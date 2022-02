Las mujeres fundadoras necesitan un autocuidado radical. Aquí está cómo hacer que suceda.

Podría decirse que las mujeres fundadoras son las líderes más sobrecargadas de trabajo y menos apreciadas en el mundo de los negocios. Alrededor del 48 % de ellas informan que luchan con las altas expectativas de ser propietarias y son más propensas que los hombres a experimentar agotamiento .

El instinto de encargarse de todo sin pedir nada a cambio prevalece más entre las mujeres empresarias, pero es hora de un cambio. Las mujeres fundadoras necesitan un cuidado personal radical, no solo un cuidado personal "regular". El cuidado personal regular es una rutina estereotipada: baños de burbujas, masajes y una copa de vino ocasional al final de un día ajetreado. Nosotras, como mujeres fundadoras, necesitamos profundizar más. Necesitamos avanzar hacia una rutina radical de autocuidado en la que prioricemos nuestro bienestar mental, físico y emocional.

La palabra "radical" implica algo que es transformador. Es un proceso continuo que requiere coordinación y consistencia. Al usar la palabra radical, nos volvemos intencionales en hacer ciertas actividades que alimentan nuestro bienestar todos los días, sin cesar.

Estas son las piedras angulares para desarrollar una mentalidad que pueda ayudar a orientar a las mujeres fundadoras hacia un cuidado personal radical, incluso si están ocupadas.

El autocuidado radical está en curso

Como fundadora de una mujer negra, la urgencia de un autocuidado radical me llega especialmente a casa. Aunque las empresarias negras están iniciando negocios a un ritmo más alto que los hombres o las mujeres blancas, se ven frenada por el estrés y la presión de hacerlo todo con poco o ningún apoyo.

La presión constante de vivir con racismo, sexismo y otras barreras institucionales juega un papel en las altas tasas de enfermedades crónicas en las comunidades donde trabajan y viven las mujeres empresarias negras. Para las mujeres fundadoras de color, establecer una rutina radical de autocuidado que sea regular, continua y comprometida es esencial para prevenir los efectos nocivos del agotamiento y permitirnos tener éxito.

El autocuidado radical es decir no

Es un acto de autocuidado decir no a las partes del negocio que lo agotan o le dificultan concentrarse en lo que importa. A menudo se considera "egoísta" que las mujeres fundadoras se alejen de las partes más suaves del negocio, los aspectos que requieren más conexión humana, negociación y tareas domésticas. Pero si estos aspectos le impiden escalar, elevar o construir su negocio de la manera que le gustaría, está bien decir que no y encomendar estas tareas a otra persona.

Decir que no también puede ser fundamental en el proceso de negociación con clientes o clientes potenciales. Si sospechamos que nos están cobrando menos de lo que valemos, podría ser el momento de retirarnos. La negociación es una parte importante de ser una mujer fundadora y hacer crecer nuestros negocios, pero también sabemos que no se puede ignorar la brecha salarial entre hombres y mujeres ejecutivos. Parte del autocuidado radical es decir no a los tratos, tareas y situaciones que disminuyen nuestro valor o no ofrecen una relación mutuamente beneficiosa que llene nuestras copas y nuestras billeteras.

Estrategias radicales de autocuidado en 15 minutos o menos

Como se mencionó, el cuidado personal va más allá de los baños de burbujas y los masajes y se dedica a desarrollar un mayor sentido de autoestima, actualizando nuestro crecimiento y recuperándonos de las exigencias de ser propietario de un negocio. El autocuidado requiere tiempo, y no todos los fundadores tienen horas extra en su día. Afortunadamente, no tiene que dedicar mucho tiempo a un cuidado personal radical para obtener los beneficios. Puede llegar a límites saludables en 15 minutos o menos siguiendo estas estrategias:

Creando límites

Los límites son el arma secreta para asegurarte de no ahogarte en las demandas de los demás mientras comprometes tus valores personales. Antes de tomar cualquier decisión consecuente, hágase las siguientes preguntas:

¿Hago esta tarea porque me siento obligado, culpable o presionado?

¿Esta tarea me agota?

¿Es esta mi carga para llevar? ¿O de alguien más?

Estas preguntas pueden ayudarlo a distinguir entre una tarea que es necesario que complete y una que supera sus límites de una manera que lo deja agotado al final del día.

Reflexiona sobre tu agenda

Una estrategia simple que puede hacer en cinco minutos o menos es sentarse en un lugar tranquilo y reflexionar sobre las tareas pendientes del día. Mire su calendario y piense críticamente sobre lo que se le pide que haga, lo que espera lograr y si las tareas establecidas lo ayudarán a mover la aguja en su negocio.

Reflexione sobre los beneficios de cada elemento de su agenda y cómo puede infundir un momento de cuidado personal en su día. ¿Tomar unos minutos de silencio al comienzo de cada reunión traería más calma y equilibrio a su jornada laboral? ¿Rechazar una invitación o mover una conversación al correo electrónico sería un mejor uso de su tiempo y energía?

Reflexione sobre cómo puede normalizar una rutina que se centre en el cuidado personal y la atención plena en lugar de dejarla al margen.

Toma un descanso de movimiento

Para algunos fundadores, el movimiento puede estimular nuevas ideas y relajar la mente durante los ajetreados días de trabajo. Si tiene acceso a la naturaleza o un lugar para caminar fuera del lugar de trabajo, camine 10 minutos para darle nueva vida a su día.

Puede convertir las reuniones individuales en caminatas y charlas o usar parte de su tiempo de almuerzo para dar un paseo por un parque. Es sorprendente lo que puede hacer una caminata rápida para ayudarlo a que fluya la creatividad, conectarse con otros miembros de su equipo e invitar a un mayor equilibrio en su jornada laboral.

Apóyate en un socio responsable

Una de las mayores cargas que enfrentan las mujeres fundadoras es la presión tácita de sostener todo el peso del negocio y apoyarse en la menor cantidad de personas posible. A veces puede sentirse solo, como si estuviera en una isla sin nadie alrededor, pero nada podría estar más lejos de la verdad.

Parte de implementar una rutina de autocuidado radical exitosa es aprender a darse permiso para pedir ayuda. Es bueno apoyarse en los demás para que te apoyen y volverte humilde acerca de tus fortalezas y debilidades en un momento dado.

Invitar a uno de sus empleados o empleados para que sea un socio responsable puede ser otra forma poderosa de asegurarse de aprovechar al máximo su rutina de cuidado personal. Esto puede significar invitar a un colega ejecutivo para que le recuerde su horario de meditación o pedirle a su asistente que aliente una reunión para que sea un paseo y una charla. Apoyarse en su personal para ayudarlo a mantener vías saludables de autocuidado puede conducir a una mayor consistencia y mejores resultados al final del día.

Programe una estrategia de autocuidado por día

No tienes que ser una supermujer. No tiene que administrar su negocio, hacer 15 tareas de cuidado personal al día y aun así encontrar tiempo para pasarlo con su familia y seres queridos. Puede hacer que el autocuidado radical se sienta más alcanzable al programar solo una estrategia en su calendario profesional por día.

Asegúrese de que su personal y empleados sepan que este período de tiempo en particular es solo para usted y que agradecería que no lo molesten. Al elegir una estrategia de cuidado personal para el día, puede comenzar preguntándose:

¿Qué quiero y necesito en este momento? ¿Qué llenaría mi copa? ¿Ayudaría una breve meditación en este momento? ¿Apagar mi teléfono y desconectarme de la red ayudaría en este momento?\



Estas simples preguntas pueden ayudarlo a personalizar su rutina radical de cuidado personal y elegir la estrategia adecuada para usted en función de su día.

La difunta Audre Lorde dijo una vez: “Cuidar de mí misma no es autocomplacencia, es autoconservación”. Inclinarse hacia el autocuidado radical no es solo algo bueno que hacer por ti mismo, es un acto de resistencia. Va en contra de la narrativa de que las mujeres fundadoras tienen que hacerlo todo, que no necesitan ayuda y que pedir apoyo es una señal de debilidad.

Construir una rutina de cuidado personal que pueda seguir e infundir en su vida diaria como un cambio de estilo de vida lo beneficia a usted y a todos los que lo rodean. Es un signo de poder, coraje y fuerza que se puede sentir en toda la empresa. Las mujeres fundadoras que pueden preservar su bienestar mental, físico y emocional mientras dirigen empresas innovadoras son las que capearán la tormenta del mundo empresarial y emergerán más resilientes que nunca.