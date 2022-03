En qué se equivocan los líderes sobre la salud mental

Después de casi dos años de una pandemia global y su larga lista de efectos secundarios negativos, nuestra salud mental colectiva nunca ha sido más frágil. McKinsey encuestó recientemente a 5000 estadounidenses y descubrió que al 37 % de ellos se les diagnosticó problemas de salud mental o buscaron tratamiento para su salud mental en 2021. Con la incertidumbre que rodea a la variante de Omicron, las personas de todo el mundo sufren lo que parece un ciclo interminable de ansiedad. depresión y pérdida, no solo por los millones que han perdido la vida a causa de la enfermedad, sino por la forma despreocupada en que solíamos vivir nuestras vidas.

Uno de los pocos aspectos positivos de este momento devastador es el marcado progreso en la desestigmatización de la salud mental. En el proceso de causar estragos en nuestras vidas, COVID ha catalizado conversaciones sobre la importancia de brindar apoyo de salud mental. Nuestro estudio reciente realizado por Forrester Consulting descubrió muchos hallazgos alentadores, incluido que el 85 % de los líderes de nivel C y de recursos humanos creen que la salud mental no se trata solo de una enfermedad mental, sino de algo que todos los empleados tienen.

Sin embargo, hay una estadística que es menos alentadora: más de la mitad (54 %) de los líderes de la suite C piensan que los beneficios de salud mental no estaban disponibles para los empleados en el pasado y no deberían ser una prioridad en la actualidad. A esta cohorte de líderes le espera un duro despertar.

La marea ha cambiado

Es inequívoco. Las menciones de salud mental y agotamiento en las reseñas de Glassdoor se duplicaron con creces durante la pandemia y un estudio reciente encontró que la mayoría de los trabajadores del conocimiento (el 69 % de los que trabajan a distancia y el 61 % de los que están en una oficina) creen que la salud mental de los empleados es algo compartido responsabilidad de los trabajadores y de su empleador. Esta expectativa se está convirtiendo rápidamente en algo que está en juego, especialmente entre las generaciones más jóvenes. De hecho, según nuestra investigación , el 86 % de los que tienen entre 18 y 29 años dicen que es más probable que se queden en una empresa que les proporcione recursos de alta calidad para cuidar su salud mental. En medio de la “Gran Renuncia” y con la guerra por el talento al rojo vivo, esta es una estadística que no se puede ignorar.

Estándares Gen-Z

Los adultos de la Generación Z, aquellos de 18 a 23 años, reportaron los niveles más altos de estrés en comparación con otras generaciones y fueron el grupo de edad más propenso a reportar síntomas de depresión, según la encuesta 2020 Stress in America de la Asociación Estadounidense de Psicología . Dado que la Generación Z representará a 82 millones de personas para 2026 y pronto constituirá una porción grande y creciente de la fuerza laboral moderna, sus necesidades y estándares para el apoyo a la salud mental deberían dar forma a los del liderazgo. Nuestra investigación encontró que su estándar es cada vez más alto, con el 41% de los jóvenes de 18 a 29 años diciendo que creen que los beneficios de salud mental se convertirán en un requisito legal para todos los empleadores dentro de cinco años.

Sin embargo, a pesar de esa predicción sobre el futuro, muchos todavía dudan en compartir sus preocupaciones con sus empleadores hoy. Un informe de Deloitte de 2021 encontró que solo 4 de cada 10 trabajadores de la Generación Z plantean problemas de salud mental a sus gerentes, lo que indica un estigma duradero que probablemente resulte de la tendencia de los líderes a aferrarse a los estándares del pasado.

El lado derecho de la historia.

No es raro que las generaciones mayores se refieran a los "niños de estos días" como autoritarios o egoístas , pero teniendo en cuenta la familiaridad de por vida de la generación Z con la disrupción digital, podemos aprender mucho de ellos. Y dado que esta generación impulsará el futuro de los negocios, deberíamos aprender de ellos tanto como ellos aprenden de nosotros.

Cada generación se define por los principales eventos que tuvieron lugar durante su vida y después. Al crecer en un mundo posterior al 11 de septiembre con influencias culturales como Black Lives Matter y ahora una pandemia global, Gen Z ha aprendido a adaptarse a la disrupción con agilidad. Caso en cuestión, trabajo remoto. Gen Z se apresuró a adoptar la tendencia impulsada por la pandemia, pero con la advertencia de que el trabajo también debe incorporar flexibilidad, autonomía y un enfoque en el bienestar. Y francamente, estas advertencias hacen mejores trabajadores.

Nuestra investigación encontró que el 67 % de los líderes de nivel C piensan que los beneficios de salud mental harían que los empleados fueran más productivos y el 62 % de los gerentes y empleados están de acuerdo. Con esto en mente, junto con la Gran Renuncia, que todavía está en plena vigencia según los nuevos datos del Departamento de Trabajo que muestran que los estadounidenses renuncian o cambian de trabajo en números casi récord, ofrecer apoyo de salud mental a los empleados es una obviedad.

Desde los baby boomers hasta la Generación Z, cada generación de empleados ha introducido nuevos estándares en el lugar de trabajo. Como líderes, es nuestra responsabilidad adaptarnos, en lugar de escuchar, para que las cosas vuelvan a ser como antes.

