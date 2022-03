¿Buscando encontrar la armonía entre el trabajo y la vida? 7 Autores ofrecen consejos para su cumplimiento.

No se propuso encontrarse con el agotamiento, pero es posible que se encuentre cara a cara con el primo infame del estrés.

Lioncrest Publishing

El verdadero agotamiento es más que una sensación fugaz de impotencia. Es una nube inminente que ensombrece todos los aspectos de la vida, y The Wall Street Journal informa que es un problema grave para aproximadamente las tres cuartas partes de los estadounidenses que trabajan.

Tal vez esté cara a cara con el agotamiento o sienta que está al acecho a la vuelta de la esquina. De cualquier manera, la clave para evitar más encuentros es concentrarse en armonizar sus identidades ocupacional y privada. Por ejemplo, es posible que desee considerar coquetear con la semana laboral de cuatro días o reevaluar sus aspiraciones profesionales y su trayectoria como el 71% de las personas .

Sin duda, existen innumerables formas de evitar el agotamiento y lograr el equilibrio entre el trabajo y la vida que se merece. Y eso incluye recoger algunas lecturas nuevas. Los libros pueden ayudarlo a obtener una mejor perspectiva sobre cómo administrar todas esas responsabilidades personales y de oficina molestas.

A continuación hay siete libros que contienen pepitas de inspiración para vivir honestamente tu mejor vida. Son exactamente el apoyo que necesita para mantener a raya el agotamiento.

Relacionado: Comprender el agotamiento empresarial (y cómo lidiar con él)

1. Richard Thalheimer: el inversor más inteligente

¿Cuál es uno de los secretos peor guardados? La ansiedad personal con frecuencia se deriva de las preocupaciones por el dinero. Incluso si hoy tiene una sensación de seguridad financiera, es posible que le preocupe el rendimiento de sus inversiones. Ciertamente, el mercado de valores ha fluctuado mucho en los últimos dos años. Eso no es necesariamente bueno para la presión arterial o la capacidad de relajarse al final de un día duro.

En lugar de sentir que tiene poco control sobre su destino personal desde un punto de vista fiscal, deje que Richard Thalheimer comparta sus consejos de inversión. Thalheimer, quien lanzó la empresa de gran éxito The Sharper Image, ofrece sabios consejos en The Sharper Investor . Deje que lo guíe hacia la mejora de sus rendimientos anuales para que se sienta menos preocupado por poder mantenerse a sí mismo y a sus seres queridos en el futuro. Es probable que Sharper Investor se convierta en su recurso de referencia cada vez que tenga dólares adicionales para invertir en sus ahorros.

2. Barry Magliarditi — Sexo, drogas y autoexpresión radical

A veces, necesitas escuchar el viaje de otra persona fuera de la oscuridad para encontrar el camino hacia la luz. El autor y renombrado orador público Barry Magliarditi comparte libremente el camino a veces traicionero que recorrió para tener éxito en Sex, Drugs, and Radical Self-Expression . Aunque ahora es un éxito mundial, Magliarditi tomó muchas decisiones cuestionables que podrían haber descarrilado sus esfuerzos. Sin embargo, cambió su vida y está ansioso por mostrarte cómo hacer lo mismo.

Ya sea que tenga o no un mentor, apreciará el enfoque de tutoría de Magliarditi para escribir este trabajo. Una vida rica no está fuera de tu alcance, sin importar dónde estés sentado en este momento. Aprende estrategias para repararte a ti mismo, recuperar tu confianza y aplicar rituales diarios para agregar alegría a cada día.

3. Katie B. Happyy — Saludos al caos

El espíritu empresarial puede ser solitario. Cuando sienta que nadie lo comprende, deje que Katie B. Happyy le muestre lo equivocado que puede estar. Un instructor de yoga de la costa oeste que cree en apoyarse en la loca imprevisibilidad de la vida cotidiana. Las historias de Katie B. Happyy sobre altibajos en Cheers to Chaos te ayudarán a ver que no eres el único que se enfrenta a lo inesperado, a una agenda apretada o a frustraciones.

Por supuesto, Katie B. Happyy no te obliga a reinventar la rueda de la felicidad. Ella te enseña cómo elegir la fe sobre el miedo, sentarte con tu incomodidad y encontrar tu GPS interno. Vas a volar a través de este libro, que es una excelente opción para una lectura de fin de semana largo.

Relacionado: Cómo la incorporación de la atención plena en mi rutina matutina me ha convertido en un mejor emprendedor

4. Azrya Bequer y Benjamin Bequer — BEQOMING

¿Alguna vez se siente como si todos los libros de estilo de autoayuda simplemente no respondieran a sus necesidades? Los autores Azrya y Benjamin Bequer lo tienen cubierto. Este equipo de escritores de marido y mujer mira la vida, el amor y la iluminación desde un ángulo diferente al de la mayoría. En BEQOMING , describen una hoja de ruta para que usted acepte sus desafíos más profundos y, en última instancia, los supere.

BEQOMING se prepara para ser transformador desde el primer momento. Aunque es un modelo para reformular la forma en que ves el mundo, todo se considera desde la perspectiva de una historia de amor. Sería difícil encontrar un libro más "fuera de la caja" para sumergirse en este año.

5. David Axelrod — ¡Vete!

Tal vez te encuentres coqueteando con el agotamiento. Es un problema real, especialmente después de un par de años de agitación global. Un método para abordar los factores estresantes que amenazan su satisfacción es viajar. ¡Y aléjate! le proporcionará la información, los conocimientos y la inspiración para elegir su próxima aventura de exploración.

Escrito por el explorador David Axelrod, Get Away! regala todos los secretos de viajero que posiblemente no podrías haber considerado. Desde diseñar un itinerario hasta conquistar la ansiedad en tierras extranjeras, aprenderá a descomprimirse seriamente. Incluso si sus finanzas son limitadas, Axelrod ilustra cómo presupuestar su camino hacia el respiro que necesita.

6. Rocco A. Carriero: enfoque de tres cuerdas para la gestión de la vida y el patrimonio para propietarios de empresas

Según Rocco Carriero, la mayoría de los profesionales de negocios se encuentran tratando de equilibrar tres responsabilidades principales: desarrollar sus carreras, mantener sus hogares y mantenerse saludables. Desafortunadamente, cuando una de estas responsabilidades tiene prioridad sobre las demás, su mundo puede comenzar a sentirse fuera de control. Ahí es cuando necesita escuchar sobre el enfoque de tres cuerdas de Carriero para la gestión de la vida y el patrimonio para propietarios de negocios .

El enfoque de los tres hilos destaca cómo entrelazar todos los hilos en una trenza superfuerte. Entremezclados dentro de los capítulos hay respaldos útiles para hacer crecer su riqueza al mismo tiempo. De esa manera, las preocupaciones por el dinero no reducirán su capacidad para crear un cordón de tres hilos que no se deshaga a la primera señal de tensión.

Relacionado: El equilibrio vida-trabajo se está convirtiendo en la nueva normalidad

7. Tracey Lovejoy y Shannon Lucas — Muévete rápido. Rompe mierda. Consumirse.

Desde que eras pequeño, no podías "dejar lo suficientemente bien solo". Había que cambiarlo todo, probar cosas nuevas y experimentar. No te conformaste con el statu quo. Acabas de juguetear y jugar. En otras palabras, eres lo que Tracey Lovejoy y Shannon Lucas llamarían un Catalizador. Pero necesita aprovechar su don Catalyst de la manera correcta. De lo contrario, podrías desmoronarte bajo las presiones de correr constantemente hacia el próximo horizonte.

Piense en moverse rápido. Rompe mierda. Burn Out como manual para creadores cansados del cansancio de moverse en hipervelocidad. Se le presentarán métodos que le permitirán inventar y remodelar con intención, no con caos. Lo mejor de todo es que aprenderá a reconocer signos de colapso mental antes de que amenace con quitarle sus poderes mágicos de catalizador.

El equilibrio entre el trabajo y la vida no es una quimera. A veces, todo lo que necesitas es un poco de iluminación en forma de libro para liberarte del peso del agotamiento.