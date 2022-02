Los miembros de la tripulación dejan millones de dólares en carga después de abandonar el barco

Un buque de carga abandonado flota actualmente en el Océano Atlántico después de que se incendiara y obligara a la tripulación a evacuar. El barco, llamado Felicity Ace, tiene miles de autos de Volkswagen Auto Group, incluidos autos de lujo de Porsche , Bentley y Audi .

“Si bien es demasiado pronto para confirmar lo que ocurrió y los próximos pasos, estamos, junto con nuestros colegas de Porsche AG, apoyando a nuestros clientes y distribuidores lo mejor que podemos para encontrar soluciones”, Angus Fitton, vicepresidente de relaciones públicas de Porsche Cars. América del Norte, le dijo a CNN Business . “Estamos en contacto con la naviera y ahora se conocen los detalles de los autos a bordo”.

Relacionado: 12 negocios de transporte que puede comenzar ahora

Un comunicado del jueves de Porsche Cars North America reveló que 1,100 de los autos de la compañía estaban a bordo. El sitio automotriz The Drive informó que casi 4,000 vehículos del Grupo Volkswagen están a bordo en total, incluidos 189 Bentley y un número no especificado de Audi. Las autoridades no han publicado detalles completos sobre la carga en el barco de 656 pies de largo, aunque el barco puede transportar más de 18,700 toneladas de carga .

Según la Armada portuguesa, el barco navegaba a 100 millas al suroeste de las islas Azores cuando comenzó el incendio el miércoles. Luego, las fuerzas portuguesas evacuaron a los 22 miembros de la tripulación y los llevaron de manera segura a un hotel local.

El carguero partió de Emden, Alemania, el 10 de febrero y ahora está listo para atracar en los Estados Unidos el 23 de febrero.

Relacionado: Las locas aventuras de la vida real del multimillonario más radical de Noruega