Así es como se ve el liderazgo valiente

La motivación de un líder se refleja en todo lo que hace, desde el acto más pequeño hasta el gesto más grandioso, pero una característica distingue a los excepcionales de la multitud: el coraje.

Aquellos con esta cualidad miran los obstáculos con una determinación férrea a pesar de los riesgos: toman las decisiones que otros temen tomar. Por supuesto, nadie es perfecto, y los líderes ocasionalmente flaquearán, pero tener el coraje de permanecer fiel a los valores fundamentales de uno a través de la victoria y la derrota es lo que distingue a la variedad valiente. Las personas también buscan líderes con integridad y humildad, personas que no solo busquen poder y popularidad, sino que quieran agregar valor real a la vida de los demás.

La integridad juega un papel vital aquí, incluida la determinación de reconocer los fracasos y los éxitos, la valentía para tomar decisiones difíciles y la autoconciencia para responsabilizarnos.

Merriam-Webster la define literalmente como "la cualidad de ser honesto y justo", así como "el estado de ser completo o íntegro", la integridad, tal como se aplica al liderazgo, significa no tener miedo de decir la verdad incluso cuando sabemos que es no lo que la gente quiere oír. Si una inversión fracasa o un empleado no cumple con las expectativas, no evitamos, desviamos ni eludimos, sino que enfrentamos el problema de frente con honestidad y consideración reflexiva.

Considere una reunión en la que la alta dirección está contemplando una acción que podría considerarse dudosa. Quizás sea más conveniente abandonar nuestros valores y seguir el plan. Sin embargo, el líder valiente no retrocede ante la presión: una persona así defiende sus valores y le hace saber a la gerencia que algo no se siente bien. Es posible que el resto del equipo nunca sepa que se tomó esta posición, pero se verá en cómo los líderes caminan con la frente en alto, con la moral intacta y la visión clara.

La integridad también requiere que miremos hacia adentro y nos juzguemos a nosotros mismos según el mismo estándar con el que responsabilizamos a los demás. No podemos denunciar un comportamiento cuestionable si no lo hacemos nosotros mismos.

Se necesita coraje para defender los valores y decir la verdad incómoda y sin adornos, pero ahí es cuando se forjan aquellos con tales cualidades... en momentos en los que sería más fácil tergiversar la verdad, evitar un problema o simplemente ir con la multitud.

Relacionado: Los grandes líderes inspiran grandeza dentro de los demás

Poner "nosotros" antes que "yo"

Un líder inspirador no entra en una habitación con el pecho hinchado y la voz resonante, listo para ahogar a todos los demás. En cambio, entran como iguales, dispuestos a escuchar, aprender y trabajar juntos por el bien de todos. Esta marca de persona tiene la humildad de permanecer abierta a los puntos de vista de los demás, incluidos los clientes y empleados. Los miembros del personal deben sentirse seguros al expresar opiniones y ofrecer retroalimentación, pero eso requiere líderes que puedan suspender sus creencias y permitir que otros sean escuchados. Nadie tiene razón en todo todo el tiempo; si somos demasiado firmes en el pensamiento de "mi camino o la carretera", nos perdemos nuevas perspectivas, soluciones creativas y otros comentarios invaluables.

Quizás lo más importante es que la humildad significa dejar de lado los intereses personales en favor del bien mayor: comprender que, al final del día, no se trata de nosotros y nuestro engrandecimiento, sino de los mejores intereses colectivos.

Otra característica de las personalidades valientes es que reconocen y recompensan los logros de los demás, aunque sea a expensas de su propio tiempo en el centro de atención. Preguntan a los empleados qué necesitan y realmente escuchan sus comentarios. También aceptan lo que no saben, por lo que siempre están aprendiendo. Vienen a trabajar no para volverse más poderosos sino para trabajar juntos para lograr un propósito común.

Relacionado: Ganar incluye poner a las personas primero en su negocio. Así es como lo haces.

La importancia del riesgo

Ningún gran líder llegó a ser grande jugando a lo seguro, pero hay otros, por supuesto, que fracasaron al asumir riesgos descomunales antes de estar preparados. La persona adecuada encuentra el equilibrio: considera el costo/beneficio y cómo el riesgo se alinea con los valores. Pero una vez que hay luz verde, avanzan sin miedo.

Un escenario de riesgo no tiene que ser algo parecido a un paracaidista saltando de un avión a 10,000 pies. A veces es decir que no a una oferta de financiamiento porque no coincide con la misión de una empresa, o podría persistir durante años de contratiempos cuando otros aconsejarían tirar la toalla. (James Dyson construyó más de 5000 prototipos de su aspiradora antes de hacerlo bien). También puede significar despedir a personas para que sobrevivan o darle a un empleado prometedor una segunda oportunidad después de cometer un error. Cualquiera que sea el riesgo, la línea a través de un liderazgo valiente es no tener miedo de asumirlo, y hacerlo con valores a la vanguardia.

Relacionado: 5 tendencias de liderazgo para adoptar ahora para prepararse para 2022

¿Por qué lideramos?

Al final, es importante preguntarse: “¿Por qué uno elige liderar? ¿Es por el poder y la gloria o para servir a un propósito colectivo mayor? El brillo del centro de atención puede ser tentador, pero las personas que realmente dan forma al futuro son aquellas que quieren hacer un mundo mejor para los demás y están dispuestas a defender lo que creen que es correcto. Estas personas lideran con sus corazones y mentes, y tienen suficiente fe en su visión para tomar los riesgos necesarios para hacerla realidad.