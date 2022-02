Lecciones que aprendí al trabajar 200 días seguidos

Puede parecer agotador trabajar los siete días de la semana, pero el espíritu empresarial nos brinda la oportunidad de perseguir nuestros sueños y, a veces, esas largas horas son lo que se necesita. Podemos construir el negocio y la vida que amamos, y si amamos lo que estamos haciendo, entonces la alegría del trabajo trasciende cualquier recompensa monetaria. Los empresarios que persiguen un propósito en su profesión pueden enorgullecerse de mejorar la vida de sus clientes. Sirven a los demás al más alto nivel y, como resultado, enriquecen a sus empleados, inversores y a ellos mismos.

Semanas de trabajo y fines de semana de trabajo

La experiencia del emprendimiento es energizante cuando tus intereses personales y profesionales se alinean. Hacer lo que te gusta de una carrera es vigorizante y liberador. Mi carrera se ha convertido en una extensión de mis intereses en la innovación y el espíritu empresarial, como resultado de mi devoción por la educación y mi dedicación a perseguir sueños.

Cuando comencé, pasé siete meses comprometido con mentores e innovadores extraordinarios. Invertí mis días de lunes a viernes en construir conexiones con estudiantes, profesores y empresarios exitosos, ya que también enseñé, asesoré y apoyé a una comunidad académica que valoraba la pasión, la perseverancia y la perseverancia para convertirse en empresario.

La innovación y el espíritu empresarial se enseñaron en clases en todo el campus y hubo una energía y entusiasmo hacia el inicio de nuevas empresas. La universidad en la que estaba recibió clasificaciones por tener uno de los programas de emprendimiento en el mundo, y las muchas historias compartidas de ex alumnos recientes que hicieron públicas las empresas hicieron que fuera aún más fácil exaltar las increíbles oportunidades que el emprendimiento abre en nuestras vidas.

Si bien los artículos sobre aumentos millonarios y ofertas públicas iniciales ocupan los titulares, también he aprendido a apoyar a los propietarios de pequeñas empresas que impulsan el desarrollo económico en sus comunidades. La razón de esta dedicación a la historia de los desvalidos es que mi pequeña empresa solo apoyó a mi familia durante años antes de que surgieran nuevas oportunidades en la academia y mi carrera actual en innovación de seguridad nacional.

Además de enseñar el espíritu empresarial durante la semana, todos los fines de semana los pasé practicando lo que predicaba, mientras operaba mi negocio de parque de aventuras, me enfocaba en tirolesa y brindaba alegría a muchos visitantes cada temporada durante años. La tirolesa era una actividad que me había llamado la atención mientras vivía en Hawái hacía más de una década y se había convertido en un negocio que me brindaba tanta alegría como a mis clientes. Fue un placer que me pagaran para ganarme la vida jugando y un honor compartir la emoción de volar por encima de las copas de los árboles con los cientos de invitados que me visitaban cada temporada, pero esta dedicación a mi trabajo significaba que nunca tenía un día libre. lo cual estaba bien conmigo, ya que estaba construyendo una vida que me importaba.

Sin embargo, todavía necesitaba abrazar las ventajas del centro de la ciudad. Al aprender a hacer eso, algunas cosas sobresalieron más que otras como guías para tener no solo un trabajo significativo en mi vida, sino también interacciones significativas y una existencia impactante.

Interacciones energizantes

Encontrar tiempo para "relajarse" es raro para un emprendedor, pero podemos encontrar un propósito en cada compromiso y crear interacciones más significativas. Leerles a mis hijos antes de acostarse, por ejemplo, se convierte en un momento especial cuando lo enmarco como tal. Disfruto esto porque reconozco que estos momentos fugaces deben ser apreciados. Esta misma filosofía se traduce en reuniones de equipo, sesiones de tutoría con estudiantes y chats con clientes. Hacer que cada interacción sea energizante e inspiradora para los demás es lo que alimenta mi pasión. No estamos aquí para siempre, y es útil reconocer eso, incluso en el lugar de trabajo. Cuando lo hacemos, aportamos mucha más riqueza a nuestras vidas.

Estar presente y proactivo

Dar su atención completa a las personas más importantes en su vida es una de las mejores maneras de sentirse realizado. Olvidarme del trabajo que me espera y apreciar los momentos mágicos con la familia y los amigos me permite maximizar los beneficios de tener éxito y me ayuda a lograr una mejor salud y felicidad, y aún más éxito, a su vez.

Viviendo el momento

Es fácil distraerse de lo más importante cuando estamos siempre conectados a nuestros dispositivos, lo que en última instancia significa que siempre estamos realizando múltiples tareas. Mi suegra ha dicho sabiamente que ve cada función familiar como una página en un álbum de recortes y ha sugerido que nadie quiere ver fotos de sí mismo mirando un teléfono, en lugar de sonreír y relacionarse con la familia. Esta es una gran perspectiva para tener, y he aprendido a disfrutar estos pequeños momentos con la familia, sin querer mirar hacia atrás con pesar por no estar presente con las personas que me importaban y que se preocupaban por mí a cambio. El correo electrónico, los mensajes de texto y las noticias siempre deben ser secundarios al tiempo con la familia y los seres queridos.

Priorizar el tiempo para uno mismo

Trabajar todos los días puede ser necesario, pero nunca es necesario pasar un día entero reaccionando a las solicitudes de los demás. En cambio, es importante dedicar tiempo todos los días a reflexionar sobre las prioridades propias y realizar tareas que se sientan personalmente productivas, lo que inevitablemente lo impulsa a lograr aún más y permite un mejor descanso cuando termina el día. Claro, es genial responder a las necesidades inmediatas de su negocio, pero priorizar las propias metas diarias sobre las metas de una notificación de iPhone que suena agitada conduce a una calidad de vida mucho mejor.

