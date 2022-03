Cómo encontrar un propósito en sus proyectos comerciales

¿Un proyecto empresarial necesita un propósito? A lo largo de la historia, hay ejemplos de proyectos que aparentemente no tenían ningún propósito cuando se concibieron inicialmente. Sin embargo, tuvieron un gran éxito después de que se implementaron. Desde edificios famosos hasta innovaciones tecnológicas, muchos proyectos han demostrado su utilidad a lo largo de los años. Incluso cuando no era evidente lo que sería en el momento de su concepción. ¿Significa esto que un proyecto empresarial debe tener un propósito cuando se concibe inicialmente? ¿O sugiere que los buenos proyectos de negocios eventualmente encuentran su lugar en el mundo? Considerar un objetivo para un proyecto depende de para qué se utilizará el proyecto en última instancia.

Un buen punto de partida

El caso de uso comercial es un excelente punto de partida para determinar el valor del proyecto. Sin embargo, una y otra vez, los ejecutivos habrán visto cómo un proyecto podría no tener un caso de uso comercial específico. Pero resultó ser invaluable para resolver un problema que la empresa aún no había encontrado. Desafortunadamente, la compañía no tiene la cantidad de dinero para seguir invirtiendo en proyectos sin ningún propósito real asociado a ellos. Determinar el valor de un proyecto es más que simplemente elegir los que benefician a la empresa en la actualidad. Se trata de detectar aquellos que pueden potenciar la empresa en el futuro e incluso posicionarla como líder en la industria.

Supongamos que se espera que un proyecto se ajuste a un presupuesto específico y se complete dentro de un marco de tiempo particular. Si supera esas limitaciones; muchas empresas simplemente reducirían sus pérdidas. Sin embargo, hay muchos proyectos que han demostrado su valía hoy que han pasado por problemas iniciales similares. La Ópera de Sídney y el Empire State Building son proyectos que tardaron más de lo propuesto inicialmente y superaron con creces el presupuesto. Pero ambos se alzan como monumentos a sus respectivos países. No tenían el mismo propósito cuando fueron concebidos que adoptaron con el tiempo. Siguen siendo ejemplos de proyectos que podrían haberse cerrado porque se excedieron del presupuesto. Si el caso de uso comercial es solo el punto de partida, ¿a dónde va una empresa a partir de ahí para determinar si vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a completar el proyecto?

Por qué un caso de negocios no es la única razón

Las empresas dedican recursos sustanciales a construir el caso para la implementación de un proyecto. Necesitan comprender el proyecto y su impacto potencial en la empresa antes de implementarlo. Este enfoque generalmente requiere una investigación profunda sobre el proyecto en sí y lo que puede ofrecer. La desventaja de este enfoque es que se basa en personas que pueden tener un interés personal en que un proyecto tenga éxito. En estos casos, independientemente del análisis y las desventajas del proyecto, aún puede encontrar fervientes partidarios que conduzcan a su implementación. Completar proyectos significa tener un caso de uso viable además de su propósito. Una encuesta realizada por PriceWaterhouseCooper señala que solo el 2,5 por ciento de las empresas completan el 100 por ciento de sus proyectos, un número sorprendentemente pequeño.

Crear propósito en un proyecto

Entonces, ¿cómo arraiga un propósito empresarial en un proyecto? El objetivo de un proyecto puede ser tan simple como responder una pregunta que podría beneficiar los resultados de la empresa o el compromiso de sus empleados. Podría ser aún más complicado, como examinar qué hace la empresa de manera diferente a sus competidores y determinar el sentimiento del cliente en cualquier caso. El análisis estadístico duro y concreto puede ofrecer información sobre los procesos de una empresa. Estos procesos comerciales pueden tener conocimientos técnicos y estadísticos que la empresa desea conocer. Sin embargo, poner un listón demasiado alto en estos puede limitar el proyecto o hacer que sus objetivos sean inalcanzables. Al establecer estos objetivos, es importante que la empresa analice lo que puede lograr en un tiempo limitado. Construir sobre ese éxito es mucho mejor que lograr un objetivo masivo en un solo esfuerzo.

Construir un propósito en un proyecto requiere mirar la razón por la que existe. Esta razón debe ir más allá de ser un simple vehículo para hacer dinero. El proyecto debe tener importancia para el negocio y para quienes trabajan en él. Es probable que los empleados dedicados al proyecto le den un propósito. Las motivaciones intrínsecas de los empleados imparten un impulso al proyecto que nada más puede hacerlo. Esta motivación inherente hace que un proyecto se destaque y tenga un significado incluso más allá de su rentabilidad. Pero, ¿por qué una empresa debería siquiera considerar ser impulsada por un propósito? ¿Hay algún beneficio intrínseco para arraigar el propósito en sus proyectos?

Los beneficios del propósito para las empresas

El Instituto EY Beacon sostiene que las empresas impulsadas por un propósito son hasta 2,5 veces más efectivas que sus pares para impulsar la transformación y la innovación. Pero, ¿cómo hacen eso constantemente? Su éxito se deriva del propósito detrás de la implementación de sus proyectos. Los empleados que ven el objetivo del proyecto tienen un gran interés en verlo triunfar. Este interés creado hace que se apeguen emocionalmente al proyecto, y las emociones son poderosas. Para que las empresas logren esto, necesitan líderes que puedan detectar el talento innato que un empleado puede tener para un proyecto y ayudarlos a ver el propósito de esa implementación. Esta metodología va más allá de las métricas o el retorno de la inversión. Cuando un proyecto se conecta con los sentimientos de un empleado, trasciende estas medidas comerciales mundanas y adquiere vida propia.

Descubrir el porqué de un proyecto

Una de las formas más efectivas de determinar el propósito de un proyecto es preguntarse constantemente por qué. Una respuesta suele llevar a otra pregunta, y así sucesivamente. Elegir el significado más profundo para el proyecto permite a la empresa maximizar sus beneficios. Desafortunadamente, no todos los proyectos tienen un final relevante en esta cadena de cuestionamientos. Incluso un mapa mental en línea solo puede tomar las preguntas hasta cierto punto. Si la empresa no encuentra una razón relevante para la existencia del propósito al final de esa cadena de porqués, es posible que no tenga ningún propósito innato. Las preguntas diseñadas para delinear el cronograma, los resultados y el impacto del proyecto son cruciales para determinar si el proyecto merece llegar a su conclusión. Reducir las pérdidas de la empresa en un proyecto puede no verse bien en el papel, pero le ahorrará tiempo y dinero a la empresa a largo plazo. Descubrir el por qué de un proyecto ayuda a conectar a los empleados y la empresa con su propósito innato. A veces, ese es el elemento más crucial para garantizar su finalización y ver sus beneficios para la organización.

