Neil Young dice que el CEO de Spotify, no Joe Rogan, es el 'gran problema': una cronología completa de la controversia entre Spotify y Joe Rogan

Las últimas semanas han sido un torbellino de controversia en torno a Spotify y el podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience . La plataforma de transmisión, que firmó un acuerdo de 100 millones de dólares con el podcaster por los derechos exclusivos de transmisión, se enfrenta a una gran reacción de los consumidores y creadores por el contenido de los podcasts de Rogan y las decisiones de la plataforma de continuar presentando su trabajo. Aquí, Entrepreneur desglosa una cronología completa de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y explica dónde se encuentra la empresa con Rogan ahora.

¿Cómo comenzó la controversia entre Joe Rogan y Spotify?

31 de diciembre de 2022: The Joe Rogan Experience lanza el episodio n.º 1757 . El episodio presenta al controvertido doctor Robert Malone, a quien se le expulsó de Twitter por difundir información errónea sobre el covid-19. Malone criticó la rápida distribución de las vacunas Covid, infiriendo que el gobierno de EE. UU. tenía motivos ocultos en medio de la pandemia y afirma haber “inventado la plataforma tecnológica central de la vacuna de ARNm”. El episodio se emitió exclusivamente en Spotify, ya que la plataforma de transmisión tiene los derechos exclusivos de todos los episodios del programa.

12 de enero de 2022: un grupo de más de 270 profesionales médicos, científicos, estudiantes de posgrado y profesores firman una carta exigiendo que Spotify aborde el episodio n.º 1757 de JRE y el podcast en su conjunto , señalando que en ese momento, Spotify no tenía una idea clara. política de desinformación y pedir a la empresa que implemente una. “Al permitir la propagación de afirmaciones falsas y dañinas para la sociedad, Spotify está permitiendo que sus medios alojados dañen la confianza pública en la investigación científica y siembren dudas sobre la credibilidad de la orientación basada en datos que ofrecen los profesionales médicos”, decía la carta .

Artistas como Neil Young Chime In

24 de enero de 2022: El gran incidente de Neil Young. El famoso músico escribe una carta abierta en su sitio web, que luego eliminó, exigiendo que Spotify elimine JRE o todo el catálogo de música de Young:

“Informe inmediatamente a Spotify que estoy cancelando activamente toda mi disponibilidad de música en Spotify lo antes posible. Estoy haciendo esto porque Spotify está difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte de aquellos que creen que la desinformación está siendo difundida por ellos. Por favor, actúe inmediatamente hoy y manténgame informado sobre el cronograma. Quiero que le avises a Spotify de inmediato hoy que quiero sacar toda mi música de su plataforma. Pueden tener Rogan o Young. No ambos."

26 de enero de 2022: Spotify elimina todo el catálogo de música de Young según el ultimátum del artista. “Demasiado para el arte. Pero ahora eso es cosa del pasado para mí. Pronto mi música vivirá en un lugar mejor”, dijo Young en un comunicado de seguimiento. Un representante de Spotify comentó que "lamentan la decisión de Young" de pedir que se elimine su música y que la plataforma espera "darle la bienvenida pronto". No parece muy probable.

28 de enero de 2022: la música Joni Mitchell, citando las mismas razones, sigue el ejemplo de Young al eliminar su catálogo de música de Spotify. El guitarrista de E-Street Band, Nils Lofgren, rápidamente hace lo mismo (aunque Bruce Springsteen no firmó conjuntamente). Una ola de artistas, incluidos India.Arie, Graham Nash, David Crosby y Stephen Stisls, también solicitan la eliminación de sus catálogos.

30 de enero de 2022: el director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek , publica un comunicado en el que anuncia que la plataforma agregará una etiqueta de "consulta de contenido" a todos los podcasts que traten sobre el covid y la pandemia. “Nos tomamos esto en serio y continuaremos asociándonos con expertos e invirtiendo fuertemente en la funcionalidad de nuestra plataforma y las capacidades del producto en beneficio de los creadores y oyentes por igual. Eso no significa que siempre lo hagamos bien, pero estamos comprometidos a aprender, crecer y evolucionar”, dijo Ek. La compañía también señaló que haría pública su lista de reglas de plataforma en un esfuerzo por aumentar la transparencia entre los consumidores y los creadores.

Joe Rogan se disculpa y el CEO de Spotify habla

31 de enero de 2022: Rogan publica un video de 10 minutos de duración en su Instagram en respuesta a la política recientemente anunciada de Spotify que aborda dos episodios de su podcast, a saber, el n.° 1757 con el Dr. Robert Malone y el n.° 1747 con el Dr. Peter McCullough. Duplica su decisión de entrevistarlos a ellos y a otros invitados controvertidos, diciendo que está interesado en escuchar opiniones extremas y opuestas en todo el espectro. "No sé si tienen razón. No soy médico. No soy científico", dijo Rogan en el clip. "Solo soy una persona que se sienta y habla con la gente y tiene conversaciones con ellos. ¿Me equivoco? Absolutamente. Me equivoco. Pero trato de corregirlos".

3 de febrero de 2022: Ek habla sobre la controversia de Rogan y la nueva política de desinformación en una llamada de ganancias del cuarto trimestre de 2021. “Hemos tomado medidas bastante drásticas... una es publicar nuestras políticas y hacérselas claras al mundo. Solo un reconocimiento de mi parte. Probablemente sea tarde, deberíamos haberlo hecho antes, y eso depende de mí”, admitió Ek antes de señalar que Spotify sería la primera plataforma de transmisión en implementar tal política. También dijo que era demasiado pronto para saber si la reacción violenta de Rogan y las consecuencias posteriores tendrían algún impacto en los ingresos de la empresa.

4 de febrero de 2022: Spotify elimina más de 70 episodios de JRE. En ese momento, no estaba claro por qué se eliminaron los episodios y si Rogan lo solicitó o no o si la plataforma de transmisión los eliminó por su propia cuenta. Los episodios fueron retirados de la plataforma después de que apareció un video que mostraba una compilación de Rogan diciendo un insulto racial varias veces. Se supuso, según el momento, que Rogan había usado el insulto en todos los episodios eliminados.

5 de febrero de 2022: Rogan emite una disculpa en un video de Instagram de seis minutos, calificando su uso del insulto como "vergonzoso" y afirmando que "no es racista", diciendo que los clips se estaban usando fuera de contexto. “Sé que para la mayoría de las personas no existe un contexto en el que a una persona blanca se le permita decir esa palabra, no importa públicamente en un podcast, y ahora estoy de acuerdo con eso”, dijo Rogan en un video. “No lo he dicho en años. No es mi palabra para usar. Soy muy consciente de eso ahora".

6 de febrero de 2022: Spotify envía un memorando a los empleados sobre la controversia de Rogan.

"No hay palabras que pueda decir para transmitir adecuadamente lo mucho que lamento la forma en que la controversia de The Joe Rogan Experience continúa impactando a cada uno de ustedes", dijo Ek en el memorando, que se envió durante el fin de semana. "Creo que es importante que sepa que hemos tenido conversaciones con Joe y su equipo sobre algunos de los contenidos de su programa, incluido su historial de uso de lenguaje racialmente insensible".

Luego, el memorándum reveló que fue Rogan quien eligió eliminar los 70 episodios de la plataforma de transmisión. Sin embargo, Ek duplicó el trato de la plataforma con Rogan y la decisión de continuar alojando su contenido.

“Quiero dejar un punto muy claro: no creo que silenciar a Joe sea la respuesta”.

Luego, Ek les dijo a los empleados que Spotify destinará $ 100 millones para "licencias, desarrollo y mercadeo de música (artistas y compositores) y contenido de audio de grupos históricamente marginados", en un esfuerzo por elevar más voces no escuchadas.

A partir del lunes por la mañana, Spotify bajó más del 47% año tras año.

7 de febrero de 2022 : la plataforma de video favorita de los conservadores Rumble ofrece a Rogan $ 100 millones repartidos en cuatro años por su catálogo de podcasts. La compañía de medios canadiense publicó una captura de pantalla del memorando del CEO Chris Pavlovski en su cuenta oficial de Twitter.

“Estamos con usted, sus invitados y su legión de fanáticos en el deseo de una conversación real”, dice el mensaje. “Así que nos gustaría ofrecerle 100 millones de razones para hacer del mundo un lugar mejor”.

La nota de Pavlovski agregó que la asociación potencial es la "oportunidad de salvar el mundo" de la pareja.

El acuerdo sería un rival directo del contrato exclusivo ya firmado de Rogan con Spotify.

Rumble se ha ganado recientemente el favor de los conservadores (como Parler) alienados por las plataformas más convencionales.

Rogan no reaccionó públicamente ni respondió a la oferta.

8 de febrero de 2022 : Neil Young publica otra carta en su sitio web sobre Spotify y Rogan, esta vez tomándose un momento para apuntar a los grandes bancos y Wall Street.

“En nuestra era de la comunicación, la desinformación es el problema. Deshazte de los desinformadores”, escribió Young. “Encuentre un buen lugar limpio para apoyar con sus cheques mensuales. Tú tienes el verdadero poder. Úsalo.

Luego, el músico pasó a hablar sobre cómo los Baby Boomers deben "liderar" en términos de finanzas, citando que su generación controla el 70% de los activos financieros totales de los EE. UU. Luego llama a Chase, Citi, Bank of America y Wells Fargo e insta a los clientes a llevar su dinero a otra parte, alegando que estas instituciones contribuyen al calentamiento global y al cambio climático a través de la financiación de los combustibles fósiles.

Después de alentar a los creadores a eliminar su contenido de Spotify, dirigió su atención a los empleados de Spotify y al director ejecutivo de la empresa, Daniel Ek: “Daniel Ek es su gran problema, no Joe Rogan. Ek mueve los hilos. Sal de ese lugar antes de que te coma el alma. Los únicos objetivos declarados por Ek son los números, no el arte, no la creatividad”.

Luego, Young insta a los lectores a "ser libres" para seguir adelante.

Ek y Spotify aún no han respondido a los comentarios más recientes de Young.

