La disputa interminable continúa.

El CEO de Tesla, Elon Musk, volvió a aplaudir a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren en Twitter con respecto al debate sobre si los multimillonarios como Musk deberían verse obligados a pagar impuestos sobre la renta sobre su riqueza o no.

Un clip de Warren dando una entrevista con New Day en CNN hizo su ronda en Twitter antes de que Musk finalmente comentara.

“Los multimillonarios deberían pagar impuestos, y no debería ser simplemente opcional”, dice Warren en el clip. “Elon Musk, 2018, en realidad hemos visto sus declaraciones de impuestos. ¿Sabes cuánto pagó en impuestos, una de las personas más ricas del mundo? Jeff Bezos, otra de las personas más ricas del mundo, paga menos impuestos que un maestro de escuela pública o un bombero".

El clip fue retuiteado por Sawyer Merritt (un inversionista de Tesla con quien Musk se relaciona a menudo en Twitter), quien señaló que Musk en realidad pagará más de $ 11 mil millones en impuestos para 2021, la factura fiscal más grande para cualquier individuo en la historia.

Musk respondió rápidamente al tuit de Merritt y bromeó con Warren.

Visitaré el IRS la próxima vez que esté en DC solo para saludar, ya que pagué la mayor cantidad de impuestos en la historia por una persona el año pasado. Tal vez pueda tomar una galleta o algo... — Elon Musk (@elonmusk) 20 de febrero de 2022

“Visitaré al IRS la próxima vez que esté en DC solo para saludar, ya que pagué la mayor cantidad de impuestos en la historia por una persona el año pasado”, dijo. “Tal vez pueda comer una galleta o algo…”

Desde entonces, la respuesta de Musk ha recibido casi 100.000 me gusta.

Los dos se han enfrentado cara a cara en el pasado por el mismo tema cuando Musk llamó a Warren "Senadora Karen" después de que ella tuiteara su desaprobación de que Musk fuera nombrada "Persona del año" de Time en diciembre.

“Cambiemos el código fiscal amañado para que la Persona del Año realmente pague impuestos y deje de aprovecharse de todos los demás”, criticó Warren, lo que provocó una serie de respuestas de Musk que incluían el bien pensado “Me recuerdas cuando Yo era un niño y la mamá enojada de mi amigo les gritaba a todos al azar sin ninguna razón”.

Por favor, no me llame al gerente, Senadora Karen – Elon Musk (@elonmusk) 14 de diciembre de 2021

Musk, como muchos otros multimillonarios de EE. UU., no paga impuestos sobre la renta sobre su riqueza porque no es asalariado por Tesla y no recibe bonos anuales en efectivo.

El año pasado eligió vender el 10% de sus acciones en Tesla para pagar impuestos sobre sus acciones.

Hasta el martes por la tarde, el patrimonio neto de Musk se estimaba en 225.700 millones de dólares.