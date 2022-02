5 mitos que pueden estar causando que tu startup se estanque

El espíritu empresarial está en aumento en todo el mundo. Más de 582 millones de personas se han embarcado en el viaje para crear un nuevo negocio, según Global Entrepreneurship Monitor.

Y aparentemente hay tantos mitos y conceptos erróneos como personas que lanzan nuevas empresas.

Entonces, antes de saltar con los pies primero, usa la cabeza. No quiere desanimarse porque no hizo su debida diligencia. Hay muchas opciones para empezar. Puede investigar en línea o incluso tomar un curso en línea. Tal vez desee buscar la tutoría de alguien cuya perspicacia comercial admire.

Lo que no quieres hacer es crear tus propias barreras para el éxito.

Analicemos cómo cinco de los mitos más comunes y generalizados pueden estar impidiendo su éxito.

Mito 1: Tienes que ser el primero y el único

No te asustes por llegar tarde a la fiesta. Su negocio no tiene que ser el primero en llegar.

Sin embargo, eso no significa que debas ignorar que otros llegaron primero. De hecho, puedes usar eso a tu favor.

Busque su espacio en blanco. Pregúntese qué puede hacer su empresa para encajar en un mercado ya saturado. ¿Qué puedes hacer diferente para que tu marca se destaque? Eso es lo que hizo la empresa Hinge cuando ingresó al saturado campo de las aplicaciones de citas. Mediante la investigación de su público objetivo, los fundadores de la empresa identificaron la necesidad humana básica. Esa conexión e interacción más profunda podría y debería estar al frente y al centro cuando se trata de citas. Para diferenciarse, Hinge se convirtió en la aplicación que usas para encontrar a alguien que realmente te gusta. Se propusieron crear una fiesta en casa en línea y funcionó.

Mira a través de los ojos de tus clientes. Quieren que los servicios y productos sean intuitivos. No quieren tener que navegar por un laberinto de instrucciones o apoyo. Satisfacer sus deseos y necesidades antes de que surjan. Comience hablando con sus amigos sobre lo que les gustaría que incluyera en sus productos y servicios.

Busque huecos en el mercado. Ser creativo. Confíe en sus propios instintos acerca de lo que falta en los negocios que ya existen. Explore las redes sociales para ver si otras personas se quejan de algunos de sus competidores potenciales y por qué.

En mi industria, por ejemplo, el aumento de la demanda de los consumidores millennials motivados por un propósito para apoyar las marcas locales y tener experiencias auténticas cuando viajan ha mejorado nuestro enfoque general. Hacemos que sea fácil para nuestros huéspedes experimentar el arte y la cultura de su ubicación y ha demostrado ser un gran diferenciador.

Mito 2: La falta de capital conduce al fracaso en el lanzamiento

La sabiduría convencional dice que se necesitan grandes sumas de dinero por adelantado para construir un negocio. Ese no es necesariamente el caso y, francamente, no siempre es posible. Algunos magnates aspirantes no tienen acceso equitativo al capital, especialmente BIPOC y otros empresarios en etapa inicial de comunidades desatendidas.

Se estima que al menos el 24 por ciento de todas las nuevas empresas fracasan porque se quedan sin dinero. Todo el mundo te dice que no tienes suficiente dinero. No los escuches. Es posible que los fundadores no necesiten tanto dinero como crees. La obtención de fondos será diferente para cada startup.

No te desanimes. Comenzar un negocio con poco dinero es totalmente factible. Los empresarios con visión de futuro construyen modelos comerciales para construir el negocio con márgenes sólidos que no dependen de la financiación para siempre.

No apagues tu propio motor solo porque crees que no tienes suficiente combustible para despegar.

Mito 3: Los líderes necesitan crear una cultura de ajetreo y rutina

La prisa y la molienda en sí mismas no son malas cualidades. Pero las empresas se están alejando del modelo estereotípico que requiere que los empleados se exijan al máximo los 86.400 segundos de cada día.

Perseguir incansablemente y sin pedir disculpas a los inversores, la cuota de mercado, los clientes y el próximo gran avance puede ser una vía rápida hacia el agotamiento.

Sus empleados no son máquinas. Trátelos como son, y no se quedarán mucho tiempo. ¿Recuerdas la empatía? Ha vuelto a estar de moda.

La empatía, ignorada durante mucho tiempo como indicador de rendimiento, es un imperativo empresarial que genera impacto. Es hora de recordar que su equipo es su mejor activo. Uno de los mejores consejos que me dieron como emprendedor fue que los altibajos no son tan altos como crees y los bajos no son tan bajos. Si vas con todo adentro en la montaña rusa de emociones que vienen con el espíritu empresarial, no durará mucho. El trabajo de un emprendedor es modular esos altibajos para hacer que el estado emocional sea más sostenible.

Asegúrate de estar controlando a tu equipo. Mi equipo y yo tenemos algo llamado Pulses. Nos permite verificar cada semana cómo se siente el equipo. Por supuesto, sería negligente si no mencionara nuestro #effupFriday, donde los miembros del equipo pueden compartir historias de los desafíos que tuvieron durante la semana en nuestra aplicación de espacio de trabajo compartido. ¡Al equipo le encanta y a mí también!

Todos hemos escuchado las historias de empresas que no dieron en el blanco al establecer metas descomunales. Hay una línea muy fina entre tener una meta grande, ambiciosa y audaz y un impulso egocéntrico. Y esa línea puede ser aterradoramente borrosa. Es hora de que termine la era del ajetreo y la rutina, y es hora de priorizar las necesidades de su equipo.

Mito 4: Si lo construyes, vendrán

Puede crear el mejor negocio del mundo, pero su éxito depende de varios factores que requieren su atención frecuente, si no entusiasta.

Volver a leer la declaración de su misión de vez en cuando puede ser una de las mejores maneras de garantizar el éxito de su empresa. Eres libre de cambiar tu declaración de misión a medida que creces. Sin embargo, hacer planes estratégicos que están en desacuerdo con su misión es buscar problemas. Recuerda siempre por qué creaste tu negocio; le ayudará a decidir qué pasos tomar y cuándo.

Hagas lo que hagas, tu negocio no va a funcionar muy bien si los clientes no saben que estás allí. Comercializar sus productos y servicios es una ciencia en constante cambio, pero que puede ser agradable. Relájese, esto puede tener tanto que ver con la creatividad como con el gasto. La publicidad paga, tradicional o digital, sigue siendo una de las formas más efectivas de promover un negocio. Pero recuerde, no siempre tiene que pagar para que los ojos se fijen en su marca. Hay tantas posibilidades cuando se trata de dar a conocer tu negocio, empezando por hablar de él. Puede amplificar el boca a boca y obtener el respaldo de terceros haciendo que otros también hablen sobre su marca o empresa. Por ejemplo, aprovechar micro y nano influencers para compartir sus ofertas en las redes sociales a cambio de bienes o servicios es una estrategia efectiva.

Finalmente, cuando te enfrentas al mundo, a veces es mejor tener un aliado. Las fusiones siempre han sido una forma de abordar problemas como la escala, la redundancia y los gastos. Pero no es necesario fusionarse para unir fuerzas. Las asociaciones estratégicas son una excelente manera de hacer crecer su negocio al compartir recursos.

Mito 5: El fracaso no es una opción

Un intento fallido ≠ fracaso. Si va a iniciar un negocio, es posible que desee adoptar esa ecuación de inmediato. Se ha dicho que la vida es un viaje, no un destino. Así que abróchate el cinturón y prepárate para el viaje de tu vida. Una vez que establezca su camino hacia el éxito, no solo es posible, es probable que haya desvíos en el camino. Al prepararse para su viaje, recuerde arrojar una gran cantidad de perseverancia en su bolsa de viaje.

Por ejemplo, el fundador de Twitter, Evan Williams, es un emprendedor que aceptó fácilmente los giros y vueltas que conlleva una startup. Williams ha dicho que quedó claro desde el principio que en realidad no sabían qué era Twitter. ¿Una red social? ¡No! ¿Un microbloguero? ¡No! ¿Una herramienta de actualización de estado? ¡No! Williams dijo que le tomó años hacer las preguntas correctas, probar sus diferentes teorías y tomar decisiones de diseño informadas para finalmente terminar con el producto correcto. La respuesta terminó siendo que Twitter es todas esas cosas y más.

Es hora de considerar la filosofía de fallar rápido. En lugar de estigmatizar los intentos fallidos, muchas empresas ahora promueven los beneficios de la asunción de riesgos. Y seamos realistas, iniciar un negocio es un riesgo. Aprenda a desarrollar su estrategia de riesgo, mientras mantiene un ojo en su índice de endeudamiento. Se trata de permanecer ágil. Identifique los riesgos que está dispuesto a tomar y adáptese rápidamente cuando haga sus movimientos.

Eso es lo que muchas empresas tuvieron que hacer cuando la pandemia amenazó sus resultados. Tome las tiendas de comestibles, por ejemplo. Los servicios de recogida y entrega se expandieron cuando los compradores estaban atrapados en sus casas o tenían miedo de entrar a las tiendas. Otro ejemplo de una industria que se adaptó es la atención médica. Más proveedores participaron en la telemedicina para mantener o aumentar el acceso de los pacientes. Para muchas empresas, se volvió casi imposible rastrear las variables que indicaban la demanda. Pero sus líderes no entraron en pánico, tomaron decisiones basadas en datos y se adaptaron.

Considere esto como un kit de inicio. Desacreditar los mitos requerirá un esfuerzo consciente de su parte. Pero, disfruta del viaje.

