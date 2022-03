En un mundo de valoraciones locas y mega-recaudación de fondos, ¿sigue importando Bootstrapping?

Con un número sorprendente de nuevas empresas tecnológicas que recurren a los VC para financiar su crecimiento y una multitud cada vez mayor de inversores que invierten sumas ilimitadas en nuevas empresas, esta puede parecer la forma "correcta" de construir un negocio. Los empresarios, por supuesto, suelen recurrir a la financiación de capital de riesgo desde el principio, convencidos de que es la única forma de despegar rápidamente.

Mientras tanto, Bootstrapping ha sufrido un poco de estigma: hay un pensamiento generalizado de que si una nueva empresa es rentable demasiado pronto (antes de recibir una inyección de fondos de capital de riesgo), entonces no se está esforzando lo suficiente. "¿Por qué no abordaron el tren de VC y fueron más lejos y más rápido de lo que podrían haber hecho con sus propios fondos limitados?" podría ser la pregunta resultante.

Sin embargo, mientras que las historias de éxito de capital de riesgo de las empresas unicornio son a menudo las que terminan en la primera página, también hay empresas increíbles y exitosas que comenzaron con el arranque. Y si bien las valoraciones locas y las rondas de recaudación de fondos exageradas están en el centro de atención últimamente, existe un valor duradero en el arranque, que en realidad ofrece muchas ventajas sobre los capitalistas de riesgo.

El peligro de la valoración demente

Desafortunadamente, la valoración con la que se etiqueta una empresa no siempre se basa en datos sólidos, como los ingresos. Rivian, el prometedor fabricante de automóviles eléctricos, es un excelente ejemplo de valoración inflada. La compañía hizo historia cuando, solo unos días después de su salida a bolsa en noviembre de 2021, superó los $ 100 mil millones en valoración , su valor repentinamente superó a los de gigantescos fabricantes de automóviles como GM y Ford. La parte loca es que Rivian no tiene ingresos materiales de los que hablar en este momento, con una valoración simplemente basada en la creencia de que era el próximo Tesla. Amazon incluso se subió al carro al hacer un pedido anticipado de 100,000 camionetas de reparto del fabricante de automóviles eléctricos (todavía no entregadas al final del tercer trimestre). Los inversores que invirtieron fondos en Rivian lo hicieron en un acto de fe. Pesaron mucho con la expectativa de que el mercado de automóviles eléctricos se volvería más rentable que el sector de los que funcionan con gasolina, que sus dólares actuales valdrían cien veces más adelante. Esas son grandes esperanzas; y si Rivian no cumple, podría sonar la sentencia de muerte para la empresa incipiente.

Y ahí radica uno de los peligros de sobrefinanciar empresas que no siempre pueden cumplir: ejerce una presión masiva y altas expectativas sobre una empresa nueva para crecer exponencial y rápidamente, o enfrentar la música.

Relacionado: Recaudación de fondos vs. Bootstrapping: cómo decidir lo que necesita para su puesta en marcha de tecnología

Éxitos de arranque

No todas las historias de éxito comenzaron con una afluencia de efectivo de los inversores. Incluyendo Craigslist y GitHub, hay muchas empresas de gran éxito que optaron por renunciar a las inversiones, para comenzar con una buena idea y sin financiación externa inicial.

Cuando piensas en boletines por correo electrónico, te viene a la mente una empresa: Mailchimp. El gigante con sede en Atlanta que ahora cuenta con casi $700 millones en ingresos anuales también tuvo un comienzo humilde. En 2000, los cofundadores Ben Chestnut y Dan Kurzius fueron despedidos de sus trabajos de diseño web y pasaron los siguientes siete años construyendo minuciosamente esta empresa a tiempo parcial. En 2007, finalmente pudieron concentrarse exclusivamente en Mailchimp, que ha dado sus frutos enormemente; es 100% propiedad del fundador, lo que permite un mayor embolsado de las ganancias obtenidas con tanto esfuerzo.

Los cofundadores de Tough Mudder, con sede en Brooklyn, Will Dean y Guy Livingston, tomaron una idea loca y arriesgada, invirtieron $ 10,000 cada uno y la hicieron realidad también. La compañía es increíblemente exitosa y organiza eventos anuales de resistencia extrema en todo el mundo. Si bien fue un gran riesgo construir sin crowdfunding o capital de riesgo, lograron convertir un sueño en una lucrativa historia de éxito, todo mientras conservaban el control.

Relacionado: 7 formas de impulsar su negocio hacia el éxito

Por qué el arranque sigue siendo importante

Los éxitos de las empresas mencionadas anteriormente subrayan por qué el arranque sigue siendo una decisión crucial. Solo algunos de sus beneficios:

• Mantener el control: un tonto y su capital pronto se separan. A medida que una empresa crece, los inversores a menudo se abalanzan para ofrecer financiación y oportunidades de venta. Los empresarios deben pensar detenidamente en estas opciones, tomar las decisiones en el momento adecuado y solo aceptar dinero si saben exactamente lo que harán con él. Hasta entonces, mantenga su mano en el volante y recorra los altibajos desde el asiento del conductor.

• Creatividad y confianza mejoradas: Bootstrapping significa que debe enfrentar desafíos sin el respaldo del capital de riesgo para atraparlo. Impulsa a las personas a pensar fuera de la caja, encontrar soluciones únicas y hacer sacrificios importantes, todo lo cual desarrolla la confianza empresarial. Pasa menos tiempo preocupándose por defraudar a los inversores y más tiempo centrado en el crecimiento.

• Crear un equipo unido: Trabajar junto a personas que tienen el pellejo en el juego y están profundamente comprometidas en hacer que el negocio funcione crea conexión y lealtad. La unión a través de desafíos y soluciones divertidas hace que el personal esté lleno de energía y compromiso.

• Ingenio e intención practicada: construir una empresa sin capital de riesgo lo mantiene alerta. Mantiene los recursos y piensa largo y tendido sobre las decisiones que afectan el negocio y el crecimiento. Contratas cuidadosamente, subcontratas estratégicamente y aprendes a hacer más con menos.

Relacionado: Cómo aprovechar al máximo la recaudación de fondos en 2022

Si bien el capital de riesgo sigue siendo una opción crucial para los empresarios que necesitan una financiación significativa para comenzar, el arranque está regresando seriamente. Gracias a los nuevos conceptos comerciales como el crecimiento impulsado por productos y las empresas emergentes esbeltas, cada vez es más posible hacer crecer un negocio sin recaudar fondos (y regalar capital). Sin embargo, es importante considerar la naturaleza del negocio, sus necesidades de financiación y el potencial de crecimiento antes de decidir si tiene la capacidad de arrancar o si el capital de riesgo es la mejor estrategia.