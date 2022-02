"Creo que besamos muchas ranas": Kris Jenner sobre cómo construyó un imperio y sus consejos para los aspirantes a empresarios

Si la pandemia de casi dos años nos ha enseñado algo a la mayoría de nosotros, lo más probable es que priorizar nuestra salud y bienestar, ya sea físico o mental, sea crucial cuando se trata de planificar con anticipación lo inimaginable. Lo que consumimos, lo que usamos y cómo lo usamos se ha examinado bajo un microscopio, desde los primeros días del confinamiento hasta la disminución de las restricciones de la actualidad.

De repente, las cosas que no nos parecían importantes, o las partes de nuestras vidas que no notamos particularmente, pasaron a primer plano y cambiaron la forma en que clasificamos lo que necesitamos enfocar.

Para la magnate de los medios y los negocios Kris Jenner, este cambio de enfoque y priorización fue una mentalidad que usó para hacer lo que mejor sabe hacer: encontrar lo que falta en su (ahora nueva) normalidad, crear un producto que ofrezca una solución, escalarlo para hacerlo generalizada y accesible a la mayoría y monetizar.

“Siempre le digo a la gente que tenga un plan B y que esté listo para cambiar, especialmente en la época actual”, le dice Jenner a Entrepreneur .

Irónicamente, aproximadamente un año antes del inicio de la pandemia, Jenner me dice que estaba hablando en un evento ante una multitud de personas influyentes en la industria, ofreciendo sabios consejos sobre estilo de vida y negocios y todo lo demás.

Cuando dio ese consejo exacto sobre pivotear, Jenner se ríe y explica que las masas generales en la multitud la miraron confundidas, sin saber exactamente qué o más bien por qué eso se sentiría como un consejo de primera línea.

“Todos me miraban como si estuviera loca”, dice. “Y luego, ya sabes, aquí estamos”.

Como resultado de la pandemia y la necesidad de dar prioridad a la promoción de un hogar más seguro y limpio, Jenner creó Safely junto con la cofundadora de Good American (la marca de moda homónima de su hija Khloe), Emma Grede, una marca que ofrece productos para el hogar limpios alimentados con plantas. productos de limpieza infundidos con aromas de aromaterapia.

“Mi idea de un gran sábado es limpiar mis cajones y mi cocina, siempre zumbando por mi casa haciendo algo. Y durante mucho tiempo, creo que he estado buscando algo que oliera realmente bien y que realmente funcionara y que fuera seguro para mi familia y mis nietos”, explica la matriarca del clan Kardashian-Jenner. “Nunca encontré nada en esta categoría que fuera a base de plantas, o limpio, por así decirlo, como lo llaman ahora, con lo que estuviera contento. Entonces, cuando se me acercaron y tuvieron esta idea, me emocioné mucho, porque era algo que no podría haber encajado mejor... sabíamos que podíamos hacer algo realmente grandioso y básicamente eliminar las toxinas del hogar. Sentí que si me siento de esta manera, entonces debe haber otras personas que se sientan de la misma manera”.

La línea de productos para el hogar (piense en todo, desde desinfectante para manos hasta detergente para ropa y limpiador de vidrios) debutará en 1,700 tiendas Walmart y en línea ("Walmart es una de mis tiendas favoritas en el universo, ¡es como una institución estadounidense!" exclama Jenner), un movimiento importante para la marca que ahora ofrecerá una forma de aumentar la accesibilidad y la asequibilidad del producto (los precios oscilarán entre $ 5,98 y $ 13,98), que es el objetivo principal de Jenner.

“Tiendas como Walmart se abrieron durante la pandemia porque son mercados esenciales, lo que hace que nuestro producto esté disponible para todos, pase lo que pase”, dice Jenner sobre su estrategia al elegir a Walmart como minorista. “Si tenemos disponibilidad en línea y en tiendas minoristas en todo el país, significa que nuestro producto puede llegar a los hogares de más familias. Y cuantas más personas puedan descubrirlo, probarlo y beneficiarse de los productos, mejor”.

Maximizar los lanzamientos de productos y marcas para aumentar la accesibilidad al mayor volumen posible sin sentirse fraudulento o forzado ha sido una parte importante del plan del imperio Kardashian-Jenner.

Como una familia que protagonizó su propio programa de telerrealidad titular durante 20 temporadas entre varios otros derivados, los consumidores han crecido junto a la familia de una manera que hace que el espectador o el comprador sientan que conocen a cada una de las mujeres (y hombres) en un nivel personal; la recomendación de un producto o la creación de una Kardashian-Jenner se siente como recibir un mensaje de texto de un amigo o de tu genial hermana mayor que te dice qué es lo siguiente que tienes que probar.

Por supuesto, este modelo solo funciona tan bien debido a dos factores clave: autenticidad y relacionabilidad.

Y aunque el factor de relacionabilidad puede parecer poco probable al principio entre una familia de multimillonarios y multimillonarios, eso es exactamente en lo que Jenner ha construido la marca de su familia, descubriendo lo que falta en su propia vida o en la vida de su familia y mirando a las masas como si decir que se me ocurrió una solución para esto, déjame mostrarte cómo puede ayudarte a ti también.

“Al comienzo de nuestras carreras [de la familia], creo que besamos muchas ranas. Finalmente llegas al lugar donde realmente quieres trabajar en cosas que son genuinamente auténticas para todos nosotros. Y eso tiene sentido, porque nunca es fácil ser el rostro de una marca, o trabajar en una marca o crear una marca o producir una marca, por así decirlo, no parece que ames el producto”, dice Jenner. de sus decisiones empresariales. “En general, con las marcas que elegimos ahora, tiene que ser algo que realmente nos interese o nos apasione, o que tenga sentido con la forma en que vivimos nuestras vidas y lo que ponemos en nuestros cuerpos”.

El último esfuerzo de Jenner con Safely es una manifestación de esto. Ella explica que se inspiró en sus hijas Kim y Kourtney, quienes comenzaron a basarse en las plantas en los últimos años ("Empiezas a vivir así y se desliza en todas las otras áreas de tu vida, y solo quieres ser un ser humano menos tóxico”, nos dice), señalando que mudarse al espacio de atención domiciliaria parece ser un “próximo paso natural” para el clan.

Con marcas homónimas y afiliadas que han abordado todo, desde el cuidado de la piel hasta la moda, el bienestar y el maquillaje, es probable que, si lo nombra, las Kardashian-Jenner probablemente lo hayan tocado.

Y si sigues a alguien de la pandilla en las redes sociales o has sintonizado algún episodio de su éxito E! reality show, sentir una sensación inimitable de envidia hogareña es casi un hecho.

“Entrar en el espacio de atención domiciliaria es un sueño. Realmente es porque a todos nos encanta anidar. A todos nos encanta estar en nuestras casas. Ahora tengo 11 nietos, y eso significa muchos niños alrededor. Entonces, obviamente, la seguridad se convierte en un gran problema, por lo tanto, el nombre Safely, y, ya sabes, todo tiene sentido. Quiero decir, desde Good American, Skims y Kylie Cosmetics y Poosh, nuestras marcas capacitan a las personas para vivir sus mejores vidas. Y creo que eso es parte de todo este proceso, encontrar cosas que realmente nos apasionen, que nos encanten y que sean excelentes productos”.

Hablar con Jenner se siente como hablar por teléfono con tu tía "genial", la que solo ves de vez en cuando pero te da los mejores consejos y te inspira a pedir esa promoción mientras buscas en Google ese increíble producto para el cuidado de la piel. ella solo lo recomendó porque ahora estás convencido de que cambiará tu vida.

Jenner tratará de decir que su mentalidad empresarial inteligente no siempre fue tan afinada como ahora, aunque si le preguntas a cualquier aspirante a emprendedora, influyente o mujer joven por igual, Kris Jenner es el objetivo final.

Ha construido una carrera comercial en torno a, bueno, pivotar: convertir los escándalos que podrían haber sido en oportunidades lucrativas y momentos de aprendizaje, saliendo victoriosa casi siempre. Impresionante puede no ser una palabra lo suficientemente poderosa, pero es su esfuerzo centrado en el láser a partes iguales y su comprensión de las emociones humanas puestas en cada oportunidad disponible lo que la ha llevado a donde está hoy.

Escuche lo que le llama y luego vaya a por ello: o intente y falle y aprenda o intente y tenga éxito.

“Comenzando, cuando eres más joven, creo que ser una esponja y perseguir tus pasiones son dos rasgos realmente invaluables, absorber todo el conocimiento que puedas y capitalizar los fracasos como una oportunidad para aprender”, me dice. “Tener otras perspectivas de tus amigos, compañeros de trabajo y mentores es crucial en este viaje... para convertirte en emprendedor, tienes que ser capaz de concentrarte y aprender en qué eres bueno. No todos somos buenos en todo, eso lo aprendí hace mucho tiempo. Eres mejor en algunas cosas que en otras y algunas cosas no van a hacer clic. Pero si sabes hacia dónde te diriges, eso es útil”.

Pero quizás el mejor consejo profesional de Jenner es lo que debería ser tan obvio para muchos de nosotros pero no lo reconocemos.

La mayoría de las veces, si eres bueno en algo y haces algo todo el tiempo, gratis, todos los días, probablemente haya una forma de monetizarlo hoy en día.

“Si quieres estar en el negocio de la belleza, o quieres estar en el negocio de alimentos y bebidas, o quieres convertirte en chef, o lo que sea que te guste hacer, si puedes encontrar una manera de que te paguen para eso, entonces eso lo hace todo. Cae en su lugar porque estás haciendo algo que realmente te emociona y te apasiona. Pero siempre tienes que tener un plan B, si algo no funciona”, me recuerda Jenner. “Infórmese sobre lo que está tratando de hacer, preste atención a lo que sucede a su alrededor, busque una oportunidad que quizás no esperaba que existiera: sea consciente de sí mismo y sepa cuáles son sus puntos fuertes. Es realmente tan simple como eso y el resto encajará”.

Ella lo hace parecer tan fácil, pero si le preguntas, se trata de lo que notas y lo que eliges hacer con esas observaciones.

“A veces las cosas que son muy obvias, que están ahí mismo rodeándote, ni siquiera las reconoces como una verdadera oportunidad”, expone. "Creo que solo tienes que prestar atención".

Mientras escribo fervientemente las palabras sabias de primer nivel de Jenner, parece como si su consejo ya se me estuviera contagiando.

“Adiós, Kiddo”, dice mientras cuelga el teléfono.

Naturalmente, empiezo a mirar alrededor de mi apartamento en la pila de polvo que se acumula en mi escritorio y tengo un impulso repentino de comenzar a limpiar.