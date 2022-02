3 preguntas que debe hacerse cuando esté listo para potenciar su productividad

A la gente le resulta incómodo el cambio y muchos no están dispuestos a cambiar hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, para los emprendedores, innovadores y revolucionarios en general, la disrupción exitosa es el objetivo final. Sin embargo, si desea interrumpir su industria o la competencia, es probable que primero tenga que interrumpir su propio negocio.

Vamos a interrumpir su forma actual de pensar hoy. Si es como yo, le gustará comprender los beneficios de su acción, porque hace que el riesgo y la disrupción se sientan más calculados y, por lo tanto, más seguros.

Apuesto a que en su modelo de negocio actual, está practicando la definición de locura haciendo algunas cosas una y otra vez y obteniendo resultados poco impresionantes. ¿Tengo razón? Por ejemplo, puede publicar en Instagram todos los días sin que aumente la audiencia. Puede enviar un correo electrónico a los mismos cinco clientes potenciales con sus ofertas actualizadas todos los lunes. Puede revisar el correo electrónico 600 veces al día, o puede estar demasiado obsesionado con su competencia. Todos somos culpables de comportamientos repetitivos e improductivos.

He desarrollado tres preguntas que pueden cambiar drásticamente su perspectiva sobre la productividad.

Pregunta 1: ¿Cuáles son las tres cosas que hace todos los días que no producen ingresos?

Por ejemplo, ¿está formateando hojas de cálculo hasta la medianoche cuando la versión básica está bien?

Cuando me pregunté esto, me di cuenta de que estaba publicando en todas las plataformas de redes sociales, dedicando más de dos horas a seleccionar contenido. Ahora, hago un video, se lo envío a mi asistente y ella reproduce el contenido en todas las plataformas. Paso alrededor de 45 minutos al día haciendo interacciones (es decir, comentando las publicaciones de mi colega y del equipo), y estoy mucho más feliz con esto. El enfoque de compromiso mío en realidad aumentó el compromiso de mi equipo y me llevó a dar presentaciones, lo que convirtió este enfoque en una actividad generadora de ingresos.

Relacionado: 6 hábitos que ayudan a las personas exitosas a maximizar su tiempo

Pregunta 2: ¿Cuáles son las tres cosas que dejarías de hacer si pudieras?

¿Renunciarías a las videollamadas? ¿Dejar de revisar tu correo electrónico? ¿Dejar de asistir a reuniones de 60 minutos? Escribe una "lista de deseos". Cuando me pregunté esto, me di cuenta de que las reuniones dirigían mi vida y me dejaban poco o ningún tiempo para llevar a cabo grandes proyectos con un enfoque profundo.

Si también siente que las reuniones le causan fatiga frente a la pantalla y limitan su capacidad de obtener ganancias, esta es mi fórmula:

Realice una auditoría de su estilo típico de reunión. ¿Sueles hablar del clima durante los primeros cinco minutos? ¿Disfrutas eso o estás frustrado? Es probable que la persona al otro lado de la línea se sienta similar. Durante las próximas semanas, practica esta frase: “¿Estás bien si nos sumergimos directamente en el tema de hoy? Quiero brindarte el apoyo que necesitas”.

Luego, trabaje para convertir sus reuniones de 60 minutos en reuniones de 30 minutos buscando tiempo perdido. Haga el mismo proceso durante 30 minutos en 15 minutos.

Por último, cambie aproximadamente el 50 % de sus videollamadas a llamadas telefónicas para que pueda hacer ejercicio, realizar pequeñas tareas y reducir la fatiga de la pantalla.

Relacionado: 7 formas de aprovechar al máximo su largo viaje

Pregunta 3: ¿Qué le impide abandonar estas tareas no beneficiosas?

Piensa en los miedos o limitaciones que surgen cuando escribes lo que te gustaría dejar de hacer. Luego pregúntese, ¿son estos miedos (o pensamientos) finalmente ciertos?

Cuando me hice esta pregunta, tenía miedo de ceder el control de mis redes sociales porque sentía que la gente "sabría" que no era yo. ¡El opuesto es verdad! Hemos tenido más crecimiento y compromiso desde que entregué mi puesto, porque mi equipo puede ser consistente en formas en las que yo ya no podría serlo. Todavía son mis pensamientos, creencias y palabras que se comparten, solo las comparte alguien en quien confío.

Espero que estas tres preguntas lo ayuden a cambiar su forma actual de trabajar. Se encontrará en el camino de interrumpir su industria y su potencial de ingresos si también bloquea el tiempo para implementar sus cambios.

Relacionado: Una guía para principiantes sobre la gestión intuitiva del calendario