Los informes revelan que 2 grandes marcas están pensando en comprar Peloton

Las acciones de Peloton subieron más del 30% en las operaciones previas a la comercialización el lunes después de los informes de que Amazon y Nike estaban considerando comprar el fabricante de bicicletas estáticas.

NurPhoto | Getty Images

El viernes, el Wall Street Journal dio a conocer la noticia del interés de Amazon, informando que el gigante del comercio electrónico había estado hablando con asesores sobre un posible acuerdo. Sin embargo, no hay garantía de que se llegue a un acuerdo.

El Financial Times también informó el viernes que Nike estaba considerando una oferta por Peloton. Según la fuente, Nike consideró ofertar por Peloton antes de que la compañía se hiciera pública en 2019 antes de finalmente no aceptar la oferta. Esta vez, la compañía aún se encuentra en la etapa inicial de consideraciones, ya que Nike no ha mantenido conversaciones con Peloton.

La capitalización de mercado actual de Peloton es de aproximadamente $ 8 mil millones, una gran caída desde su pico de principios de 2021 de más de $ 50 mil millones.

Uno de los inversionistas de Peloton, Blackwells Capital, ha estado pidiendo a la compañía que considere una venta y despida al director ejecutivo de Peloton, John Foley. En una carta de enero a la junta directiva de Peloton , el CEO de Blackwells Capital, Jason Aintabi, escribió que un Peloton independiente "todavía no podrá explotar completamente las oportunidades que permiten sus activos y su marca".

"Sin duda, Peloton y su base de clientes serían extremadamente atractivos para cualquier cantidad de empresas de tecnología, transmisión, metaverso y ropa deportiva (por ejemplo, Apple, Disney, Sony, Nike), que podrían extender su presencia en el hogar, en salud y bienestar y en la pantalla a través de Peloton", escribió Aintabi.

La compañía tiene programado publicar sus ganancias del segundo trimestre el 8 de febrero, durante el cual Foley dijo que se anunciarán más detalles sobre el futuro de la compañía.

Las acciones de Peloton subieron un 26,18% en un período de 24 horas a partir del lunes por la mañana.

