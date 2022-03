Cómo convertirse en actor

Si quieres convertirte en actor, no hay nada que te detenga. Claro, la experiencia es útil al entrar en cualquier campo, pero la experiencia no lo es todo. Los actores necesitan tener confianza, carisma y ganas de aprender, entre muchas otras características.

Estos son los 10 mejores consejos para convertirse en actor, incluso si no tienes experiencia previa.

Invierte en aprender el oficio

Si bien las clases de actuación pueden ser costosas, valen la pena para los actores novatos. Las clases de actuación te enseñan los conceptos básicos y los instructores te enseñarán cosas que no puedes aprender en ningún otro lugar.

Resiste la tentación de moverte

Si eres de un pueblo pequeño, es posible que tengas dificultades para encontrar audiciones. Sin embargo, antes de mudarse a una gran ciudad como la Gran Manzana o Los Ángeles, debe considerar tratar de construir su reputación en un área más pequeña. Estas grandes ciudades de actuación están llenas de otros aspirantes como tú. Si te mudas allí sin experiencia ni currículum, es posible que te pierdas entre las masas.

Paga por un buen headshot

Actuar tiene mucho que ver con el atractivo visual. Por lo tanto, si envía su currículum de actuación sin una foto profesional, es posible que no reciba una respuesta muy a menudo. Vale la pena el precio de pagarle a un fotógrafo profesional para que tengas algunas fotos de la cabeza para usar en el futuro. Es importante que, cuando trabaje con un fotógrafo (o cualquier otro profesional), asegúrese de tener en cuenta posibles estafas. Algunos fotógrafos, agentes y otros pueden tratar de obligarte a un acuerdo a largo plazo. O recomendarlo a un amigo de ellos por una tarifa sustancial. ¡Mantén tus ojos abiertos para cualquier cosa que no parezca legítima!

Póngase en contacto con los teatros de actuación locales

Lo más probable es que haya al menos un cine pequeño en tu ciudad natal. Al trabajar con los actores y otros profesionales involucrados en las operaciones del teatro, construirá conexiones que pueden durar toda la vida. Es probable que estas personas hayan aprendido algunas cosas a lo largo de sus carreras. Y estarán encantados de ayudarte a alcanzar tus metas y sueños de actuación.

Haz tu investigación

Con el beneficio de Internet, es más fácil que nunca aprender sobre prácticamente cualquier tema que le interese. Tómese el tiempo para hacer una investigación profunda sobre el proceso de convertirse en actor, usar las redes sociales de manera efectiva y hacer cine en general. Se sorprenderá de lo que puede aprender simplemente leyendo e investigando.

No te olvides de la experiencia relacionada, no actoral.

Por supuesto, tener experiencia en la actuación es una de las cosas más importantes a destacar en tu currículum. Sin embargo, hay muchas otras partes relacionadas de la industria que pueden ayudar a mejorar su posición. Escribir, dirigir, iluminar y cualquier otra cosa relacionada con un proyecto puede mejorar tus posibilidades.

Busca ayuda con tu currículum

No siempre podrá hablar con los directores de casting o contratar profesionales involucrados en un proyecto de actuación. De hecho, muchas veces solo tendrás una oportunidad para llamar su atención, y esto es a través de tu currículum. Mientras buscan al actor adecuado, revisarán potencialmente miles de currículos diferentes. Si el suyo no se destaca entre la multitud, está lleno de errores tipográficos, tiene una foto de rostro de baja calidad o simplemente es completamente aburrido, el equipo de contratación pasará al siguiente solicitante sin pensarlo dos veces. Por esta razón, asegúrese de que alguien revise detenidamente su currículum.

Trabaja con un agente

No tienes que unirte a una gran agencia que represente a muchos actores diferentes desde el principio. En su lugar, puede decidir trabajar con un agente pequeño o mediano. Esto asegurará que se le preste mucha atención y que no se le trate como un número más entre muchos otros aspirantes a actores. A medida que pasa el tiempo, puede decidir cambiar de agente por una variedad de razones. Sin embargo, desde el principio, su agente será una luz de guía para usted. Asegúrese de trabajar con alguien que tenga en mente sus mejores intereses.

Mira a muchos otros actores actuar

Stephen King, el autor increíblemente prolífico, es citado diciendo: “si quieres convertirte en escritor, debes leer mucho y escribir mucho”. Esto también se aplica a la actuación. Si quieres convertirte en actor, debes dedicar todo tu tiempo libre a estudiar actuación y actuar tú mismo. Mira cómo los actores interpretan las líneas en obras de teatro, películas y programas de televisión. Asegúrese de ver diferentes tipos de medios para que pueda experimentar diversas emociones y entregas. Hay muchos consejos y trucos que puedes aprender para convertirte en actor. Pero si no miras a muchos otros actores y buscas la oportunidad de mejorar tus habilidades de actuación, estás perdiendo el tiempo.

Regístrese en sitios web de llamadas de casting en línea

Los sitios web como Backstage, Actors Access y otros le permiten presentarse para los roles adecuados. Estos recursos en línea pueden ser excelentes maneras de encontrar roles de los que de otro modo no podría escuchar. Constantemente surgen nuevos proyectos en todo el país. Asegúrese de mantener sus ojos y oídos abiertos. Pero tenga cuidado con las posibles estafas. Hay muchos sitios web que simplemente intentarán recopilar su información y tomar su dinero. Esto es, desafortunadamente, una ocurrencia muy regular.

Convertirse en actor no es fácil. Muchas personas intentan durante toda su vida convertirse en actores y solo terminan con papeles pequeños que nunca conducen a grandes oportunidades. El mundo de la actuación es cruel y es probable que te enfrentes a un montón de angustias en tu camino hacia el logro de tu objetivo. Entonces, si te estás metiendo en la actuación por la fama o el dinero, probablemente sea mejor si sigues otra carrera. Sin embargo, como dije al principio, si quieres convertirte en actor, incluso si no tienes entrenamiento formal o experiencia, no aceptes un no por respuesta. Siga los diez consejos que he enumerado anteriormente y antes de que se dé cuenta, estará bien encaminado.

