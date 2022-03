Un científico cognitivo revela por qué nos ahogamos bajo presión y cómo evitarlo

Asfixia bajo presión. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este desafortunado fenómeno. Llega el momento para el que ha pasado tanto tiempo preparándose, ya sea para marcar el gol de la victoria o lograr un discurso con un cliente, pero en lugar de dar el rendimiento del que sabe que es capaz, el estrés y la ansiedad se apoderan de usted. No puedes manejar la presión; te "ahogas".

¿Por qué tu actuación se desmorona, incluso después de haber practicado hasta el punto de la perfección ? La científica cognitiva y presidenta de Barnard College, Sian Beilock, tenía la misma pregunta, por lo que hizo la investigación, o "búsqueda de mí", bromea, para resolverlo. "Realmente quería saber por qué algunas veces no me desempeñé tan bien como pensé que debería hacerlo cuando había presión", dice Beilock. "Yo era un gran atleta mientras crecía, por lo que ciertamente fue en el campo atlético, pero también solo en las pruebas, siempre me fue mucho mejor en mis SAT de práctica que en la realidad. Y quería entender qué sucedió, qué cambió cuando estaba tan motivado para desempeñarme bien e, irónicamente, simplemente no puse mi mejor pie adelante”.

Durante su mandato de 12 años como profesora de psicología en la Universidad de Chicago, Beilock se centró en cómo los niños y adultos se desempeñan mejor, particularmente bajo estrés , con énfasis en el éxito de mujeres y niñas en matemáticas y ciencias. También es autora de Choke: What the Secrets of the Brain Reveal About Getting It Right When You Have To (2010) y How the Body Know Its Mind: The Sorprising Power of the Physical Environment to Influence How You Think and Feel (2015) .

¿Por qué nos ahogamos bajo presión?

No es una coincidencia que no des tu rendimiento óptimo cuando más importa. Según Beilock, su deseo de hacerlo bien en una situación de alta presión puede afectar negativamente el resultado. "Algo en lo que la gente no suele pensar es que a menudo nos interponemos en nuestro propio camino", dice Beilock. en el campo deportivo, o haciendo algo que hemos hecho muchas veces antes, a menudo comenzamos a monitorear lo que estamos haciendo y, de hecho, nos interrumpimos a nosotros mismos.

Así que es como cuando levantas la mano para decir algo y, de repente, la gente te está mirando, y estás pensando en cada palabra que sale de tu boca, y luego tartamudeas”, continúa. “Eres bastante bueno para hablar con normalidad, pero ahora, de repente, cuando te controlas a ti mismo y te enfocas tanto en lo que estás haciendo, en realidad puede ser perturbador”.

¿Todos corren el mismo riesgo?

Según Beilock, ahogarse bajo presión es un evento de "igualdad de oportunidades". En algunos casos, las personas de mayor rendimiento son en realidad más susceptibles a un bajo rendimiento en situaciones de alto riesgo. “Las personas con el mejor desempeño tienen más que perder si no se desempeñan de la mejor manera”, dice. perfección y control de sí mismos si no lo tienen, y puede conducir a un peor desempeño".

Por supuesto, también vale la pena señalar que las personas están sujetas a diferentes situaciones y conjuntos de expectativas, lo que puede contribuir a la ansiedad por el desempeño . “Lo que la gente nos dice, ya sean padres, maestros, jefes o colegas, realmente importa”, dice Beilock. “Entonces, si hay una expectativa de que no deberías ser tan bueno en lo que estás haciendo o si lo tienes o no, eso puede afectar no solo cómo te desempeñas, sino también cómo practicas. Si alguien tiene una idea preconcebida de que nunca serás tan bueno en algo, como un maestro, un jefe o un padre, eso afecta la voluntad de esa persona de querer intentarlo".

Además, Beilock dice que estas poderosas nociones son particularmente interesantes en un contexto de género , ya que pueden afectar la representación en ciertos campos . Ella cita investigaciones que muestran que cuando las personas atribuyen el éxito en un campo determinado a la "brillantez", esos campos tienden a estar dominados por hombres. “Todo se reduce a las expectativas”, dice ella. “Tal vez existe la expectativa de que es menos probable que las mujeres lo hagan bien, menos probable que tengan esta brillantez, y cuando la gente no espera que seas brillante, a menudo no quieres serlo. Y a menudo probablemente no te esfuerces tanto una vez que estás allí”. Beilock también explora esta idea en su TED Talk .

Cómo dar tu mejor rendimiento cuando estás ansioso

La presión que nos ponemos a nosotros mismos puede hacer que parezca que las probabilidades están en nuestra contra. Afortunadamente, ciertas estrategias pueden ayudar a promover el éxito.

Parte de la solución a la ansiedad por el desempeño radica en la respuesta del cuerpo a situaciones de alto riesgo , dice Beilock. Las palmas de las manos sudorosas o el ritmo cardíaco acelerado pueden sentirse como una respuesta negativa a una situación estresante, pero no siempre es así. Según Beilock, la reacción fisiológica que interpretas como ansiedad en un contexto negativo es en realidad idéntica a la que experimentas cuando estás emocionado por algo positivo.

La clave, entonces, es usar ese hecho a tu favor. “Es cómo lo interpretas”, dice Beilock. “Si lo interpretas como una señal de que vas a fallar, es muy probable que lo hagas. Pero en cambio, si lo interpretas como una señal de que estás listo para comenzar, que estás emocionado, en realidad puedes desempeñarte mejor”.

Beilock investigó sobre el tema y les dijo a los estudiantes participantes que se presentan a exámenes importantes que el sudor de las palmas de las manos y el latido rápido del corazón son en realidad señales de que están listos para comenzar, que se les está enviando sangre al cerebro para que puedan pensar. “Cuando les pedimos que reformulen este tipo de respuesta fisiológica de una manera positiva, en lugar de una forma de 'Oh, mierda, voy a reprobar', los estudiantes obtienen mejores resultados en la prueba”, dice Beilock. “Algo tan simple puede tener un gran efecto, lo cual es emocionante porque nos da cierta sensación de control”.

Beilock también dice que es crucial practicar en las condiciones adecuadas, las mismas en las que actuarás. “La idea es practicar de una manera que te ayude a prepararte para la situación estresante”, dice Beilock. “A menudo, si está presentando una propuesta a un cliente o dando una charla o incluso un brindis en una boda, revisa su material, pero no tiene que levantarse y practicar la entrega. Sabemos que si puedes imitar lo que vas a experimentar, lo haces mucho mejor. Así que habla con un grupo de amigos, o si nadie te mira, hazlo en el espejo; cualquier cosa que te acostumbre a que todos te miren puede ser realmente útil”.

Además, a medida que se acerca el gran día, puede ser útil poner sus pensamientos en papel. “Diría que hay un poder real en descargar sus preocupaciones, ponerlas en papel”, dice Beilock. a largo plazo." Beilock también recomienda prácticas que lo ayuden a concentrarse en el momento en sí en lugar de en las consecuencias: los ejercicios de atención plena pueden ser un buen lugar para comenzar. Entonces, cuando llegue el momento de actuar, será menos probable que te controles demasiado y te equivoques bajo la presión.

Una estrategia final entra en juego justo antes del evento en sí. Para algunas personas, puede ser el más difícil de todos. “Justo antes del evento no es el momento de concentrarse en él o abarrotar”, dice Beilock. “En realidad, hay un beneficio en simplemente dar un paso atrás justo antes de hacer lo que vas a hacer”.

La buena noticia es que no importa quién sea o qué esté haciendo, o qué presiones sociales puedan estar influyendo en su resultado, comprender por qué flaquea bajo presión y tomar medidas para evitarlo lo preparará para el éxito cuando lo necesite. más. “Al igual que cualquiera puede ahogarse, cualquiera puede prosperar”, dice Beilock.