Por qué necesita dejar de pensar que debe hacer más con menos

Muchas personas creen que un nuevo año señala un nuevo comienzo, por lo que prometen dejar atrás el pasado y deciden hacerlo mejor en el futuro. Sin embargo, hay un defecto en este ritual. Los problemas no desaparecen simplemente porque quitamos un calendario y fijamos uno nuevo. Las muchas crisis que hemos enfrentado el año anterior no terminarán repentinamente.

Como líderes empresariales, aún debemos enfrentar los desafíos que surgen de la pandemia, las limitaciones de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra. La inflación y la escasez de productos siguen siendo problemas muy reales que enfrenta nuestra sociedad y afectan nuestras economías, al igual que las enfermedades infecciosas, las brechas en la fuerza laboral y las crecientes demandas de los clientes.

Entonces, en lugar de confiar en un conjunto rígido de objetivos para definir o medir nuestro éxito, creo que deberíamos:

Establezca nuevas intenciones todos los días del año en función de los desafíos, las ideas y las oportunidades que vemos en ese momento. Refine nuestros objetivos para reflejar el aquí y el ahora: la diferencia que podemos marcar, o lo que podemos hacer de manera diferente, para mejorar los resultados para nuestros negocios, clientes y el mundo. Abandone esta mentalidad de que estamos obligados a “hacer más con menos”.

Cambia tu perspectiva

Durante años, las conversaciones sobre mejoras en los procesos comerciales, inversiones en tecnología e incluso la programación del personal se han centrado en esta noción de que debemos encontrar la manera de hacer más con menos. ¿Cómo aumentamos nuestra fuerza laboral con tecnología porque no estamos recibiendo suficientes solicitantes de empleo para cubrir todos los puestos vacantes? ¿Cómo ayudamos al personal actual a completar más pedidos en menos tiempo? ¿Cómo atendemos a más clientes con menos inventario? Incluso en nuestra vida personal, recientemente hemos sentido la necesidad de racionar lo que había en nuestros estantes para que dure más o llegue más lejos. Es muy parecido a una recesión.

Sin embargo, cuando nos enfocamos exclusivamente en ser frugales, en hacer más con menos, limitamos nuestras capacidades de crecimiento como personas y empresas.

Profundice y busque formas innovadoras de lograr mejores resultados. Enfoca tu energía solo en acciones que agreguen valor y deja de hacer cosas que no lo hagan. Por ejemplo, apuesto a que no sabías que hay 55 formas diferentes de usar bicarbonato de sodio . Sé que no lo hice. Y piense en todas las formas en que puede usar su teléfono inteligente para administrar su vida personal. Puede comprar todo lo que necesita, pagar facturas, crear arte, "probarse" ropa, ver al médico e incluso comprar una casa. Y eso solo rasca la superficie de lo que es posible.

Es por eso que le recomiendo encarecidamente que evalúe lo que hay en su conjunto de herramientas comerciales en este momento, especialmente desde una perspectiva tecnológica. Nunca sabrá cuántas herramientas diferentes tiene disponibles para maximizar su mano de obra e inventario actuales, o cuántos problemas se pueden resolver con una sola herramienta, hasta que vea las cosas a través de una lente micro y macro.

Prepárese para lo impredecible resolviendo problemas conocidos ahora

Como pequeña empresa, ha llegado tan lejos, ha sobrevivido mucho y ha demostrado su fortaleza frente a la adversidad extrema. Pero como dijo una vez Andy Grove: “ El éxito genera complacencia. La complacencia engendra fracaso. Solo los paranoicos sobreviven .”

No asuma que lo que ha funcionado antes funcionará de nuevo. Si logró superar la tormenta de 2020 y 2021 sin transformar digitalmente su negocio, puedo ver por qué puede sentirse seguro de su capacidad para capear lo que viene después. Sin embargo, será difícil establecer con éxito esas intenciones diarias si no está conectado con la información y las personas que deberían informarles.

Es por eso que debe encontrar una manera de empoderar tecnológicamente a sus trabajadores, socios y clientes en los próximos días, incluso si hasta ahora se ha resistido a la revolución digital.

La tecnología puede ayudarlo a cerrar la brecha de la fuerza laboral y satisfacer las necesidades de más clientes sin agregar más mano de obra. Pero la verdad es que la tecnología también te ayuda a satisfacer las necesidades personales de los trabajadores y clientes de una manera muy diferente. Les muestra que son valorados, y eso vale más que el oro.

Los trabajadores se sienten especiales cuando obtienen computadoras móviles con aplicaciones de realidad aumentada o impresoras móviles que evitan que tengan que caminar por el edificio para completar una tarea. Y los clientes están encantados cuando está dispuesto a reunirse con ellos donde están y puede darles lo que necesitan. Todo lo que queremos como humanos en este día es el acceso directo a bienes, servicios o información que facilitará las tareas, las decisiones y la vida.

Recuerdo que un colega me contó una vez sobre un vecino que dijo que su primer día en el trabajo fue su mejor "primer día" hasta el momento. Era un adolescente sin experiencia, pero tuvo una primera impresión increíble porque le dieron herramientas tecnológicas simples que le permitieron tener un impacto instantáneo. Sabía exactamente cuándo y cómo reabastecer los estantes para mantener contentos a los clientes y generar ingresos, y su empleador se dio cuenta. No podía esperar a ver qué podía hacer a continuación una vez que se sintiera aún más cómodo con su papel y tuviera la oportunidad de contribuir aún más.

En otras palabras, la tecnología le permite resolver la escasez de mano de obra al demostrarles a los trabajadores que es un empleador que se preocupa. Tus empleados estarán más dispuestos a quedarse e incluso reclutar a sus amigos para que se unan al equipo.

También te ayuda a resolver la pérdida de clientes. Cuando las personas pueden ver que está haciendo todo lo posible para almacenar los artículos que necesitan o brindar servicios de una manera conveniente para ellos, se volverán más leales e incluso generarán nuevas referencias, todo lo cual ayuda a estabilizar las ventas e impulsar el crecimiento.

Por supuesto, la misma tecnología que permite a los trabajadores realizar tareas más rápido también recopila datos que lo ayudan a tomar mejores decisiones operativas. Puede medir el rendimiento de los modelos de inventario y dotación de personal y ajustar según sea necesario para equilibrar los recursos frente a la demanda.

Relacionado: ¿Por qué es fundamental el desarrollo de la resiliencia en una empresa?

Libere el poder de su gente

Solo recuerde, las demandas cambian cada hora y su equipo necesitará adquirir nuevas capacidades para mantenerse al día. La tecnología puede ser de gran ayuda aquí, pero solo si comprende que las herramientas que su equipo necesitaba la semana pasada pueden no ser las que necesita la próxima semana. Es posible que deba desbloquear nuevas características o funcionalidades dentro de esas herramientas para "subir de nivel" su productividad, eficiencia y conocimientos a medida que el volumen de pedidos o la complejidad de las tareas comienzan a aumentar.

Es por eso que debe abrir un circuito de retroalimentación. Pregunte a sus equipos de primera línea y de TI qué funciona y qué no, como parte de su evaluación diaria y ejercicio de establecimiento de objetivos. Averigüe las cosas que sienten que les ayudarían a tener más éxito. Luego vea si esas capacidades están ocultas a plena vista. Hay tantas aplicaciones y funciones en mi teléfono inteligente que nunca antes había usado, pero eso no significa que no pueda beneficiarme de ellas. Lo mismo ocurre con las tecnologías empresariales, que están diseñadas para escalar. Puede desbloquear gradualmente las funciones y expandir las aplicaciones para plataformas de hardware y software a medida que alcanza nuevos hitos comerciales o simplemente necesita hacer más.

Solo asegúrese de capacitar a su equipo y a sus clientes sobre cómo maximizar las herramientas que les está brindando. Equiparlos con tecnología no le servirá de nada si no la están utilizando al máximo.

Relacionado: 5 cualidades fundamentales que debe buscar en sus primeros empleados

Adoptar la tecnología como un catalizador para el cambio versus verla como un "gran cambio"

Como empresa nueva o pequeña, es posible que tenga el desafío de equilibrar su presupuesto en este momento. Los tiempos han sido difíciles para muchos. Pero ahora no es el momento de retrasar su transformación digital.

La tecnología le permite ir más allá de este sentimiento de que debe hacer más con menos porque lo conecta con las personas y la información que necesita para ser más creativo y prescriptivo en la resolución de problemas y más intencional en el establecimiento de sus objetivos. La tecnología le permite hacer limonada para un cliente y barras de limón para otro, incluso cuando solo tiene un limón. Y lo que es más importante, le permite cumplir sus intenciones con sus empleados, clientes y usted mismo, incluso si el mundo y sus objetivos comerciales cambian todos los días.

Relacionado: La pregunta número 1 que todo líder empresarial debería hacerse