Empodérate para asumir el desafío y la recompensa de convertirte en un emprendedor

Es la gran resignación como la llaman. Muchos están comenzando a aventurarse fuera de su zona de confort al trabajar con un jefe para convertirse en el suyo propio y, como muchos de nosotros, compañeros emprendedores, mujeres en particular, conocemos muy bien el viaje que están a punto de emprender.

Quiero que hagas ese viaje. es tu crisálida; transformarte a ti mismo, tu mente, tus hábitos para poder asumir tu nuevo rol, te advierto que no será fácil. Habrá días en los que querrás dejarlo todo y te arrepentirás de haber dejado a tu antiguo empleador, ¡pero no puedes! Tienes que seguir adelante.

Para ayudar a alentarlo e inspirarlo, para mantener ese impulso, tuve la hermosa oportunidad de entrevistar a la empresaria Lara Schmoisman. Nacida y criada en Buenos Aires, Argentina, Lara Schmoisman es la fundadora y directora ejecutiva de The Darl, estratega y entrenadora de marketing, presentadora del podcast Coffee N5 y oradora internacional. Al principio de su adolescencia, estaba atravesando las puertas de su primer trabajo en la industria del entretenimiento, aprendiendo las habilidades que finalmente la lanzarían a su verdadera pasión: empoderar a los empresarios. Aprendió a comprender lo que la gente necesita, cómo necesitan que se entregue y cómo automatizar los sistemas para brindar los mejores resultados.

¿Qué crees que es más valioso para lograr un objetivo?

Sea paciente, resistente y estratégico. Digo esto porque si bien algunas nuevas empresas/negocios pueden lograr el éxito rápidamente, la realidad es que el crecimiento lento y constante gana la carrera. No hay ascensor para el éxito, de hecho, hay un camino largo y complicado que recorrer entre comenzar y lograr tus objetivos.

Dirigir un negocio es un desafío; el truco es conocer a su audiencia y elegir sabiamente dónde pasar el rato y crear lo que yo llamo la "estrategia de 3C" (integral, cohesiva y consistente). No creo que sería capaz de lograr nada sin estrategia en mi vida. Como una cebolla, su núcleo es lo que mantiene unido su negocio. Su negocio es exactamente el mismo, todo, y me refiero a TODO, comienza en ese núcleo. Esto es lo que llamamos sus "creencias fundamentales". Ser dueño de un negocio es como cortar la cebolla; puedes elegir tomar un atajo y llorar, o puedes hacerlo con una estrategia y mantener tu maquillaje intacto.

¿Qué te gusta de ser emprendedor?

El reto. Me emociona la idea de encontrar soluciones creativas para nuestros clientes y me encanta la adrenalina que surge al tomar riesgos. Me encanta estar ocupado y por suerte para mí, nunca hay un día aburrido en la oficina, siempre hay algo que hacer, una llamada a la que subirse o cosas que necesitan aprobación. Además, debido a que tenemos clientes de diferentes industrias, tenemos que pensar constantemente fuera de la caja, lo que nos mantiene a mí y a mi equipo alerta. Creo que si nos especializamos en un área específica, podría volverse un poco robótico para nosotros.

¿Qué te inspiró a iniciar tu negocio?

Cuando me mudé a los Estados Unidos por primera vez, tuve que abrirme camino en la industria. Con mucho trabajo duro, subí la escalera trabajando en las industrias del entretenimiento, el marketing digital y la publicidad. En todos estos, recogí diferentes conjuntos de habilidades y trucos. Luego, llegó el momento en que terminé de trabajar para otras personas. Recuerdo que estaba trabajando como director de proyectos en una agencia de publicidad y, siendo muy descarado, a menudo expresaba mis opiniones sobre los diferentes proyectos. Eso fue hasta que un día encontré una nota del CEO que decía: "Dígale a Lara que no dé opiniones durante las reuniones con los clientes". Esto me hizo recurrir a un headhunter y buscar un nuevo trabajo, pero básicamente me dijo eso porque no No tengo una carrera lineal y mi experiencia era tan amplia que debería considerar quedarme en casa cuidando a mis hijos porque nadie me contrataría. Ese fue un punto de quiebre para mí, así que decidí dejarlo para siempre. Estaba listo para comenzar a conducir para Uber. Pero justo antes de comenzar, me encontré con algunos amigos que estaban comenzando su práctica médica y necesitaban ayuda. Una cosa llevó a la otra y me encontré necesitando más personas para poder administrar todo el trabajo. Eso es cómo nació The Darl Ahora, somos una agencia boutique de Marketing y Producción 360 que se especializa en digital.

¿Cuáles crees que son los 3 principales errores que cometen las personas al iniciar un negocio?

Mala contratación. Es posible que no sepa a quién necesita contratar y esté desesperado por llenar una vacante, por lo que acepta a cualquiera solo para "hacer el trabajo", pero conformarse con menos solo lo perjudicará. No solo desperdicias dinero en alguien que no encajaba bien, sino que también pierdes un tiempo valioso. Has invertido en esta persona, la has entrenado, le has dado las herramientas y simplemente no funcionó.

Tratando de hacerlo todo yo solo. Al comenzar, todos los fundadores quieren ser parte de cada pequeña cosa que acompaña a su empresa. Y eso está bien y es completamente normal. Pero, a medida que su negocio crece y evoluciona, como director ejecutivo, debe aprender a dejar pasar algunas cosas, contratar profesionales en los que confíe que se ocuparán de su negocio y comenzar a concentrarse en otras cosas que sabe que su negocio necesita y que solo se pueden hacer. la mejor manera por ti. Conoces tu negocio y lo que le falta para ser su mejor versión, así que enfócate en eso y delega lo que puedas.

Aceptando a todos los clientes, incluso cuando sabía que no encajaban bien. Todos los líderes empresariales del mundo quieren que su negocio tenga éxito y, en mi caso, necesitaba clientes para lograrlo. Pero, lo que es muy importante tener en cuenta es que no todo cliente es un buen cliente, a veces la relación no está destinada a serlo. Cuando su equipo de confianza le dice que no puede trabajar con un cliente, esto es un gran problema. Trate siempre de ser justo y de dar advertencias muy claras y explícitas, todos merecen una segunda oportunidad. Dicho esto, mi equipo es mi familia elegida, y ellos son el reflejo de mí y mis creencias. Para mí, mi rol como líder es proteger primero a mi equipo. Ellos son los que están en las trincheras luchando por la empresa.

¿Cuáles han sido tus mayores desafíos y cómo los superaste?

Una de las lecciones más importantes que he aprendido en la vida es cómo adaptarme. Y honestamente, esto viene de alguien que se ha caído mucho y tuvo que volver a levantarse para alcanzar sus metas. He tenido que ser rudimentario y ganarme el lugar que me corresponde en la industria. Demostrar que puedo hacer el trabajo independientemente de mi educación no estadounidense, origen étnico o habilidades imperfectas del idioma inglés.

En última instancia, puede pensar que sabe lo que realmente quiere hacer y que está labrando su camino de cierta manera, pero la vida puede tener una idea diferente. Y a veces te pone obstáculos. Entonces se convierte en tu habilidad para estar alerta y atraparlos lo que te hace único. El éxito solo ocurre después de que aprendes a caer, levantarte y volver a intentarlo.

Cómo te mantienes concentrado?

Mantengo una visión clara de cuál es mi objetivo final, cuáles son los objetivos del cliente, escribo todo y guardo notas detalladas. Entonces, si siento que no estoy en el buen camino o que estoy perdiendo la vista, trato de planificar lo que necesito para volver a montar el caballo. Además, ver los resultados me ayuda a mantenerme motivado y concentrado.

¿Cómo te mantienes motivado y motivado?

Dos cosas: mis hijos y mi equipo. De alguna manera, ambos son mi familia. Quiero ser un buen ejemplo para ambos, por lo que me esfuerzo por ser la mejor madre y esposa que puedo ser mientras sigo haciendo el trabajo necesario para cambiar vidas.

Cuando estaba buscando personas para unirse a The Darl, sabía que tenía que encontrar personas talentosas y apasionadas en las que pudiera confiar. Mi equipo es mi familia elegida, y el reflejo de mí y mis creencias. Juntos, podemos hacer lo que amamos todos los días.

¿El mejor consejo para los aspirantes a emprendedores?

Eres único y tu negocio es único a su manera, solo necesitas encontrar esa chispa. Yo diría que necesitan tener una idea antes de empezar. Sin embargo, sin la marca, nunca se unirá realmente. Las empresas emergentes y los emprendedores deben estar preparados para cometer errores porque cometerán algunos en el camino. La única manera de aprender es a través del ensayo y error. No tenga miedo de probar las aguas y probar cosas nuevas. También está bien pedir ayuda, no tienes todas las respuestas cuando estás empezando, así que no temas pedir consejo o encontrarte un mentor.

Uno de los mayores errores que veo es que las personas intentan copiar las estrategias de otras personas. El marketing no es de talla única. El hecho de que algo haya funcionado para un amigo o colega no significa que funcionará para ti. Cada negocio es único, por lo que debe crear una estrategia que se adapte de manera única a USTED. Debe aprender a subcontratar y delegar y crear su propio flujo de trabajo.

Si volvieras a iniciar tu negocio, ¿qué cosas harías diferente?

Nunca trabajes gratis. Debo confesar que a veces todavía lucho con esto, pero cuando estás comenzando un nuevo negocio sientes la presión de conseguir tantos clientes como sea posible. A veces, para mantener a esos clientes felices y contigo, te encuentras negociando y dándoles cosas gratis. Aquí está la cosa, mientras que algunos beneficios gratuitos aquí y allá están bien, la mayoría de las veces los clientes los dan por sentado o asumen que siempre podrá brindarles servicios gratuitos. Pero al final del día, esto es un negocio y necesitas ganar dinero. Su tiempo también es dinero y nunca debe darse por sentado.

¿Cuáles son algunos desafíos como mamá y como empresaria?

Nunca olvidaré este momento en particular, fue un punto de quiebre para mí. Tenía dos hijos y todavía trabajaba en una agencia de marketing. No iba a volver a casa hasta muy tarde en la noche. Un día, cerca de Navidad, la escuela de mi hijo decidió jugar a Secret Santa, y la niña que consiguió quería un kit de costura. Recuerdo haberlo comprado en Amazon, pero se retrasó, así que no teníamos regalo. Me encontré, tarde en la noche, llorando en una gasolinera tratando de encontrar una manera de reemplazar el regalo en el poco tiempo libre que tenía. Recuerdo haber pensado "Ya no puedo hacer esto, he terminado con esta industria".

¿Consejos que le darías a otras mamás que podrían estar considerando iniciar su propio negocio?

Todos los que deciden iniciar un negocio ya están tomando un gran riesgo. Depende de cada emprendedor tomar decisiones en base a esos riesgos y una vez que reconoce su situación puede hacer un balance y saber si puede asumirlos o no.

Las empresas emergentes y los emprendedores deben estar preparados para cometer errores porque cometerán algunos en el camino. La única manera de aprender es a través del ensayo y error. No tenga miedo de probar las aguas y probar cosas nuevas. También está bien pedir ayuda, no tienes todas las respuestas cuando estás empezando, así que no temas pedir consejo o encontrarte un mentor. También es muy importante que aprendan a subcontratar, delegar y crear su propio flujo de trabajo; no puedes, y no deberías estar haciendo todo tú mismo.