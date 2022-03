'Desafiliarse a cualquier partido': Mark Cuban sobre la potencial candidatura presidencial de 2024

¿Puede Cuba 2024 convertirse en una realidad? Las probabilidades no son probables, según una nueva entrevista que el empresario multimillonario le dio a Neil Cavuto de Fox Business en Cavuto: Coast to Coast durante el fin de semana festivo.

SOPA Images | Getty Images

Cavuto hizo referencia a una entrevista separada con los medios en la que Cuban mencionó que consideraría postularse para presidente, a pesar de las preocupaciones de que sería perjudicial para sus hijos y su familia.

“Si Donald Trump se postulara para la nominación republicana… ¿la perspectiva de que se convierta en presidente cambiaría su punto de vista?” Cavuto preguntó a quemarropa.

“Puedo tener un impacto mucho mayor que tratar de fingir que soy republicano o demócrata y jugar a la política partidista y ocuparme de la recaudación de fondos y todo eso”, dijo Cuban.

Relacionado: Mark Cuban lanza farmacia en línea, promete precios más bajos en recetas que salvan vidas

Cuban tuvo una relación notoriamente polémica con el expresidente Trump, una que pasó de ser amigos enemigos a que Cuban llamara a Trump "idiota" en una entrevista de 2020 con Bethenny Frankel en su podcast.

“Como presidente, creo que [Trump] es un idiota”, dijo Cuban a Frankel. “Sabes, nunca pensé que fuera inteligente al hablar con él. Cuando comenzó a postularse, dije: ‘Donald Trump fue una de las mejores cosas que le pasó a la política porque dice lo que piensa’. Básicamente dije que le importa un carajo. No es un político. No tenía ni idea de que pudiera ganar. Así que hablamos todo el tiempo después de que dije eso, porque lo estaba apoyando. Porque, de nuevo, no lo hice. No creo que ganaría... Estaba claro que no era alguien que aprendiera nada. Ahí es donde tuvimos nuestra pelea".

En su conversación en Coast to Coast , Cavuto continuó presionando al propietario de los Dallas Mavericks sobre si el concepto de que Trump regrese al cargo incentivaría o no a Cuban a postularse. “En este punto, no”, aclaró. “Como empresario y finalmente llegando al punto en el que tengo una mayor comprensión de la atención médica en particular, creo que hay muchas oportunidades para la disrupción, comenzando con el precio de los medicamentos, que podemos hacer en nuestra empresa que tendrá un impacto mucho mayor que cualquier cosa que pueda hacer como político, e incluso como presidente”.

Relacionado: Mark Cuban sobre ir al espacio: "Ni siquiera creo que pueda pagar esa mierda"

Cuban se refería a su compañía de servicios de medicamentos de bajo costo, CostPlusDrugs.com . “Mi mayor objetivo, en lugar de postularme para un cargo, sería lograr que la gente se desafiliara de cualquier partido”, le dijo a Cavuto. En mi opinión, el problema no son los votantes de Donald Trump o los votantes de Joe Biden, es solo la estructura. El hecho de que tengamos dos partidos y que todos se suban al carro de su equipo, eso es muy disruptivo... Esa es la belleza de este país: realmente puedes tener un impacto sin ser un político”.

En junio de 2020, Cuban respaldó abiertamente a Joe Biden para presidente durante un segmento en Fox News con Sean Hannity.

Hasta el martes por la tarde, el patrimonio neto de Cuban se estimaba en $4.500 millones.

Relacionado: Mark Cuban acaba de comprar una ciudad entera en Texas