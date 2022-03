Cómo los multimillonarios Warren Buffett, Richard Branson y Oprah Winfrey logran el equilibrio entre la vida y el liderazgo

¿Te sientes quemado ? No estás solo. De hecho, usted es parte de la mayoría: el 77 % de los empleados informa estar agotado la mayoría de los días de la semana, y seis de cada 10 propietarios de negocios no se han tomado una semana libre en dos años. ¡Ay!

Últimamente no ha sido fácil ser emprendedor . El mercado está saturado, la competencia es feroz y parece que cada día hay algo nuevo que aprender sobre cómo administrar un negocio. Agregue obligaciones familiares, una crisis de salud mundial y una lista interminable de tareas pendientes, y no es de extrañar que tantos emprendedores se sientan listos para darse por vencidos.

Dirigir su propia empresa puede ser emocionante, pero también conlleva puntos bajos y mucho estrés . Y es mucho para que lo maneje una sola persona. Pero no tiene por qué ser así; es posible perseguir esas ambiciosas metas sin sacrificar su salud mental y bienestar emocional. Considere cómo algunos de los grandes emprendedores lo han logrado por sí mismos.

A lo largo de largas y lucrativas carreras, los líderes empresariales multimillonarios Warren Buffett , Richard Branson y Oprah Winfrey han tenido que lograr el equilibrio fundamental entre la vida y el liderazgo, manteniéndose cuerdos mientras continúan luchando por un éxito cada vez mayor. Pruebe las estrategias de este trío, y es posible que esté listo para su año empresarial más placentero y rentable hasta el momento.

Programe un tiempo de pensamiento no estructurado

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, a menudo pasa varias horas leyendo y pensando sin ningún objetivo específico en mente. Según los informes, Mark Zuckerberg y Bill Gates hacen lo mismo. Estos emprendedores reconocen la importancia de la contemplación. Les permite alejarse de su trabajo diario y ver el panorama general, lo que les ayuda a evitar el agotamiento y tomar mejores decisiones sobre su negocio.

Una de las mejores maneras de mantener el equilibrio y evitar el agotamiento mientras dirige un negocio es programar un tiempo de pensamiento y reflexión no estructurado. Esto significa reservar tiempo cada día o semana para sentarse y pensar sin presión ni estrés. Puede utilizar este tiempo para reflexionar sobre su negocio, pensar en lo que funciona y lo que no o simplemente relajarse. La clave es no presionarte para hacer nada durante este tiempo y dejar que tu mente divague por donde quiera.

No necesitas horas cada día para hacer esto. Puede programar un tiempo de pensamiento no estructurado de tan solo 10 minutos cada día. Simplemente encuentre un lugar tranquilo para concentrarse en sus pensamientos sin distracciones y relájese y reflexione.

Tómese 60 minutos al día para concentrarse en su salud

Richard Branson, el fundador de Virgin Group, comienza todos los días con una hora de ejercicio y atribuye su éxito a su rutina. Branson cree que una vida saludable lo ayuda a mantenerse concentrado, productivo y equilibrado durante todo el día.

Y la ciencia respalda su teoría. Se ha demostrado que hacer ejercicio regularmente aumenta la energía, reduce los niveles de estrés, mejora la calidad del sueño, aumenta la concentración y mejora el estado de ánimo.

No es ningún secreto que los empresarios necesitan buena salud para tener éxito. Pero a menudo es difícil encontrar el tiempo o la energía para concentrarnos en nuestra salud cuando estamos ocupados administrando un negocio y tratando de hacer malabarismos con todo lo demás en nuestra vida personal. Pero si dedica solo 30 a 60 minutos cada día para concentrarse en su salud, se sorprenderá de la diferencia que hace. Puedes hacer ejercicios de bajo impacto como yoga , caminar o nadar y aun así obtener los mismos beneficios que las personas que pasan una hora en el gimnasio todos los días. La clave es encontrar algo que disfrutes y mantenerlo.

Rodéate de apoyo

Oprah Winfrey, directora ejecutiva de OWN: the Oprah Winfrey Network, también aprendió cómo evitar el agotamiento. Ha estado en la industria del entretenimiento por más de 40 años, pero todavía tiene bajos niveles de estrés y un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida. ¿La razón? Se rodea de un pequeño círculo de personas que pueden apoyarla. Y ella invierte en esas relaciones.

Esto es algo que todos los emprendedores deberían hacer. Vas a enfrentarte a situaciones estresantes todo el tiempo. Y puede llevar rápidamente al agotamiento si no cuenta con un sistema de apoyo . Pero cuando te rodeas de personas que te aman y se preocupan por ti, pueden ayudarte a encontrar el equilibrio. Estas personas pueden ser sus amigos, familiares, socios comerciales o incluso empleados. La clave es encontrar personas de bajo estrés a las que puedas recurrir cuando las cosas se pongan difíciles.

Si desea mantener el equilibrio mientras construye un negocio y evitar el agotamiento, aprenda a priorizar el pensamiento no estructurado, cree hábitos saludables y rodéese de personas positivas. Estos hábitos de bajo estrés lo ayudarán a crear un entorno de bajo agotamiento para que pueda ser más productivo, hacer más en menos tiempo y disfrutar su vida como empresario al máximo.