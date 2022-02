5 estrategias de alto rendimiento que los emprendedores pueden adaptar de los maratonianos

Hacer crecer una empresa comercial hasta convertirla en una marca global exitosa es como correr una maratón. Sin embargo, tratar de lograr esos objetivos comerciales maratónicos cuando su cerebro está distraído, agotado y estresado se vuelve extremadamente difícil y casi imposible.

Al comprender y adaptar algunas de las estrategias críticas que usan los corredores de maratón para garantizar un rendimiento óptimo en la carrera, mejorará el rendimiento de su negocio y logrará esos objetivos a nivel de maratón.

1. Desarrollar resiliencia y resistencia para ir más allá de la comodidad

Entrenar para correr 26,2 millas es estresante para el cuerpo y la mente. Es fácil que la mente se desanime y no quiera hacer más entrenamiento. Dado que es casi imposible correr un maratón completo en un día de entrenamiento, el plan típico de un corredor incluye días de entrenamiento para distancias largas y distancias cortas.

Los días de carrera corta desafían a la mente a desarrollar resistencia para que tanto la mente como el cuerpo continúen corriendo mientras están cansados. Estos días de entrenamiento hacen que el corredor siga adelante cuando sus piernas y su mente están cansadas y gritan "¡No más!" Con la práctica, el corredor continúa y dice: "¡Sí, puedo!" Es difícil llegar eventualmente a esas 26.2 millas; es doloroso. Pero los corredores siguen recordándose que todos lo harían si fuera fácil.

Entrenar tu mente para correr mientras estás físicamente cansado es similar a tener resiliencia mental cuando recibes rechazos continuamente. Tu trabajo como emprendedor es aprender siempre de estos rechazos. Tienes que superar esos rechazos, decepciones, golpes y fracasos, no te rindas.

2. Usar la recuperación como una potente herramienta para el crecimiento

Los corredores que entrenan para maratones saben que el cuerpo no puede estar bajo estrés físico continuo. De lo contrario, se arriesgan a sufrir una lesión que puede arrebatarles su sueño de maratón. Así que han designado días de recuperación de acuerdo a su plan de desempeño. Este proceso de curación muscular les permite cubrir distancias más largas.

Lo mismo se aplica al campo del emprendimiento. Un error común que cometen los empresarios es forzar el cerebro trabajando muchas horas, no solo una vez, sino continuamente. Muchos empresarios equiparan el logro de sus ambiciosos objetivos comerciales con trabajar jornadas laborales de 12 a 16 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cortaron el sueño, considerándolo esencial. Se saltan eventos con familiares y amigos. Sin embargo, estas largas horas tienen consecuencias en más de un sentido, ya que atrapan a los empresarios en un ciclo de niebla mental, poca energía y baja productividad .

Si está bajo estrés constante en el trabajo, corre el riesgo de agotarse. Por lo tanto, adopte el enfoque del maratonista: designe días de descanso y recuperación para el cerebro. Los días de descanso para los emprendedores son cuando no haces nada relacionado con el trabajo.

3. Obtener el combustible adecuado que impulse un rendimiento eficiente

Al correr largas distancias, el cuerpo eventualmente se quedará sin combustible. Los corredores que entrenan para completar maratones deben ser conscientes de qué nutrientes se pierden y tomar medidas correctivas inmediatas para reponer la pérdida a lo largo de su entrenamiento y durante el día de la carrera. Si no se corrige, puede dificultar su capacidad para terminar la carrera. Los maratonianos profesionales trabajan con su entrenador para diseñar un plan de recarga único de acuerdo con su fisiología, entrenamiento y estrategia del día de la carrera.

Como emprendedor, su mayor activo es su cerebro, que facilita el logro de sus objetivos comerciales de maratón. El combustible del cerebro derecho contribuye a qué tan bien puede concentrarse en una tarea de uso intensivo del cerebro; qué tan bien te mantienes alerta, especialmente durante reuniones y eventos importantes; qué tan rápido puede pensar en sus pies en reuniones de inversores y negociaciones con clientes; y cuánta energía tiene a lo largo del día no solo para producir resultados basados en el conocimiento, sino también para tener reservas para actividades personales fuera de su negocio.

Asegurarse de consumir los nutrientes adecuados es el primer mejor paso cuando se trata de apoyar su cerebro. A veces, trabajar con un profesional puede ayudarlo a determinar los nutrientes que necesita de acuerdo con sus condiciones únicas, tal como lo haría un corredor que entrena para una maratón.

4. Usar hitos con recompensas progresivas para llegar a tu meta

Llegar a la meta es el objetivo final de los maratonianos. Sin embargo, pensar en toda la distancia puede resultar intimidante y abrumador. Para mantener la mente enfocada en la meta, los corredores dividen la distancia en hitos específicos y la combinan con recompensas progresivas. Combinar recompensas y dividir su distancia en partes alcanzables mantiene a los corredores motivados para completar el maratón.

Las recompensas progresivas y basadas en hitos son excepcionalmente efectivas en el mundo empresarial. Sin embargo, un error común que cometen los empresarios es no utilizar este truco de motivación psicológica al máximo. Muchos empresarios no saben cómo recompensarse a sí mismos oa sus equipos de manera adecuada, aparte de las recompensas extrínsecas, como títulos y aumentos salariales .

Teniendo en cuenta los enormes obstáculos que tiene que superar como emprendedor, puede desmotivarse fácilmente sin un sistema de recompensas adecuado. Una de las mejores maneras de incluir recompensas es dividir su hoja de ruta de objetivos de maratón en pequeños hitos alcanzables. Una vez que alcances cada hito, recompénsate a ti mismo y a tu equipo. Las recompensas pueden ser cualquier cosa, desde regalarse un descanso, darse palmaditas en la espalda, chocar los cinco con los miembros de su equipo o salir a cenar con el equipo. No espere hasta llegar al resultado final para recompensarse a sí mismo oa su equipo.

5. Mantenerse muy concentrado para llegar a la meta

Los corredores deben eliminar cualquier distracción que les impida llegar a la meta durante la carrera. El día de la carrera, hay todo tipo de distracciones, especialmente de otros corredores. Otros corredores tienen su propio ritmo. Entonces, si los maratonianos quedan atrapados en un grupo de corredores con un ritmo más rápido o más lento, puede afectar su rendimiento. Si se quedan atrás del grupo, puede ser desmotivador y afectar su desempeño mental. Cada corredor de maratón debe concentrarse en su propio ritmo y no seguir el ritmo de los demás ni quedar atrapado en un grupo.

Los empresarios también deben evitar quedar atrapados en el paquete y mantenerse enfocados en el objetivo final. Un error común que cometen los emprendedores es compararse con otros dueños y fundadores de negocios. Se preocupan demasiado por lo que hacen los competidores. Ven que sus competidores cerraron rondas masivas o anunciaron asociaciones de canales globales, y se preguntan si deberían hacerlo también.

Como emprendedor, cuando comienzas a compararte con los demás, a menudo surge la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Sientes que lo que has logrado no está a la altura de nada. También comienza a distraerte y alejarte del trabajo real para lograr tus objetivos de maratón. Estas distracciones son costosas, no solo ralentizan su progreso, sino que también le quitan tiempo que podría haberse dedicado a alcanzar sus objetivos mucho más rápido y a lidiar con las presiones emocionales.

No es común que las personas comuniquen públicamente sus luchas o fracasos . Más a menudo, ves el éxito de otros empresarios en las redes sociales, no las luchas que enfrentaron para lograr esos éxitos. Es como cuando la gente ve medallas de corredores de maratón y fotos de ellos cruzando la línea de meta en lugar de los meses de duro trabajo y entrenamiento en el frío y la oscuridad. La disciplina rigurosa para apegarse al plan de entrenamiento y correr incluso cuando la mente está en contra del corredor. El estricto plan de comidas para mantener al corredor alimentado.

A todos los emprendedores que lean esto, no se dejen atrapar por la historia de otra persona. No compares tu capítulo uno con el capítulo 20 de otra persona. Recuerda que no sabes con 100% de certeza los desafíos que otros tuvieron que superar para lograr sus objetivos , y lo que han logrado no es necesariamente lo que debes hacer. Mantente fiel a tu camino. Mantenga sus ojos en su objetivo y direcciones.