Elige tu historia, cambia tu negocio

Estamos gobernados por historias en nuestras vidas. Lo que constituye nuestra experiencia del mundo son en parte las historias que le adjuntamos, y eso también se aplica a nuestros negocios (y no importa, por cierto, si usted es propietario oficial de una empresa o no, todavía tiene un "negocio"). ”). Ya sea que eso signifique llegar a tiempo y trabajar en una oficina y/o dirigir un equipo o un sitio, todavía está dirigiendo un negocio y también está siendo dirigido por su historia. Todas las cosas que consideras posibles, o no, se basan en él. Puede decir: "Esa es la verdad, según mi experiencia", y eso es bastante justo, pero no es el panorama completo. Tu experiencia no está, en sí misma, haciendo nada: es tu interpretación de esa experiencia lo que forma tu historia, y esa historia es en lo que estás basando la toma de decisiones.

“Entonces, ¿cómo cambio mi historia?” podría ser la siguiente y lógica pregunta. Pero, ¿y si en realidad no se trata tanto de cambiarlo como de elegirlo ?

(Tuve una charla fantástica con la presidenta y "directora de narración de historias" de Steller Collective, Kindra Hall, en un episodio reciente de mi podcast. Ella es una experta en esta área y ha sido reconocida como tal en muchas publicaciones respetadas, y terminamos discutiendo la narración en profundidad.)

Cuando nos sentimos frustrados por el estado actual de nuestras vidas, a menudo podemos caer en un espacio de juicio, culpa y el deseo resultante de hacer cambios drásticos. Esto tiene una tendencia a suceder a medida que nos acercamos a la "mediana edad" en forma de una "crisis de la mediana edad".

La razón por la que pongo esos términos entre comillas es porque son simplemente etiquetas colocadas en lo que creo que se puede definir de manera mucho más específica. Una crisis de la mediana edad, para mí, es en realidad solo la repentina conciencia de que hemos estado viviendo nuestras vidas en los términos de otra persona. Tiende a suceder alrededor de la mediana edad porque la cruda realidad de nuestras vidas teniendo (en teoría) menos tiempo en ellas se vuelve bruscamente a la vista. Todo nuestro pensamiento de "mañana" de repente nos hace entrar en pánico de que nuestros propios términos nunca se materialicen.

También podemos mirar hacia atrás y tomar en cuenta todo el tiempo perdido que hemos gastado preocupándonos por lo que alguien más nos dijo que hiciéramos. Sin embargo, un error que se comete a menudo en respuesta es pensar que los resultados fueron todos malos o que no queríamos ninguno de ellos. La verdad es que, en algún nivel, deseamos mucho de lo que ha aparecido en nuestras vidas. Por ejemplo, si nos hemos deslizado y nos hemos dejado en el piloto automático subconsciente, hemos optado por desconectarnos. Por lo tanto, no debería sorprendernos que lo que nos apareció no fuera lo que queríamos conscientemente y, en cambio, pareciera ser una caótica cadena de eventos.

Ahora, antes de que empieces a criticarte por todas esas veces que jugaste videojuegos en lugar de estudiar en la escuela, o te quedaste media hora más en la cama, reconoce que es igualmente poco útil invitar al juicio a esta situación. Al juzgar su yo pasado, simplemente está adjuntando energía negativa a personas, lugares, escenarios y cosas que ya no existen. Solo existe el presente para tomar nuevas decisiones, entonces, ¿por qué cargar eso con energía negativa del pasado?

El objetivo de todo esto es despertarte a la necesidad de elegir tu historia, no cambiarla, porque ser diferente de lo que has tenido hasta ahora podría no ser inherentemente mejor.

“Pero, ¿cómo diablos obtengo el control de mi historia”, podría preguntar, “cuando he estado fuera del asiento del conductor durante tanto tiempo?”

Recuerda que todo esto es una historia. La forma en que percibes la realidad se filtra a través de ti y de la narrativa en la que te estás ejecutando. Si tienes una perspectiva nihilista y ves que todos los esfuerzos humanos son inútiles, adivina qué... te costará encontrar satisfacción en cualquiera de ellos.

Un “Por qué” suficientemente fuerte puede soportar cualquier “Cómo”

Su negocio no es diferente a cualquier otra parte de su vida. Si busca cambiarlo, debe comenzar con su historia. Lo que te dices a ti mismo informa tu sistema de creencias, que es la puerta de entrada a lo que es posible. No puedes simplemente abrir la puerta y esperar que te lleguen maravillas, pero puedes hacer el trabajo de desbloquearla. Si puedes llegar a un punto de "¿Por qué no?" ya estarás corriendo en una narrativa muy diferente.

A menudo estamos rodeados de personas en los negocios que opinan que algo no se puede hacer. Parecen existir para hacer esto, y eso está bien; puede beneficiarse ocasionalmente de escucharlos, porque la ambición ciega y sin control puede ser perjudicial para los resultados (y muy a menudo para la salud). Pero si está siguiendo la historia correcta, que el resultado deseado es absolutamente posible y que no necesita dictar exactamente cómo llega a buen término, entonces las soluciones al "no" se presentarán por sí mismas.

Esto, por cierto, no es el producto de la magia o la palabrería del entrenador de vida, es literalmente cómo funciona tu mente. El sistema de activación reticular (RAS) puede ser una parte relativamente pequeña del cerebro, pero es literalmente el guardián por el cual la información llega a la mente consciente. Ordena los millones de bits de datos que le arrojan cada segundo los diversos sentidos, para que pueda procesar las cosas importantes. Y es lo que realmente quieres de tu lado cuando se trata de establecer objetivos.

Sin embargo, esto es lo que pasa con el RAS: no se puede razonar a nivel intelectual... en realidad no. Ha sido programado por años de aportes emocionales, razón por la cual reaccionas instintivamente cuando alguien dice tu nombre en una multitud ruidosa o notas un par de ojos mirándote en un mar de personas. Para entrenar a su RAS para que comience a notar las soluciones y oportunidades que lo llevarán a su objetivo, debe informarle que tales cosas están esperando por usted. Y necesita convencerlo de que estas cosas son deseables y seguras.

Esta es, nuevamente, la razón por la que la historia es tan importante y por la que es tan vital sacar el ego de la ecuación. ¿Por qué? Bueno, piénsalo: si deambulas todo el día quejándote de lo injusto que es el mundo (y todos hemos sido culpables de eso en un momento u otro), esa se convierte en tu historia, y tu ego no querrá que lo sea. desafiado porque lo libera bastante bien de todos los fracasos percibidos. Por lo tanto, su historia se convierte en una de victimismo.

¿Es nuestro entorno?

Vemos un sesgo de confirmación en muchas áreas de la vida: las personas a menudo están acostumbradas a plantar su bandera y comprometerse a morir en una colina de creencias: los egos se interponen y permiten que el RAS simplemente busque pruebas de que tienen razón. Pero imagina lo que podrías lograr si aprovecharas ese poder para encontrar el camino hacia la vida de tus sueños. ¿Qué podrías hacer? ¿Hacia dónde podría ir su negocio?

Esta creciente propensión a las narrativas guiadas por el ego podría atribuirse, al menos parcialmente, a las redes sociales. Tendemos a poner mucho a los pies del 'tech-opoly' en estos días, y quizás por una buena razón. Al bombardearnos con imágenes seleccionadas y otra información, no es de extrañar que nuestra programación subconsciente haya cambiado. También estamos viendo un aumento en las condiciones de salud mental como la depresión y la ansiedad, y esto podría explicarse por una sensación cada vez mayor de que no tenemos el control de nuestro subconsciente.

El primer paso de regreso a una vida elegida conscientemente es simplemente traer nuestra conciencia al presente. No para juzgar o intentar tomar el control, sino para tomar conciencia . A partir de ahí, podemos comenzar a construir una nueva historia desde un lugar holístico e informado. Si puede comenzar a comprometerse con su vida y elegir conscientemente más para usted, comenzará a ver resultados más deseables en su negocio.