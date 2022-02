'Tienes que aprender a decir no': el fundador del whisky 'World's Best' sobre lo que se necesita para ser un verdadero líder

El largo y sinuoso camino hacia el éxito está lleno de desafíos y obstáculos. Hay muy poco espacio en la cima, y la escalada para llegar allí puede cambiar a las personas. Un visionario que alguna vez fue poderoso se doblega a la voluntad de sus inversores, perdiendo de vista su narrativa y propósito en nombre de la rentabilidad. Es una historia común.

Pero Fawn Weaver, CEO de Grant Sidney Inc. y Uncle Nearest Premium Whisky, tomó el camino menos transitado, y eso marcó toda la diferencia.

Las crónicas del whisky

La historia comienza con una historia, pero a veces los capítulos más importantes de la narración se pierden en el tiempo. Para Weaver, esta génesis oculta en la rica historia del whisky de Tennessee ayudaría a impulsar su éxito en el mundo de los licores.

Resulta que el proceso de destilación detrás del icónico whisky de Tennessee que todos conocemos hoy en día como Jack Daniel's fue transmitido al joven Jack por elprimer maestro destilador afroamericano conocido : Nearest Green.

Cuando Weaver se enteró de esta notable historia que el mundo nunca conoció, vio una oportunidad. La historia fue inolvidable: las generaciones venideras podrían deleitarse con las crónicas del whisky. Weaver también pensó que la gente querría probar el agua de la vida de Green, por lo que fundó la galardonada marca Uncle Nearest Premium Whisky en 2017, y el resto es historia.

En su camino menos transitado hacia la cima, Weaver aprendió algunas cosas sobre el espíritu empresarial. Tuve la oportunidad de hablar con Weaver, quien tuvo la gentileza de compartir estos consejos de liderazgo para los aspirantes a emprendedores.

el poder del no

Muchas personas dicen que sí a cosas que preferirían no hacer porque quieren evitar las consecuencias inmediatas de la incomodidad. Pero decir que sí solo brinda un alivio temporal; a la larga, es una pérdida de tiempo y obstaculiza el progreso real.

"Tienes que aprender a decir que no", dice Weaver. "Habrá innumerables situaciones y decisiones con las que te vas a encontrar en las que te darán acidez estomacal, hará que tu espalda se tense, te pellizque el cuello y te duelan los hombros. para decir no. Puedes lidiar con la incomodidad en la parte delantera o trasera, pero la diferencia es que avanzarás hacia tus metas con un no. No las alcanzarás con un sí".

Agregar un no a su conjunto de herramientas conversacionales puede servir como una forma de autoconservación, salvaguardando su energía. “Te ahogarás en demasiados síes innecesarios”, dice Weaver. “No pierdas el tiempo haciendo cosas que realmente no quieres hacer con personas con las que realmente no quieres estar. Tenemos el poder de decir no a estas cosas, y eso nos da el espacio y el ancho de banda dentro de nuestras mentes para poder progresar realmente hacia lo que nos propusimos hacer”.

Sí, decir que no puede resultar desagradable, pero a veces es una necesidad absoluta.

Toma el dinero correcto

¿Es la relación del inversionista con usted o sus ganancias? La cultura de Weaver de decir no ocupó un lugar central durante la Serie A de Uncle Nearest, cuando decidió que la empresa se construiría sin un directorio. Weaver hizo crecer la marca Uncle Nearest con la dedicación de decir no al dinero equivocado.

“En lo que tanta gente se mete en aprietos es en que están tan concentradas en lo que no tienen y en lo que necesitan, que están dispuestas a aceptar dinero de cualquiera”, dice Weaver. “Inevitablemente sale mal. Elija a sus socios y sus inversores como elegiría a sus parejas románticas, porque de hecho está casado mientras ellos estén invertidos en su empresa. No te casarías con cualquiera, así que ¿por qué aceptarías dinero de cualquiera? Es por eso que nunca he tomado dinero de capital de riesgo o capital privado".

Al tomar el dinero correcto, Weaver se aseguró de que el tío Nearest permaneciera alineado con su visión.

Sea su yo honesto y auténtico

Las personas que dicen que sí todo el tiempo no están siendo honestas consigo mismas. Y la honestidad es el primer paso hacia la autorrealización y el logro genuino.

Es un error pensar que decir no crea conflicto. En realidad, el conflicto viene de decir sí. "Estoy creando una cultura de personas que son honestas con lo que quieren en la vida", dice Weaver. "Cuando las personas dicen que sí a cosas que realmente no quieren hacer, eventualmente salen".

Ser inauténtico consigo mismo y asumir tareas que no se alinean con sus objetivos puede resultar en una mala actitud, agotamiento o incumplimiento de plazos, todo lo cual se interpone en el camino del verdadero crecimiento.

Gana confianza

Aprender a decir no no es el final del juego: los líderes también deben caminar por el camino cuando se trata de lo que dicen que sí.

“Si dices que vas a hacer algo y haces otra cosa, eso afecta la confianza, afecta tu autoridad”, dice Weaver. “La gente solo va a escuchar, de verdad, a aquellos en quienes confían. La confianza no se le da a ningún líder, hay que trabajar duro para ganársela".

En Uncle Nearest, Weaver promete abrir líneas de comunicación para todos los empleados. "Mi puerta está abierta para cualquier persona de la empresa, incluso si solo quieren pasar el rato", dice ella. "Toma el teléfono y llámame o envíame un mensaje de texto. [Los miembros de mi equipo y yo] enviamos mensajes directos en Instagram todo el tiempo. Creo que tener esa línea de comunicación abierta genera confianza".

Decir no es más que una habilidad de negociación; es un estilo de liderazgo. Y aunque pueda parecer un amor duro, decir que no crea una base de respeto por ti mismo y por los demás que fomenta relaciones sólidas y de confianza. La lección es simple: siéntete cómodo diciendo no para que puedas crear los síes que necesitas.