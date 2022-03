Por qué mantenerse firme como fundador es más importante que aumentar el capital

Soy el fundador de una startup de impacto social. No, no me encontrarás en una lista de 30 menores de 30. Tampoco encontrará ningún artículo sobre nuestro software en Techcrunch, a pesar de que hemos inventado dos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y tenemos casi $ 2 millones en ingresos recurrentes anuales reservados. Trabajamos con más de dos docenas de instituciones importantes (Fortune 500, organizaciones sin fines de lucro internacionales y agencias estatales importantes). Hemos recaudado casi $ 1 millón en capital y estamos prosperando como empresa nueva. Y esto no se debe a que estemos experimentando un ajuste del mercado de productos.

Al contrario, se debe a que nuestra empresa se enfoca más en quiénes somos y quiénes son nuestros clientes que en los números. Nuestros valores y autenticidad nos han permitido labrarnos un espacio en los mercados existentes. Hemos sido capaces de alinearnos con personas que se han sentido diferentes en sus métodos de pensamiento. Tomemos como ejemplo el liderazgo de una startup: la expectativa general es que los fundadores de una startup deben ser extremadamente activos en las redes sociales para construir su marca personal porque, como dicen, en las primeras etapas, el fundador es la marca.

Como fundador de una startup, mantengo un perfil bajo en las redes sociales publicando solo en Twitter y Linkedin ocasionalmente y compartiendo aspectos muy limitados de mi vida personal. Siempre he sido así y aunque sentí la presión de cambiar mis comportamientos para ayudar a que mi startup tuviera éxito, finalmente decidí no hacerlo. No hubo datos que mostraran una correlación directa entre nuestras ventas y mis tweets o entre la actividad social y la adquisición de nuevos inversores. Mantenerme alejado de las redes sociales me ha ayudado a mantener la cordura, pero lo más importante es utilizar ese tiempo para la estrategia y las ventas.

Ser semi-incógnito también da como resultado menos historias en publicaciones importantes como Techcrunch o Forbes; Honestamente, a veces pienso en lo que esto puede hacer por nuestra empresa. Pero, de nuevo, vuelvo a los datos y he visto fundadores que aparecen en estas publicaciones y todavía no generan ingresos ni un crecimiento constante. Cada vez que he considerado seguir el camino tradicional de lo que veo que hacen los fundadores, vuelvo a los valores de nuestro equipo y nuestros clientes. Porque esto es lo que constituye nuestra empresa.

La pregunta que todo fundador debería hacerse

Una cosa de la que sigo siendo consciente es el hecho de que cada grupo social, cada institución está formada por personas que tienen valores similares. Dentro de sus sistemas sociales o institucionales, son esos valores los que fomentan un conjunto común de valores, lenguaje y simbolismo que desarrolla una cultura con la que todos se comprometen. Me tomó un tiempo darme cuenta de esto y salir de la ola de inicio de la cultura pop que puede atraer a uno tan fácilmente. Sin embargo, una vez que me di cuenta de esto, mapear nuestros valores y usarlos para mantenernos conectados a tierra se volvió natural.

Nuestro enfoque como empresa y mi ethos como líder siempre ha sido desafiar el status quo. Así que todos los días, cuando me hago la pregunta, ¿estoy haciendo esto por la razón correcta para mi negocio?, también me pregunto, ¿estoy haciendo esto por la misión a la que servimos? Al hacerme esta pregunta todos los días, comencé a trazar el núcleo de lo que hago y por qué mi equipo y yo estábamos tan comprometidos con esta misión. Al principio, comenzó con pequeñas palabras y un reconocimiento de las cosas obvias: muchos miembros del equipo tienen tatuajes, todos creemos que los sistemas sociales actuales deberían cambiar, todos honramos que somos seres interseccionales.

Con el tiempo, estas pequeñas frases se convirtieron en valores fundamentales que ahora alimentan tres reglas por las que vivimos:

1. Centrarse en la sostenibilidad, no escalar a un ritmo acelerado

Sencillo, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de las nuevas empresas se centrarán en la quema de efectivo y en tener suficiente dinero para gastar. Luego concéntrese en su próxima recaudación de fondos para que tengan suficiente dinero para quemar todo de nuevo. No se centran tanto en los modelos de ingresos en las primeras etapas. Antes de que se den cuenta, han quemado su capital y necesitan recaudar fondos nuevamente. Dato curioso: un inversionista me dijo en una llamada que no estoy lo suficientemente enfocado en devolver el dinero a los inversionistas. Más bien, necesito crear una estrategia que se centre en mi salida y trabajar hacia atrás. Y estoy completamente en desacuerdo. Eso no es lo que necesito hacer. Lo que necesito hacer es crear un negocio que sea sostenible y que pueda capear los tiempos económicos. Y si la economía se desmorona, mi negocio sigue sobreviviendo. Por eso crecimos 10X en medio de una pandemia. Es por eso que tenemos proyectado crecer otras 10 veces este año. Y es por eso que, incluso si no recaudamos otra ronda, aún sobreviviremos y escalaremos a este ritmo. Porque estamos construyendo un negocio que se basa en la sustentabilidad, no en la cantidad de efectivo que gastamos. Así que pregúntese: ¿Somos rentables? ¿Estamos reservando dinero para nuestras reservas? ¿Estamos seguros para un día lluvioso y no nos basamos en los inversores sino en nuestro efectivo real y en lo que estamos creciendo? Así es como solían operar las empresas antes del capital de riesgo. La gente tiende a olvidar que el VC apareció a mediados del siglo XX. Las empresas han prosperado durante miles de años sin ella.

2. Nuestros mayores inversores son nuestro equipo

Nuestro equipo es realmente diverso y, al final del día, todos tienen su propio enfoque y creencias personales. Pero una cosa que podemos unirnos en un terreno común y decir es que el cambio por el que estamos trabajando es algo que realmente nos importa. Y por eso diseñamos nuestra entrevista y nuestra práctica de contratación para que se centren en eso. Y honestamente, a veces los miembros del equipo no lo hacen. Además de eso, no se trata solo de encontrar el equipo adecuado, se trata de retenerlos. Nuestro salario mínimo es de $70,000. Nuestros beneficios se centran en la equidad, el bienestar mental y asegurarnos de que los miembros de nuestro equipo sean los inversores clave en nuestro negocio. Nuestra junta e inversores también están comprometidos con este valor, asegurándose de que estemos desarrollando nuestro equipo y creando una empresa en la que puedan prosperar.

3. Nuestro mejor consejo viene de los clientes

He tomado tiempo y seguiremos tomándonos tiempo para escuchar a nuestros clientes. Para entender qué características quieren, por qué les importa y luego encontrar esa línea que conecta a todos nuestros clientes. Cuando observamos nuestro negocio, esa línea son los grupos de personas que trabajan en corporaciones, organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro que han dedicado sus vidas a escuchar a los miembros de la comunidad. Trabajan activamente en beneficio de las personas. Y eso es algo que va más allá de la demografía. Cuando te dicen que hagas un personaje de usuario y estás escribiendo, oh, es una mujer y tiene 45 años y este es su título. Eso es una cosa, ya veces eso puede funcionar para usted. Honestamente, puede hacerlo si está tratando de automatizar su comercialización. Pero si mira un poco más a fondo, verá que hay un sistema de creencias común y un conjunto de valores, acciones y filosofías que tienen muchos de sus clientes. Y eso es lo que construimos en nuestra personalidad de cliente, no un conjunto de datos demográficos que describan cómo se ven y las cosas que hacen los fines de semana. Pero en realidad es un conjunto de valores. Y al observar eso aún más profundamente, podemos repetir el ciclo de ventas y encontrar a esas personas una y otra vez. Entonces finalmente pueden ver algo en el mercado que es una herramienta que quieren usar que se alinea con sus creencias y sistemas de valores.

El capital es bueno, pero mantenerse conectado a tierra es mucho mejor

Veo muchas de las nuevas empresas de hoy que están tratando de hacer cosas geniales, crear una nueva visión para el mundo y muchas de ellas realmente están haciendo cosas geniales. Pero también hablo con un montón de fundadores que están aterrorizados de empujar contra el statu quo. Aunque realmente lo deseen. Porque si presionan contra el statu quo, no pueden conseguir la gran fuente de financiación que quieren.

Mi respuesta honesta a esto siempre es: pero ¿es eso lo que necesitas? Sí, muchas nuevas empresas, según el sector, necesitan absolutamente capital inicial para construir su empresa. Realmente entiendo eso, pero también hemos sido condicionados para creer esto. Porque, sinceramente, sin nuevas empresas que pidan capital, el capital de riesgo como industria moriría. Ellos nos necesitan, puede que nosotros no los necesitemos.

No creaste tu negocio para inversionistas o titulares ostentosos. Lo creaste para resolver el problema de un cliente y tu equipo continuará desarrollándolo para resolver ese problema a escala. Ninguna palabra importa más que la de tu cliente y no hay mayor inversor en tu negocio que el equipo que contrataste. Con eso en tu centro, realmente puedes cambiar el mundo.

