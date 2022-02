'La mayoría de nosotros busca formas de sentirnos ofendidos': cómo salir de los patrones tóxicos y empezar a vivir

En 2015, me dejaron en un aeropuerto. La ruptura fue abrupta y dolorosa. No era la primera vez que me dejaban, pero esta vez me sentí particularmente traumático. Quizás eso se debió a la naturaleza de la ruptura; tal vez fue porque le había creído a este hombre y estaba obligada a casarme , pero por alguna razón, estaba más que devastada. Durante meses, no hice nada más que llorar solo en mi apartamento y escribir largos correos electrónicos y cartas a mi ex, rogándole que me aceptara de nuevo.

Entonces, algo se rompió. Me desperté y simplemente supe que algo tenía que cambiar. Entonces, decidí tomar una decisión diferente a la que había tomado con rupturas pasadas. En lugar de culpar a mi ex y contarles a todos mis amigos que todo fue su culpa, tomé la decisión de descubrir cómo, esta vez, fue mi culpa. Decidí que quería aprender algo de esta ruptura.

En el año que siguió a esta terrible experiencia, busqué un mentor para que me ayudara y leí numerosos libros sobre el poder de la mentalidad, las elecciones y la felicidad. Por primera vez en mi vida, hice un tablero de visión. Luego, hice una declaración de visión y misión. Empecé a seguirlo. Me convertí en un corredor de maratón. Entonces conocí al hombre de mis sueños. Poco después, me convertí en director de operaciones, me convertí en esquiador y compré la casa de mis sueños. Hemos viajado por todo el mundo juntos. Recientemente, encontré el coraje para dejar mi puesto de COO y comenzar mi propio negocio. Hoy, la vida es más que excepcionalmente buena y me he dado cuenta de que gran parte de mi éxito se reduce a ocho verdades universales que adopté y comencé a seguir.

Hoy, el objetivo de mi vida es ayudar a otros a tener éxito y experimentar toda la alegría y la realización de sus sueños. Aquí están las ocho verdades que pueden ayudarlo a llegar allí.

1. Nuestro poder en la vida proviene de enfocarnos en las cosas que podemos controlar

Cada vez que empezamos a quejarnos, lloriquear, gemir o desahogarnos sobre alguien o algo que no podemos controlar, empezamos a perder el juego. Si bien a muchos de nosotros nos gusta mirar a las personas exitosas y pensar en la suerte que deben haber tenido, o en cómo el destino simplemente les sonrió, esta es una mentalidad perdedora . Estimo que solo aproximadamente el 10% de nuestro éxito está determinado por lo que nos sucede; el 90% restante es resultado de cómo respondemos a lo que nos sucede.

Todo lo que pensamos, decimos y hacemos en la vida es una elección. Independientemente de lo que nos suceda, siempre tenemos la opción de elegir cómo responder, y cuando dejamos nuestro enfoque y energía allí, encontramos formas de ganar y tener éxito. Saber que nuestros pensamientos y sentimientos son todas opciones , incluida la gratitud, la felicidad, el amor, la aceptación, el aprecio e incluso el perdón, lo cambia todo.

2. El miedo es producto de nuestra imaginación

Cuando sentimos miedo, a menudo se trata de algo que puede (o no) suceder. En general, tememos consecuencias negativas que aún no se han producido. Lamentablemente, sin embargo, tener miedo de que suceda algo malo hace que sea mucho más probable que realmente suceda: la verdadera definición de una profecía autocumplida. Cuando imaginamos que fallaremos, hacemos que sea más probable que lo hagamos. Cuando imaginamos que tendremos éxito y ganaremos, hacemos que sea más probable que lo consigamos.

El miedo también inhibe la acción. Pero la acción puede ayudarnos a superar el miedo . Entonces, cuando sentimos miedo, es cuando es menos probable que actuemos, pero es cuando más necesitamos actuar. Cada vez que nos contamos una historia desde un lugar de miedo, tenemos todas las oportunidades para cambiar la narrativa.

3. Los errores y los fracasos no van en contra del éxito

Son parte del éxito. De hecho, a menudo no podemos tener éxito sin errores y fracasos. Cuando nos sentimos cómodos cometiendo errores y fallando, nos permitimos crecer y podemos disfrutar mucho más el proceso y el viaje de la vida. Solo comenzamos a fallar de verdad cuando sentimos que estamos fallando, cuando lo llamamos fracaso. De lo contrario, todavía estamos en modo de aprendizaje.

4. Siéntete cómodo con la incomodidad

Cuanto más estemos dispuestos a sentirnos incómodos, más cosas buenas pueden sucedernos. Y la forma de sentirse más cómodo con la incomodidad es practicarlo. Las personas verdaderamente exitosas no rehuyen la incomodidad; intencionalmente buscan formas de sentirse incómodos.

5. La mayoría de nosotros busca formas de sentirnos ofendidos. Empieza a hacer lo contrario.

Suena contra-intuitivo, pero a menudo, muchos de nosotros queremos sentir que hemos sido agraviados. Nuestro ego subconscientemente hace esto por nosotros. Queremos sentir que hemos sido dañados, que alguien nos debe. Puede ser divertido jugar a la víctima .

Las personas exitosas nunca hacen esto. En cambio, siempre buscan comprender a los demás y aprender lo que no saben. Cuando algo duele, no hacen suposiciones. En cambio, hacen preguntas, escuchan y descubren. Cuando nos sentimos ofendidos, lo más útil que podemos hacer es reconocerlo y elegir no estarlo. Recuperamos mucho tiempo y energía al negarnos a tomar las cosas como algo personal.

6. El crecimiento requiere cambios

Muchos de nosotros queremos crecer, pero la mayoría de nosotros no estamos realmente dispuestos a experimentar un gran cambio (y los dolores de crecimiento que vienen con el cambio) para llegar allí. Queremos la recompensa, pero no queremos hacer el trabajo ni pagar el precio . Si queremos cosas que nunca hemos tenido, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que nunca hemos hecho para llegar allí. Cuando queremos crecer, necesitamos ser estirados. Cuando estiramos una banda elástica, le estamos aplicando tensión y estrés, y es la elasticidad lo que hace que la banda elástica se expanda. Nosotros también debemos estar dispuestos a absorber algo de tensión y estrés si queremos expandirnos.

7. Centrarse en lo que amas y te apasiona es clave

Nunca debemos tolerar ni permanecer en ningún trabajo, amistad o entorno de vida que nos haga sentir miserables. No hagas las cosas por obligación. Averigua qué te ilumina por dentro y persíguelo. Es fundamental que evaluemos lo que realmente nos hace funcionar por dentro. Cuando encontramos trabajos que amamos, nunca trabajamos un día en nuestras vidas. El secreto de la realización en la vida es alinear nuestras creencias y nuestras acciones . Debemos asegurarnos de que lo que soñamos y lo que hacemos sea congruente.

8. Ayer es pesado. Bajalo.

No vivas en el pasado . No importa si fuiste agraviado o maltratado. Centrarse en estas cosas, o en el pasado, no nos servirá. No tiene nada que ver con el mañana. El pasado es interesante pero nada más. El pasado puede ser instructivo, pero nuestro mayor valor para impactarnos a nosotros mismos, nuestras vidas y el mundo radica en no enfocarnos en el mañana o el ayer, sino en el hoy. Mantenernos conectados con el presente nos permite cambiar el mundo .

Estas ocho verdades universales han cambiado toda mi vida. Te garantizo que si empiezas a practicarlos hoy con constancia, también notarás grandes cambios en tu vida.