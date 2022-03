2 formas de aumentar la participación en sus ofertas cada vez

¿Alguna vez ha lanzado un nuevo producto u oferta y ha escuchado grillos? Has pasado todo este tiempo asegurándote de ofrecer lo mejor que existe, pero cuando lo lanzas al mundo, la gente apenas le presta atención. Eso no solo puede ser frustrante y confuso, sino que también puede hacerte creer que nadie quiere lo que tienes para ofrecer, lo cual no es cierto.

Puede parecer que las personas no están interesadas por una variedad de razones: simplemente tomaron una captura de pantalla de su oferta y la guardaron para cuando puedan comprar, o tal vez solo tomaron nota mental de su oferta, se desviaron y la olvidaron.

Aquí hay dos formas de aumentar la participación en sus ofertas.

1. Dar recompensas a las personas

Una forma segura de motivar a alguien a hacer lo que le pides es aumentando el valor de la recompensa que recibirá. Considere regalar su oferta de forma gratuita a un número selecto de personas a cambio de testimonios o referencias. Esto también funciona si les ofreces acceso de por vida a algo o les das algo con un descuento extremo. Imagínese a Apple dando Airpods gratis a aquellos que califican y dejan una reseña de sus productos: la respuesta sería enorme.

Sin embargo, la clave para ofrecer este tipo de incentivo es asegurarse de que realmente valga la pena poner el esfuerzo que usted quiere que la gente haga. ¿Cómo se ve esto?

Como ejemplo, piensa en cuando eras niño y tenías que hacer quehaceres. Hubieras dado tu riñón izquierdo por dejar de hacerlos e irte a casa de un amigo. Entonces, naturalmente, si te dijeran: “Puedes ir a la casa de tu amigo si haces tus tareas”, no solo se harían tus tareas, sino que también se harían perfectamente.

Haga de su incentivo un incentivo real.

Además, puedes ofrecerte a pagar. La gente generalmente responde a un incentivo en efectivo. Una forma de hacerlo es configurarlos con un enlace de afiliado , que les permite recibir un porcentaje de las ventas generadas por los clientes que hacen clic en ese enlace. Esta oferta podría decir algo como esto: "Recibe una comisión del 25% por cada persona que traigas que se suscriba a nuestro servicio". Los enlaces de afiliados funcionan bien porque puedes usar la misma estrategia para múltiples ofertas. También puede ofrecer efectivo por referencias. Esto es similar al sistema de afiliados en el sentido de que a las personas se les paga, pero el sistema de referencia generalmente les paga una cantidad fija por referencia.

Determine lo que la gente quiere recibir y luego entréguelo.

2. Haz que sea fácil para las personas decir que sí

Cuando haga su pedido a alguien, asegúrese de que sea lo más fácil posible para él o ella decir que sí. Sea claro con lo que está pidiendo, cuál es su incentivo e incluya toda la información necesaria con la solicitud. Considere cómo podría reaccionar si un amigo le pidiera que apoyara su nueva empresa, pero nunca le dijo exactamente qué significaba eso. Deja demasiado en el aire, y la mayoría de las veces, no terminamos mostrando apoyo de la mejor manera posible.

Tome esta pregunta incompleta, por ejemplo: "Acabo de comenzar un nuevo podcast y me gustaría su apoyo". En su lugar, sería más efectivo decir: "Acabo de comenzar un nuevo podcast y me gustaría que descargue, califique y suscríbase. Aquí está el enlace y avíseme si desea que le envíe un mensaje de texto con un recordatorio".

Además de hacer que su solicitud sea clara y con poco esfuerzo, la creación de escenarios en los que tiene cosas en su lugar, como garantías de devolución de dinero de 30 días, pruebas gratuitas o inversiones de bajo costo, aumenta las probabilidades de que las personas interactúen con su oferta .

Este es un ejemplo: “Acabo de crear una nueva aplicación de autoayuda que me encantaría que descargaras, calificaras y revisaras. A cambio de su pronta descarga, calificación y revisión, recibirá acceso gratuito a las funciones premium de la aplicación durante dos semanas. ¡Haga que sus amigos también descarguen la aplicación y reciban acceso gratuito a funciones premium por hasta seis meses! Aquí está el enlace a la aplicación en la tienda de aplicaciones y en la tienda de Google Play".

Muchas personas quieren apoyar nuestros esfuerzos, pero solo necesitan un poco de ayuda para hacer lo que necesitamos que hagan, en el tiempo que necesitamos que lo hagan.