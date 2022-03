Las herramientas legales en línea ahorran tiempo y dinero. Pero no son abogados.

Como dueño de un negocio , siempre estoy buscando formas de hacer las cosas de manera más inteligente y eficiente. Como abogado, siempre estoy buscando formas de hacer las cosas legalmente . Estas son las razones por las que soy tan fanático de las herramientas legales para dueños de negocios. Las herramientas adecuadas pueden ayudar a los legos a navegar por el panorama a menudo complejo de la creación de empresas sin incurrir en costos legales exorbitantes.

Pero las herramientas legales no son todas iguales, y los dueños de negocios que las usen incorrectamente o que no hagan su debida diligencia de antemano podrían encontrarse en un mundo de dolor. De mis años como abogado, he aprendido que no hay dos individuos o negocios exactamente iguales, y no existe un enfoque único para establecer y administrar un negocio .

Incluso las mejores herramientas legales no reemplazan un buen asesoramiento, pero cuando se combinan con la supervisión adecuada de su abogado, estas herramientas pueden proporcionar un vehículo rentable para manejar asuntos legales de rutina. Entonces, echemos un vistazo a los tipos de herramientas legales que existen y exploremos la mejor manera de usarlas.

Informacion util

La información sobre cómo establecer y operar negocios siempre es útil, y en estos días está disponible en abundancia a través de búsquedas en línea. Muchas facultades de derecho y de negocios publican artículos para el público en general sobre las cuestiones legales relacionadas con la propiedad y el funcionamiento de empresas, y los blogs de bufetes de abogados son un recurso excelente para este tipo de información.

Las guías legales para que lo haga usted mismo, así como los libros de autoayuda escritos en un lenguaje sencillo, pueden brindarle una valiosa ayuda a medida que navega por los aspectos legales de iniciar y administrar su negocio.

La información básica sobre la formación y gestión de empresas también está disponible a través de los colegios de abogados y cámaras de comercio locales.

Todos estos recursos pueden ayudarlo a determinar qué formularios y procesos necesita su negocio, pero no reemplazan el asesoramiento legal individual y personalizado de su propio abogado.

Relacionado: El consejo legal que Mark Cuban no tomó

formularios y plantillas

Una búsqueda rápida en Google de plantillas legales mostrará docenas de sitios que prometen brindarle exactamente lo que necesita. Pero elige sabiamente. Tener muchas formas sin saber cómo y cuándo usarlas es como tener un arma cargada sin ningún entrenamiento. Las posibilidades de que algo salga mal son altas.

Si no usa el formulario correcto o si no comprende los términos de su acuerdo, podría significar un desastre para su negocio. Recuerde que según la ley de contratos de los EE. UU., cualquier error o ambigüedad en un acuerdo siempre se resolverá a favor de la parte que no redactó el acuerdo.

Numerosas empresas ofrecen formularios y plantillas para todo tipo de compromisos legales, desde transacciones inmobiliarias hasta planificación patrimonial y contratos de venta. Antes de comenzar, es importante seleccionar el estado apropiado y el tipo correcto de acuerdo o formulario.

Para artistas, músicos y otras personas creativas, animo a explorar recursos específicamente dirigidos a creadores de contenido . Este es un nicho único, y querrá buscar acuerdos que cubran mercados como podcasts, redes sociales, series web y teatro en vivo y que puedan abordar todo, desde la gestión de talentos hasta el diseño de producción y la edición.

Cualquiera que sea el servicio con el que se registre y la plantilla que decida usar, asegúrese de que un profesional legal la revise antes de enviarla para que la firme la otra parte. Es mucho más fácil solucionar un problema de antemano que tratar de deshacer algo una vez que la tinta se haya secado en un contrato.

Relacionado: 9 errores legales comunes que cometen los propietarios de pequeñas empresas

herramientas con soporte

El mejor enfoque, en mi opinión, es aprovechar la mayor cantidad de herramientas de autoayuda y hágalo usted mismo como sea posible, pero haga un seguimiento con un asesor legal real. Varias compañías ofrecen una solución más completa para los dueños de negocios, con la conveniencia y economía de usar herramientas en línea para redactar sus propios acuerdos, al mismo tiempo que brindan apoyo y asesoramiento legal importante a través de abogados con licencia en su estado.

Estos servicios integrales son similares al uso de herramientas de impuestos en línea que puede hacer usted mismo, mientras tiene acceso a expertos en impuestos que pueden responder preguntas y ofrecer orientación antes de presentar sus declaraciones. Pueden ser una verdadera ganga si los usas sabiamente.

La conclusión para los propietarios de empresas es que, cuando se compran a empresas de renombre y se combinan con asesoramiento legal personalizado, las herramientas legales en línea pueden ser realmente una bendición para los empresarios.