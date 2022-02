Cómo la superestrella de NASCAR Austin Dillon pone la cabeza en el lugar correcto para las 500 Millas de Daytona

"¡Pierdo cosas muy fácilmente!"

No, el gran Austin Dillon de NASCAR no está hablando de carreras de autos. Está hablando de su billetera. "Esa es una de las cosas geniales que me gustan de la tarjeta My GM Rewards ", dice sobre su asociación con General Motors, Marcus by Goldman Sachs y Mastercard. "Hay una versión digital en mi teléfono y siempre sé dónde está".

En los días previos a las 500 Millas de Daytona, que entrarán en acción el domingo a las 2:30 p. bandera a cuadros.

¿Cómo surgió esta asociación?

Cada vez que puedo trabajar con GM y Chevrolet en un lanzamiento impresionante, realmente va de la mano con lo que amo, y eso son los autos. Siempre estoy comprando cosas para mis Chevrolets (cambios de aceite, si mi pequeño ensucia la alfombra o algo así), así que es genial tenerlo allí mismo en mi teléfono y obtener 7X puntos por cualquiera de esas compras.

Así que ganaste las 500 Millas de Daytona. ¿Cómo se compara intentar ganarla por segunda vez versus ir por esa primera victoria?

Cada vez que tienes la oportunidad de competir en la gran American Race, es especial. Y después de haberlo ganado, sé a qué sabe eso, y definitivamente quieres volver por unos segundos. Como piloto de carreras, sueñas con cosas como esta, tener la oportunidad de ganar, y cuando sucede, la sensación tarda bastante tiempo. Sientes que estás viviendo un sueño.

Las 500 Millas de Daytona implican conducir a velocidades extremadamente altas durante horas y horas. Cómo te mantienes concentrado?

Es justo lo que he hecho toda mi vida. Entrenas tu cuerpo y tu mente para mantenerte concentrado en cada vuelta, cada centímetro. Antes de una carrera, rezo con mi esposa para estar en el estado de ánimo correcto. Y luego estoy en el auto de carreras, y voy a buscarlo.

Cuando viaja por la ciudad, ¿es frustrante tener que conducir a velocidades de "gente normal"?

No es muy frustrante. La parte más difícil para mí es que siento que tengo trastorno de estrés postraumático por accidentes en NASCAR. Entonces, cuando me subo a ese tranvía normal, veo que la gente no está prestando atención. Y sé que el impacto que puedes tener en un tranvía es peor, creo, que en una carrera de NASCAR. ¡Y no tengo puesto el casco!

¿Alguna predicción para el domingo?

Sintoniza para ver, y verás!