KPI de video marketing que son cruciales para su campaña

Una encuesta reciente encontró que el68% de los consumidores pasan una cuarta parte o más de su tiempo en las redes sociales viendo videos. Esta es una gran noticia para los especialistas en marketing que desean encontrar formas de conectarse con su público objetivo. Pero simplemente publicar contenido no es suficiente: debe monitorear el rendimiento de su campaña y corregir el curso sobre la marcha.

Para asegurarse de que todo vaya por el buen camino, tendrá que estar atento a los indicadores clave de rendimiento (KPI) del marketing de vídeo. Pero si no está seguro de en qué indicadores debe centrarse, primero puede echar un vistazo a lo que quiere lograr.

Aquí hay una explicación de tres campañas de KPI comunes y algunos de los KPI relacionados con cada una.

KPI de la campaña de concientización

El objetivo de una campaña de concientización es generar interés en su marca. Debe establecer su presencia en línea y diferenciarlo de sus competidores. Esta etapa sienta las bases para todo lo que viene a continuación, y estos KPI de video lo ayudarán a navegar su campaña.

impresiones

Las impresiones son la cantidad de veces que su contenido se muestra a un espectador. Si la misma persona encuentra su video dos veces, cuenta como dos impresiones. Algunas plataformas consideran la apariencia de la miniatura del video como una impresión; mientras que otros cuentan ver el primer cuadro del video como una impresión.

Esta métrica lo ayuda a analizar el nivel de conocimiento de la campaña y le permite asegurarse de no abrumar a su audiencia con exposición repetida. Si este número es bajo, podría deberse a que su contenido no cumplió con las pautas de la plataforma o las palabras clave no activaron su video.

Alcanzar

Alcance indica la cantidad de personas únicas que han visto su video desde que se publicó. Este KPI puede darte una idea del mejor momento para publicar tu contenido. Un alcance amplio significaría que su contenido se ve y posiblemente incluso se comparte.

Puntos de vista

Las vistas de video se miden de manera diferente según las diferentes plataformas. Es mejor verificar cómo lo trata cada plataforma antes de analizar las vistas.

Por ejemplo, YouTube cuenta una vista como ver al menos 30 segundos del video, mientras que plataformas como Facebook e Instagram consideran ver hasta la marca de tres segundos como una vista. Las vistas le permiten saber si las personas se enganchan o ignoran por completo su contenido.

Usuarios únicos

Los usuarios únicos son otro KPI crucial a considerar al analizar una campaña de concientización. Es más específico que las impresiones y puede ayudarlo a medir la diferencia entre las primeras y la cantidad real de personas que vieron su video.

Cuando tiene muchas vistas pero pocos usuarios únicos, indica que las mismas personas están viendo su video varias veces.

Aumento del recuerdo del anuncio

Una vez que su campaña de video esté madura, debería ver un aumento en la cantidad de personas que están familiarizadas con su producto o servicio.

El aumento del recuerdo del anuncio es una estimación basada en la investigación del consumidor. Es una métrica basada en la percepción que le dice cuántas personas recuerdan su marca o video después de un período específico. Esto podría ser tan simple como preguntar: "¿Conoces esta marca?"

KPI de campaña de consideración

Una campaña de consideración tiene como objetivo hacer que las personas piensen en su negocio y los anima a buscar más información al respecto. Los KPI en este punto deberían darle una idea de cuánta tracción y compromiso está obteniendo como resultado de su campaña.

Esto es lo que podría monitorear:

Tasa de visualización (VTR)

Google define VTR como "la cantidad de vistas completas de un anuncio que se puede omitir sobre la cantidad de impresiones iniciales". Esencialmente mide cuántas personas han visto tu video completo.

Para calcular esta tasa, divide el número total de personas que vieron tu video hasta el final por el número total de vistas. Si su tasa de visualización es baja, significa que las personas perdieron interés y pasaron de largo o hicieron clic en su video.

Ver tiempo

Esta métrica mide cuánto tiempo han pasado los espectadores viendo el video. Puede ayudarlo a evaluar si su contenido es atractivo o no. Un tiempo de visualización promedio más alto sugiere que los prospectos están encontrando útil su contenido de video.

Clics de vídeo

La tasa de clics es un buen indicador inicial de si su video está recibiendo atención. Cuanto mayor sea el número, mejor será el alcance. Sin embargo, esta métrica por sí sola no puede decir mucho sobre el éxito de su campaña.

Porcentaje de rebote

Su tasa de rebote es la cantidad de visitantes que hicieron clic en su contenido pero luego se fueron sin tomar ninguna medida. Además, el punto en el que los espectadores se agitan te dice si tu contenido es relevante e interesante.

Tasa de clics (CTR)

CTR es el porcentaje de personas que vieron tu publicación e hicieron clic en la CTA (llamada a la acción). Es un gran indicador del interés de su audiencia en su producto/servicio. Un CTR alto significa que más personas quieren conocer tus ofertas.

Aumento de consideración

El aumento de consideración mide la percepción de la audiencia y si la campaña ha tenido el efecto deseado. Las respuestas que obtenga lo ayudarán a analizar si su campaña de video va en la dirección correcta.

KPI de la campaña de conversión

Una campaña de conversión tiene como objetivo lograr que las personas realicen una acción específica. El contenido en esta etapa debe darle a su audiencia ese empujón final para elegirlo sobre sus competidores. Los KPI de conversión miden qué tan bien está funcionando su estrategia general y si está dando resultados.

Puede monitorear lo siguiente para obtener un análisis preciso:

Clientes potenciales generados

Este KPI muestra cuántas personas están interesadas en su producto o servicio después de ver sus videos. Esta expresión de interés podría ser en forma de mensajes directos, correos electrónicos, hacer clic en su CTA o realizar alguna otra acción en su sitio web. Con un poco de atención, es más probable que estos prospectos se suscriban a su servicio o realicen una compra.

Ventas

Como sugiere el nombre, las ventas le indican cuántas personas han realizado compras después de ver su video. No es exactamente fácil vincular una compra a una pieza de contenido porque, por lo general, se requiere un esfuerzo repetido para convertir a un prospecto en un cliente.

Aumento de la intención de compra

El aumento de la intención de compra es una estimación de la disposición de un cliente a comprar en su empresa. Puede escribir una pregunta de encuesta basada en las pautas de la plataforma para evaluar la intención de su audiencia.

Coste por adquisición (CPA)

Esta métrica le indica el costo total de que un cliente complete una acción deseada. Le dará una perspectiva sobre el rendimiento de su campaña y si sus videos resultaron beneficiosos.

Terminando

Una métrica por sí sola no puede definir el rendimiento de una campaña de video; por lo tanto, al analizar los KPI, asegúrese de ver la imagen completa.

Además, no se exceda con las métricas vanidosas, como las impresiones y los Me gusta, porque es posible que no le muestren el rendimiento real de su campaña. Concéntrese en resultados medibles y modifique su estrategia sobre la marcha.

