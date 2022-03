4 trucos simples de psicología que te ayudarán a conectarte mejor con las personas a través de Zoom

Incluso antes de que Covid redefiniera el día laboral típico del vendedor, Zoom estaba aumentando en popularidad. La mayoría de las personas es consciente de que Zoom es una gran herramienta, pero la mayoría también es consciente de que es inferior en muchos aspectos a la buena comunicación en persona a la antigua. Después de un año y medio de la mayoría de las reuniones y eventos en plataformas virtuales como Zoom, Teams y Meet, muchos de nosotros ahora tenemos colegas, amigos o incluso médicos que solo hemos visto en la pantalla.

Ya sea que esté tratando de conseguir nuevos clientes, trabajar de manera más efectiva con un equipo o simplemente sacar más provecho de los eventos virtuales, es posible que se pregunte cómo puede conectarse mejor con las personas en estas plataformas digitales. Tenía curiosidad acerca de cómo maximizar mi uso, así que recientemente hablé con el científico del comportamiento Jon Levy, fundador de Influencers Dinner y autor de You're Invited: The Art and Science of Cultivating Influence , y aprendí lo que hace para conectarse mejor. con gente a través de Zoom.

1. Encuentra puntos en común siendo auténtico y vulnerable

Puede ser difícil recordar que la persona con la que estás hablando a través de la pantalla tiene múltiples facetas, como tú. Pero si tratas de ser auténtico y humano en lugar de solo un profesional enfocado en el láser, le das a la otra persona la oportunidad de verte desde una perspectiva multidimensional.

Levy dice que siempre responde a la pregunta "¿Cómo estás?" honestamente, porque hacerlo le da a la otra persona la oportunidad de ponerlo en un nuevo contexto: digamos, alguien que está estresado porque tiene un día largo o planea viajar, o emocionado porque su equipo favorito ganó anoche. Ahora, en lugar de ser solo un “proveedor”, la persona también es un fanático de los deportes, un viajero de aventuras y alguien que se preocupa por su trabajo.

Eso no quiere decir que debas ser negativo o tratar a la otra persona como tu terapeuta. Sin embargo, aún debe ser humano al señalar la vulnerabilidad. Ser auténtico devuelve su comunicación a la forma en que se comunica en la vida real: una oportunidad para conectarse como personas en lugar de como parte de un evento orientado a tareas.

Relacionado: Finalmente es hora de que domines Zoom

2. Aprovechar el efecto pratfall

En el último año, todos nos hemos vuelto muy buenos limpiando y decorando la parte exacta de nuestras casas que la cámara ve cuando estamos en Zoom. Sin duda, ha curado cuidadosamente los libros y las fotos familiares en los estantes detrás de usted, y ha sermoneado a las personas y/o mascotas con las que vive sobre las terribles consecuencias que les esperan si terminan en la cámara cuando está en una reunión. Pero estoy empezando a repensar eso.

Mi perro entró en mi oficina y se dejó caer frente a la cámara durante una reunión reciente que tuve con un grupo de clientes de alto perfil. Por un momento, me mortifiqué, pero luego, para mi sorpresa, todos los demás en la reunión comenzaron a mostrar sus mascotas. El hielo se rompió y de repente todos estaban mucho más relajados. Este es en realidad un gran ejemplo del efecto pratfall.

El “efecto pratfall” es un fenómeno psicológico que se descubrió en la década de 1960. Los investigadores enviaron a un grupo de personas a entrevistas de trabajo, instruyendo a algunos de ellos para que hicieran cosas vergonzosas como derramarse café sobre sí mismos o dejar caer sus papeles. Sorprendentemente, las personas que cometieron estos errores obtuvieron una calificación más alta.

Levy explica que el efecto pratfall tiene que ver con la humanidad. Cuando alguien se equivoca así al desafiar las expectativas, los demás terminan apoyándolo. Las imperfecciones leves hacen que las personas se parezcan más a seres humanos tridimensionales. La psicología muestra que percibimos a las personas con imperfecciones leves como más agradables y dignas de confianza que aquellas cuyas imperfecciones permanecen invisibles.

¿La comida para llevar? Esfuércese menos por los errores menores que podrían humanizarlo frente a la cámara. Deje que su familia o sus mascotas lo interrumpan (dentro de lo razonable). Si los demás pueden verte como una persona imperfecta, conectarás mejor con ellos, todo gracias al efecto pratfall.

3. Diseña tus interacciones para generar confianza

La confianza se compone de tres elementos: competencia, honestidad y benevolencia. Pero, ¿cuál es el más importante? Levy enfatiza que la benevolencia es en realidad el elemento más importante para generar confianza, seguido de la honestidad y solo entonces la competencia. Dio el ejemplo de dar un paseo con un amigo, y el amigo pide recoger algo que dejó en la casa de alguien en el camino. Cuando llegas al lugar, de repente todos tus mejores amigos saltan y gritan "¡Sorpresa!" La mayoría de las personas no estarían enojadas por el engaño porque saben que su amigo los engañó sobre la camioneta por razones benévolas y que tenían buenas intenciones en el fondo. E incluso si la fiesta fuera un desastre, la incompetencia de tu amigo para planificar la fiesta probablemente se pasaría por alto a favor de su benevolencia.

El proceso también es importante para generar confianza. El “efecto IKEA” se refiere a la tendencia de las personas a preocuparse por sus muebles IKEA no por la excelente artesanía sueca, sino porque los construyeron ellos mismos. Valoramos las cosas en las que dedicamos nuestro esfuerzo y llegamos a confiar en aquellos que han demostrado benevolencia, honestidad y competencia en el proceso de realizar ese esfuerzo. Incluso si no puede construir muebles con otros en Zoom, se aplican los mismos principios. Levy recomienda usar juegos y actividades para brindar oportunidades de ser auténtico y trabajar en algo con los demás. Un juego de trivia puede no ser una librería de IKEA, pero aun así te sentirás orgulloso de los resultados.

Relacionado: ¿Qué perdemos en el lugar de trabajo virtual?

4. Cree, active y use bucles de vulnerabilidad

Es posible que haya notado que estas cuatro recomendaciones fluyen entre sí. El tema que los une a todos es la vulnerabilidad: Demostramos vulnerabilidad cuando podemos confiar en alguien. Cuando nos permitimos ser vulnerables, los demás pueden sentir que pueden confiar en nosotros. Este es el concepto básico detrás de los bucles de vulnerabilidad. Los bucles de vulnerabilidad son críticos y unen el resto de estos consejos.

Un ciclo de vulnerabilidad puede ser cuando le dices honestamente a alguien en Zoom que no estás teniendo un gran día y te responde con sus propias experiencias. Puede ocurrir cuando le pides a tu equipo su opinión sobre algo y responden con ideas y preguntas. Incluso podría ser tan simple como pedirle a alguien que le muestre el libro o el trofeo que tiene detrás, que es algo que Levy recomienda.

Puede parecer difícil estructurar estos bucles en el formato de una llamada de Zoom. Sin embargo, todavía hay muchas maneras de hacerlo. Ya sea a través de juegos, preguntas, antecedentes auténticos o incluso un error menor, crea oportunidades para ser vulnerable, invitar a la vulnerabilidad auténtica y establecer normas de confianza.

Relacionado: Cómo Zoom ganó 2020 al satisfacer una oleada de demanda