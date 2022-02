Las 10 mayores molestias de los lanzamientos de relaciones públicas, según un trabajador independiente experimentado

Con la mayoría de las marcas viene un equipo de relaciones públicas, ya sea interno o una agencia de relaciones públicas, y con eso viene un grupo de personas cuyo trabajo es obtener cobertura editorial o en las redes sociales. Eso significa que la relación entre los profesionales de relaciones públicas y los escritores independientes es importante. Lo último que necesita un escritor es perder el tiempo, así que si buscas cobertura, evita cometer los siguientes errores.

1. Enviar numerosos lanzamientos explosivos al mismo escritor una y otra vez

Las ráfagas de correo electrónico son molestas y la mayoría de las veces son aburridas, tontas y descuidadas. Quiero algo que me haga sentir que estoy leyendo algo dirigido a mis lectores ya mí; no a un estudiante de quinto grado y sus amigos.

2. No revisar tu discurso de antemano

No, no quiero que me llamen por el nombre equivocado, ni quiero perder el tiempo descifrando lo que quieres decir. Escribir para publicaciones de alto perfil significa que recibo cientos de lanzamientos en mi bandeja de entrada todos los días y no tengo tiempo para tratar de armar dos más dos. Como publicista, su mensaje debe ser conciso y agradable a la vista.

3. Asumir que los freelancers son solo blogueros sin estándares editoriales

¿Estás bromeando no? Mi editor verá esto, y espero que se rían. ¿Qué es Entrepreneur , tu blog personal ahora? Si desea un blog o contenido similar a un blog de baja calidad, es más que bienvenido a buscarlo, pero ese no es el tipo de escritura que hago.

4. Me molestan para que responda cuando estoy fuera del correo electrónico durante unas horas y luego me hacen pasar por fantasma.

Imagínenme teniendo una vida y no estando siempre en mis dispositivos; Me pondré en contacto con usted cuando llegue a usted, principalmente el mismo día, y si no, tan pronto como sea posible. Si hablamos, y luego me engañas, me pone un sabor amargo en la boca como escritor, y me muestra que no puedo confiar en ti como publicista. Si encontraste a alguien más de la publicación para escribir el artículo, decírmelo sería mejor que hacerme un fantasma.

5. Querer que tu cliente escriba el artículo en mi lugar

Soy el escritor aquí; no tu cliente Un escritor y sus editores conocen la publicación y lo que funciona mejor para ella.

6. No saber para qué publicación me propones

Si ha leído mis artículos más recientes, notará que he estado contribuyendo a Entrepreneur más que a cualquier otra plataforma recientemente. También soy bastante activo en las redes sociales, donde comparto enlaces a mis escritos recientes. Aunque estoy más que feliz de aclararte, es irritante cuando no revisas mi trabajo más reciente antes de venir a mí con un lanzamiento.

7. Presentar a todos los escritores desde el mismo sitio web

Esto puede causar una gran confusión, porque presentar a los escritores que no se conocen, así como a los editores, significa que varios escritores podrían terminar persiguiendo la misma historia. Cíñete a un editor o a un escritor que conozcas bien, y podrías tener una mejor oportunidad de convertir tu presentación en un artículo.

8. Proponerme contenido de última hora que debería haberse presentado con anticipación.

Ningún escritor o editor puede sacar contenido de la nada para ti, sin importar cuán grande sea su equipo. No puedo conseguir un resumen para el Super Bowl en dos días. Sin embargo, puedo trabajar con plazos ajustados; solo tienes que lanzar en consecuencia para que mis editores tengan tiempo de, ya sabes, editar.

9. No entender que solo soy el escritor, no el editor.

No puedo hacer mucho, y si quieres hablar con mi editor, estaré más que feliz de ponerlos en contacto. No puedo garantizar nada, por lo que, para fines de aclaración, hable con mi editor. No me presione para obtener una cobertura garantizada, porque no puedo hacerlo por usted.

10. Enviándome un discurso, invitándome a un evento relevante y luego nunca haciendo un seguimiento

¿Quieres tu contenido o no? Porque con la cantidad de lanzamientos que recibo, necesito distribuir mi tiempo entre correos electrónicos, vida personal y escritura. No puedo seguir por ti; usted es el publicista que me invitó al evento, y un agradecimiento por asistir al evento sería bueno.

