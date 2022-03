Técnicas de mentalidad que te ayudarán a superar el síndrome del impostor

Si te sientes frustrado por una (aparente) incapacidad para ver los proyectos a buen término, por un comportamiento procrastinador o por sentimientos abrumadores de inadecuación frente a los logros de los demás, es posible que padezcas el síndrome del impostor (SI).

A diferencia de las condiciones crónicas como la depresión clínica o el trastorno de ansiedad generalizada, IS no se reconoce como un trastorno. Sin embargo, es muy común. Por lo tanto, nos corresponde identificar y comprender adecuadamente los síntomas si queremos superar el EI.

¿Cuál es la mejor manera de definir el síndrome del impostor?

La verdadera naturaleza de IS es una ausencia de objetividad, lo que resulta en creencias limitantes y dudas. IS nos hace compararnos con los logros de otros y construir una narrativa de que no somos igualmente dignos.

Esto, por supuesto, puede funcionar en la dirección opuesta, con una evaluación poco realista de las habilidades de uno que resulta en arrogancia y objetivos poco realistas. Esto se llama el efecto Dunning-Kruger y es igualmente indeseable con el truco adicional de que los pacientes no poseen la humildad para comprender que tienen un problema que debe abordarse. Pero las probabilidades son: si estás leyendo esto, no eres tú.

Si te encuentras en situaciones, especialmente en oportunidades de negocios, en las que te autodesprecias para evitar la sensación de que no perteneces y sientes que alguien inevitablemente descubrirá tus defectos, probablemente estés sufriendo de IS.

Relacionado: Los verdaderos impostores no experimentan el síndrome del impostor. Esto es lo que eso significa para usted.

¿Qué podemos hacer para superar el síndrome del impostor?

No puedo enfatizar esto lo suficiente: no se juzgue por tener el síndrome del impostor. Si la definición anterior de IS desencadena un grado de reconocimiento en usted y cree que probablemente haya saboteado oportunidades como resultado en el pasado, intente evitar que su mente se sumerja en ese laberinto de culpas. Pensar en todo lo que potencialmente has perdido como resultado no hará más que empeorar las cosas. Solo estarás etiquetando experiencias pasadas con traumas emocionales, causando más dudas, abrumamiento e inacción en el futuro.

Una excelente manera de evitar obsesionarse con el pasado es participar regularmente en prácticas conscientes que le permitan centrar su atención en el momento presente. La meditación es excelente, pero hay otras por ahí.

Una vez que pueda calmar esos pensamientos subconscientes al traer su mente al presente, notará un cambio en la forma en que ve su futuro. El momento presente es todo lo que es realmente "real" después de todo. Solo puedes tomar nuevas decisiones y crear nuevas experiencias futuras a partir de ahora. El pasado se ha ido y el presente aún está por determinarse. No proyecte errores del pasado en su futuro enfocándose en ellos en el presente.

Relacionado: Cómo evitar que el síndrome del impostor mate su disco

No dejes que el síndrome del impostor cultive FOMO

Vinculado con el síndrome del impostor está el miedo a perderse algo (o FOMO).

FOMO es muy común, y estoy seguro de que probablemente lo hayas sentido en un grado u otro. Por ejemplo, FOMO ocurre cuando un contemporáneo o un compañero logra algo que queremos. En nuestros momentos más lúcidos y objetivos, podríamos descartarlo como nada más que celos, pero es más que eso.

Muy a menudo, podemos estar justificados al sentir el peso de lo injusto que es todo. Pero no se engañe pensando en la vida como un juego de suma cero. Es muy fácil cometer el error de comparar la etapa uno de su viaje con la etapa 45 de otra persona. La verdadera lección del éxito de otra persona debe ser una celebración de que han proporcionado evidencia de que también es posible para ti.

Recuerda que es probable que seas una persona tipo A y, como tal, tienes una propensión a querer que las cosas sucedan ahora. Lo que te estás perdiendo es que el viaje hacia el éxito es una parte importante. Sin el contexto del viaje, el resultado es insostenible. Es por eso que alrededor del 70% de los ganadores de la lotería se arruinan en cinco años.

Tienes que recordarte a ti mismo, mientras regresas tu mente al momento presente, que estás exactamente donde se supone que debes estar ahora. Cuando miras hacia atrás y conectas los puntos, todo tiene sentido cuando se trata de tiempo. Todas las victorias que ha obtenido como resultado de su arduo trabajo y paciencia no serían lo que son sin eso.

Vemos esto en las relaciones también. Cuando ponemos tanto énfasis en la necesidad de conocer a alguien y queremos desesperadamente encontrar a alguien de quien enamorarnos, no sucede (o peor aún: terminamos con la persona equivocada, convenciéndonos de que es la adecuada para nosotros) . Si simplemente confiamos en que estamos en nuestro camino y que encontraremos a la persona adecuada cuando estemos listos, sucederá.

Quiero decir, piénsalo: tal vez quieras estar en la televisión. Digamos que quiere ser presentador o presentador de noticias, ¿qué sucedería realmente si, por cualquier motivo, alguien le presentara la oportunidad en este momento? Si te apresuraran a peinarte y maquillarte, te arrojaran al set y te dijeran que leyeras el teleprompter, ¿cómo te iría?

Sí, no lo creo.

No puedes evitar el tiempo que te toma convertirte en la persona que quieres ser. Estas metas que tienes para ti mismo, por su propia naturaleza, ocurrirán en el futuro. Confía en eso y consuélate en ello: estás en camino. Las oportunidades llegarán cuando estés listo para ellas, así que mantén el rumbo. Recuerda: Habrá quienes vean dónde estás en tu viaje y sientan lo mismo que tú por los demás. Trate de ver las cosas como si le estuvieran sucediendo a usted, de la misma manera que lo haría al mirar hacia atrás.

Tienes que ver tu vida en el contexto del tiempo. En lugar de mirar a los demás o preocuparte por tu valor, regresa al presente y recuerda que estás exactamente donde debes estar en tu viaje. Busque consejo con los demás desde el deseo de comprender el panorama más amplio y su lugar en él.

Relacionado: 10 líderes exitosos comparten sus luchas con el síndrome del impostor y cómo superarlo