Un diagnóstico de cáncer de mama finalmente transformó mi vida y mi negocio para mejor

En 2019, la vida me golpeó en la cara como mi abuela cuando me atrapó usando la palabra F. Solo que esto me dolió mucho más: me diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3. Tenía 45 años, estaba saludable y hasta ese momento estaba viviendo una vida bastante increíble.

Mi obstetra sugirió una mamografía, pero la pospuse. Gracias a Dios ella siguió, una diligencia que me salvó la vida. No tenía un bulto y no pensé que fuera un asunto urgente, pero eso era lo clásico de mí, siempre poner mi salud y bienestar en último lugar después de los negocios, la familia y los amigos. El día de la mamo, supe en cuestión de minutos que algo andaba mal. La técnica se volvió de un tono pálido y su voz subió unas cuantas octavas.

Fue realmente un shock. Mi hija tenía 8 años y mi esposo y yo acabábamos de celebrar nuestro 17º aniversario de bodas. En un instante, la vida fue diferente.

Mientras mi familia planeaba el próximo año de tratamientos y cirugías, yo también tenía que planear los meses de ausencia de mi negocio. (Soy dueño de Brand Builder Design Studios + Collective; creamos marcas para emprendedores y ofrecemos una colección de cursos para ayudar a los dueños de negocios a dominar el arte del marketing y las ofertas). No estaba seguro de cómo sería administrar la empresa durante los tratamientos, pero ciertamente Sabía que tenía que organizarme y que tendría que depender más de mi equipo. Mis médicos me dijeron que la quimioterapia sería debilitante a veces y que necesitaría tiempo para descansar y sanar. El problema era que ese no era mi modo de funcionamiento típico; Estaba acostumbrado a ser más práctico, hacer todo y usar a mi equipo para el resto de lo que no podía manejar.

Cuando comencé a formular cómo quería que fuera mi futuro después del cáncer, supe que la era de trabajar 12 horas al día había terminado. Había muchas otras cosas a las que quería prestar atención, a saber, mi familia. También quería que esa nueva vida tuviera mucha más libertad, más aventuras, más contribuciones y un éxito financiero más fácil: tener flujos de ingresos que no dependieran de mi participación diaria. Quería operar como el creador de mi negocio en lugar del hacedor de mi negocio.

Al principio parecía una quimera, pero a medida que comencé a estructurar más la empresa, crear procesos y desarrollar publicaciones para mi equipo, trabajaba cada vez menos y comenzamos a crecer más rápido que nunca.

La empresa de hoy, después del cáncer, se ve marcadamente diferente y es mucho mejor de lo que podría haber imaginado. Creé el equilibrio de vida que imaginé, al mismo tiempo que creaba un éxito comercial exponencialmente mayor y con menos tiempo y esfuerzo personal. También me mudé a campo traviesa de Arizona a Florida, comencé a educar en casa a mi hija y me he divertido más con mi familia que nunca. Tuvimos nuestro mejor año financiero en una década, estoy libre de cáncer y vuelvo a tener la cabeza llena de cabello.

Ahora que estoy del otro lado de todo esto, me considero más que bendecido por haber sobrevivido y prosperado. Mi experiencia con el cáncer me dio una perspectiva única sobre el valor del tiempo y el papel que juegan los negocios en mi vida. Antes era algo que servía, pero ahora es algo que me sirve.

Antes de mi diagnóstico, pasaba largos días y fines de semana trabajando... siempre estaba buscando al próximo cliente y haciendo mucho más de lo que debería. Para dar cabida a la repentina necesidad de tiempo libre, simplifiqué mis ofertas y busqué relaciones que proporcionaran crecimiento, pero con menos esfuerzo, incluida la creación de un programa de marca blanca para entrenadores de negocios que pudieran ofrecer nuestros paquetes de marca y sitio web a sus clientes a un precio razonable. buena ganancia. Esto les dio un flujo de ingresos adicional y mantuvo un flujo constante de nuevos negocios llegando a nuestras puertas. También creamos incentivos de recomendación, lo que redujo nuestros costos de marketing y aumentó aún más el volumen de clientes.

En pocas palabras, convertí todo en un proceso. Mi negocio opera con Asana, un software de gestión de proyectos versátil que nos permite poner todo en un proceso y una plantilla. Cuando incorporamos a un nuevo cliente, simplemente duplicamos la plantilla y el proyecto está en marcha.

También entregué mucha responsabilidad a mi equipo. Este fue el cambio más desafiante, pero realmente no tenía otra opción. No pude operar cuando estaba baja de la quimioterapia, así que tuve que confiar en que estarían a la altura de las circunstancias, y lo hicieron. Mi gerente de proyecto básicamente dirigía el programa cuando yo estaba fuera de mi bolsillo. Incorporamos a nuevos miembros del equipo que tenían roles dedicados en la gestión de la empresa, desde finanzas hasta entrega, y efectivamente asumí el rol de director general y salí del "hacer" del negocio. Esto creó el espacio para que sanara, pero también fue un catalizador para el crecimiento. Ahora, paso mi tiempo tomando decisiones críticas y planificando, mientras mi equipo opera el día a día.

También agregué flujos de ingresos automatizados y recurrentes en forma de cursos en línea y programas de entrenamiento. Creé un programa llamado CEO Freedom Accelerator, en el que trabajo con otros propietarios de empresas para optimizar sus sistemas para que ellos también puedan experimentar una vida de libertad ahora, en lugar de más adelante. Este programa ha resultado ser el esfuerzo más gratificante de mi carrera, y si no hubiera tenido cáncer, nunca se hubiera creado. Este año ayudamos a 67 ejecutivos y dueños de negocios a crear resultados exponencialmente mejores y al mismo tiempo crear más libertad personal.

Estas son las lecciones clave que me permitieron usar la experiencia de vencer al cáncer para crear un negocio que prospera multidimensionalmente:

• Manténgase en su zona de genio: no paso mucho tiempo aprendiendo cosas en las que no quiero convertirme en un experto. Más bien, contrato a personas que son expertas en esas cosas y cuento con ellos para brindar un gran servicio. Hacer esto me ahorra innumerables horas de frustración y me ha ayudado a desarrollar confianza en los demás y en mi propia capacidad de liderazgo.

• Convierta todo en un proceso: la mayoría de los propietarios recrean las mismas tareas una y otra vez. Esto requiere una enorme cantidad de tiempo y energía. En su lugar, tómese el tiempo para registrar todos los pasos de lo que hace en una hoja de cálculo o en un software de gestión de proyectos como Asana. Una vez que haya finalizado ese proceso, puede incorporar a otra persona para que lo haga.

• Agrupe su contenido promocional: planificamos nuestras promociones con meses de anticipación: grabe videos y cree contenido de redes sociales por lotes en un bloque de tiempo, luego use un programador automático para publicarlos. Hacer las cosas de esta manera nos ayuda a mantenernos alejados de las redes sociales cuando no necesitamos estar allí, así como a evitar otras distracciones.

• Perfeccione sus ofertas: cuando tiene total claridad en sus ofertas y el avatar ideal del cliente, puede crear planes de marketing optimizados que generarán conversiones. Cuando aprendí más sobre la creación de cursos en línea y programas de entrenamiento y lancé CEO Freedom Accelerator, liberé tiempo al permitirme automatizar la mayor parte de nuestro marketing, ventas y entrega. Perfeccionar su oferta lo ayudará a realizar más ventas con menos esfuerzo.

Emplear una excelente organización, procesos optimizados y ofertas de conversión me ayudó a escalar mi negocio más rápido sin tener que apresurarme. Puede hacer lo mismo, primero imaginando el resultado que desea para su vida, incluidos los roles personales y comerciales, y luego poniéndose a trabajar para que suceda. Es posible tener la vida que deseas y el negocio que la respalda.