar habilidades de coaching

No asuma que todos sus gerentes son expertos y se sienten cómodos con el entrenamiento de los empleados y ayudarlos a crecer y desarrollarse para pasar a puestos de nivel superior. Muchos no lo son. Pero usted puede ayudar brindándoles las herramientas, la capacitación y los recursos para ayudarlos a desempeñar este papel tan importante.

Como parte de esta capacitación, enseñe a los gerentes cómo trabajar con los empleados para desarrollar planes de desarrollo personal (PDP) como parte del proceso de gestión del desempeño.

Fomentar tanto la mejora como la reconversión

No todos los empleados estarán interesados en ascender en la escalera proverbial. Y, seamos realistas, la mayoría de las organizaciones tienen oportunidades muy limitadas para los empleados que puedan estar interesados en pasar a funciones de nivel superior. Sin embargo, eso no significa que no puedan o no deban buscar oportunidades para aprender nuevas habilidades que podrían prepararlos para otros puestos laterales, o incluso de nivel inferior, dentro de su organización.

En el entorno acelerado y en constante cambio actual, la necesidad de nuevas habilidades es evidente en organizaciones de todo tipo. La mejora de las habilidades puede proporcionar tanto valor para satisfacer las necesidades de desarrollo de algunos empleados como prepararlos para pasar a otros roles.

Muchas empresas ya lo saben. De hecho , el Informe de aprendizaje de la fuerza laboral 2021 de LinkedIn indicó que el 59% de los encuestados dice que las iniciativas de mejora y actualización de habilidades fueron su principal prioridad en 2021.

Relacionado: Seis maneras de mantener a sus empleados aprendiendo en el trabajo

Proporcionar oportunidades de liderazgo

Las oportunidades de liderazgo no necesitan limitarse a aquellas que implican la supervisión o la gestión de otros. La capacidad de liderar un comité, un grupo de trabajo o un equipo de proyecto puede ofrecer una valiosa oportunidad de liderazgo para los empleados al tiempo que ofrece una forma de evaluar las competencias y el potencial de los empleados para desempeñar funciones de liderazgo más formales.

Desarrollar un papel para los entrenadores de desarrollo profesional

Los gerentes y supervisores no son los únicos miembros de su personal que pueden desempeñar un papel en el entrenamiento de los empleados en sus elecciones de carrera y preparación para nuevos roles. Sus líderes de recursos humanos y los miembros del personal también pueden desempeñar un papel aquí, al igual que el personal de aprendizaje y desarrollo. De hecho, tener entrenadores de carrera dedicados y de referencia en el personal puede proporcionar recursos valiosos tanto para los empleados como para los gerentes.

Servir en este rol puede proporcionar una gran oportunidad de desarrollo profesional para los empleados, ayudándolos a desarrollar una habilidad de gestión clave que, como hemos visto, a menudo falta.

Ofrecer reembolso de matrícula y certificación

Si aún no lo ha hecho, considere ofrecer reembolso de matrícula y certificación para permitir que los empleados asistan a clases universitarias u otros programas de capacitación que puedan interesarles. Las organizaciones pueden obtener beneficios fiscales al ofrecer reembolso, lo que hace que esto sea beneficioso para todos en más de un sentido. .

A medida que los empleados desarrollan sus habilidades, se vuelven más valiosos para sus empleadores. Es una inversión que puede dar sus frutos de varias maneras, incluida la posibilidad de que los empleados suban de nivel en sus puestos actuales.

Estas son solo algunas de las formas más efectivas de ayudar a sus empleados a ascender en la escala corporativa, si eso es lo que quieren hacer. E incluso si no lo hacen, brindar apoyo y recursos para ayudarlos a desarrollar las habilidades personales y profesionales deseadas puede generar grandes dividendos, para ellos y para usted.

Relacionado: Creación de una fuerza laboral equitativa para inspirar a las generaciones futuras