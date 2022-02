2 razones nutricionales por las que la luz del sol no está activando la productividad de su cerebro

¿Qué es todo el entusiasmo reciente sobre la visualización de la luz para la productividad?

Últimamente me he sentido como una planta, persiguiendo el sol por la mañana, cerrando mis pétalos a la luz brillante por la noche, todo por el bien del alto rendimiento.

Hace solo unos meses, las palabras higiene ligera no evocaban nada más que miradas en blanco de la mayoría de las personas cuando las decía. Y ahora, de repente, todos hablan mi idioma.

Higiene ligera?

¡Sí! Salgo todas las mañanas para exponerme a la luz natural y uso lentes que bloquean la luz azul por la noche. ¡Cambió mi sueño de la noche a la mañana!

Una charla bastante común con mis amigos en México.

Es especialmente común entre mis amigos: entrenadores de alto rendimiento, nómadas digitales y emprendedores tecnológicos.

Higiene ligera? ¡Diablos, sí! ¡Medito en mi azotea mientras miro al sol con los primeros rayos del sol cada mañana!

Exposición a la luz y productividad

Lo que nos dice la neurociencia es que ver la luz, exponernos a la luz natural del exterior en diferentes momentos del día, especialmente al amanecer, es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar para aumentar la productividad, la motivación y el enfoque del cerebro. Además, para mejorar la calidad del sueño, la memoria, nuestras habilidades de aprendizaje, la salud mental y los niveles de energía. Incluso nuestro metabolismo, los niveles de azúcar en la sangre , la digestión y el peso corporal, todos factores de nuestra salud, se ven afectados por nuestros hábitos de exposición a la luz.

¡No eres una planta, pero resulta que tu productividad depende del sol! ¡Qué mundo tan fascinante en el que vivimos!

Mis rutinas de visualización de luz respaldadas por neurociencia de alta productividad

He estado haciendo mis caminatas matutinas durante muchos años, más para hacer fluir los jugos que por cualquier otra razón. A veces era al amanecer (soy una persona mañanera) , a veces no. No lo cronometré específicamente porque no tenía la ciencia, lo que explicaría por qué la luz en diferentes momentos fue crucial para mi productividad durante el resto del día.

¡Ya no!

¡Ahora que sé cómo funciona, lo estoy haciendo por ciencia!

El sol está alto, estoy ahí fuera. Al menos cinco minutos cuando hace sol, más cerca de 20 minutos cuando está nublado, 30-45 minutos cuando está nublado y llueve ( recomendaciones respaldadas por neurociencias ) . Si no está en un lugar o posición para ver la luz natural entre 30 y 60 minutos después del amanecer, considere invertir en algo como una caja de luz. No imita la luz natural exterior al 100 por ciento, pero es una solución mucho mejor que no usar nada.

Por la noche, hago todo lo posible para evitar la luz brillante. Enciendo el modo de turno de noche en todos mis dispositivos. no veo la tele por la noche (Usaría bloqueadores de luz azul si lo hiciera). Instalé la aplicación f.lux en mi computadora portátil para cuando necesito usarla por la noche.

La iluminación de mi habitación después de la puesta del sol es de aproximadamente 34 LUX (una medida de la intensidad de la luz, uso un medidor de luz o aplicaciones similares para medirla). Cualquier cosa por encima de 40 LUX, y te encuentras con una zona peligrosa de apagar la producción de melatonina que te pone a dormir por la noche, causando problemas para conciliar el sueño cansado y cableado.

Hay algo más que debes tener en cuenta si no eres una persona madrugadora.

Es posible que esté desperdiciando los beneficios de la exposición a la luz en lo que los investigadores de biología circadiana llaman zona muerta circadiana: cuando ve la luz fuera de los tiempos que son efectivos para configurar correctamente nuestro reloj circadiano, después de las 9-10 de la mañana. Estar un poco por los polos (Reino Unido y Rusia) frente al ecuador (México) lo hace aún más complejo.

Compartí contigo mi rutina esencial de luz. Úselo, funciona.

¡Aunque la historia no termina aquí! ¡Se pone muy interesante! También debe comprender y ajustar su nutrición para obtener los beneficios de la exposición a la luz.

La conexión entre la nutrición, la exposición a la luz y nuestro reloj circadiano

¿Como funciona exactamente?

La fisiología del cuerpo humano, los procesos metabólicos, la química de nuestro cerebro y el rendimiento del cerebro se ajustan según la hora del día para optimizar nuestra experiencia y aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. Durante el día, evolutivamente, es cuando necesitábamos estar más activos, productivos, enfocados, alertas, listos para cazar, comer y procrear. Somos animales diurnos, diseñados para funcionar durante el día y descansar por la noche. Nuestra civilización moderna nos permite funcionar en cualquier momento del día, pero nuestra genética no ha cambiado mucho: todavía estamos optimizados para estar activos durante el día y descansar por la noche.

No solemos pensar en el hecho de que el cerebro está en esta caja negra, nuestra cabeza, nuestro cráneo. El cerebro no tiene forma de saber qué hora del día es. Una variedad de ondas de luz que golpean nuestros ojos se transmiten a nuestro cerebro, diciéndole a nuestro cerebro qué hora es. La luz es diferente en diferentes momentos del día: el ángulo del sol con respecto al horizonte, el espectro de ondas de luz en diferentes momentos, diferentes intensidades de luz. El cerebro obtiene el tiempo a través de nuestros ojos, y luego el cerebro comunica ese tiempo a todos los relojes en todas las células de nuestro cuerpo para decirles a todos lo que deben hacer. Para mantenernos activos, alertas y enfocados, listos para la acción o para prepararnos para dormir.

Si su mente aún no está experimentando momentos de ajá, con esta información que estoy a punto de compartir con usted, ¡definitivamente obtendrá uno de esos momentos ahora!

¡Te espera un regalo esencial para tu biología circadiana!

Nuestros ojos no pueden simplemente decirle a nuestro cerebro qué hora es: la comunicación entre los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo no es tan simple y directa. ¡Nuestros ojos necesitan un par de micronutrientes para comunicarse con el cerebro!

Vitamina A, zinc, reloj circadiano y un cerebro saludable, feliz y de alto rendimiento

Hay moléculas de vitamina A en la retina de nuestros ojos, vitamina A que obtenemos al comer hígado o al producirlo a partir del betacaroteno en las zanahorias y otras plantas. Cuando la luz incide en los ojos, se activan moléculas de vitamina A. Esta activación inicia una cascada de señales eléctricas que le dice a nuestro cerebro qué hora es.

Y aquí está nuestro primer número. ¿Comes hígado (10 onzas semanales)? ¿Zanahorias (20-30 onzas semanales), espinacas (35-45 onzas semanales) y otros alimentos anaranjados (60-70 onzas semanales) en cantidades suficientes? ¿Tu intestino está lo suficientemente saludable como para hacer la conversión si sigues una dieta basada en plantas?

¡Y aún no es el final de nuestra historia nutricional!

¡La vitamina A necesita ser activada por el zinc! ¡Son un equipo! Se necesitan mutuamente como un director general, un director financiero y un servicio de atención al cliente: toda la empresa fracasa si uno no se presenta.

Zinc. Comemos suficiente diariamente en dos ostras, 10 onzas de carne roja magra, cinco onzas de semillas de calabaza y siete tazas de lentejas cocidas (el zinc de origen vegetal es más difícil de absorber).

¡Y así es como algunos de ustedes podrían estar perdiendo todos los beneficios de la exposición a la luz constante y programada! ¿Te comes ese equipo de A-zinc para encender y apagar la luz en tu cerebro? ¿Y poner en marcha los ritmos circadianos para lograr la máxima concentración, estado de alerta, motivación, productividad, buen sueño, optimización metabólica, digestión suave y reducción de los antojos de azúcar? ¡Mucha gente no!

Y esto me lleva a un pensamiento al que he estado volviendo últimamente en muchas ocasiones. Nunca ha habido un mejor momento, un momento más esencial para que todos nosotros reunamos nuestra experiencia para crear soluciones integrales a los problemas globales. La mayoría de las veces, todos nos encontramos en situaciones en las que nuestra solución, nuestra experiencia, nuestro conocimiento no son suficientes: debemos unirnos para resolverlo todo. Al igual que en el cuerpo, en nuestro cerebro: la química cerebral, la neurociencia, los nutrientes de los alimentos que comemos, la salud intestinal y la digestión, todos deben unirse para brindar el beneficio, el resultado final de una salud optimizada para que podamos disfrutar plenamente de nuestra vida. . Ver la luz no es suficiente. Comer vitamina A y zinc no es suficiente. Pero póngalos juntos y tendrá un gran desempeño humano que funciona bien.