Cómo Steve Stanulis construyó una marca personal duradera en línea

Desde que el mundo se conmocionó con el Covid-19, el panorama de cómo hacemos negocios y consumimos contenido ha cambiado para siempre. El enfoque se ha desplazado al mundo en línea en una multitud de formas. Las redes sociales, las conversaciones constantes sobre un futuro metaverso , las NFT y las criptomonedas están al frente de un cambio en la cultura, conectándonos más que nunca y también desencadenando una carrera en curso por los bienes raíces en línea.

Un impulso repentino para descentralizar el poder de las principales marcas ha tenido efecto en todas las industrias. Los influencers ahora se dan cuenta del valor de sus marcas personales, promocionando sus propios productos, desde bebidas energéticas hasta cosméticos, en lugar de ceder un gran porcentaje de sus ganancias a una empresa importante.

Una persona que se destacó en la construcción de su marca es el empresario de la industria cinematográfica e influyente en las redes sociales Steve Stanulis. Además de su notoriedad como actor y productor, Stanulis también es conocido por trabajar en la seguridad de algunas de las estrellas más importantes de la actualidad, como Leonardo DiCaprio, Kanye West y Kim Kardashian, entre otros. Pero Stanulis ha llevado su marca mucho más allá de su función de ofrecer protección a las luminarias de Hollywood.

Aprovechando su vasta red, Stanulis ha podido construir una poderosa marca en línea que es reconocida en todo el mundo. A pesar de trabajar inicialmente detrás de escena en el espacio del entretenimiento, Stanulis ha acumulado un seguimiento de Instagram de más de 700,000 usuarios y comenzó su propia compañía de cine independiente homónima .

Recientemente hablé con Stanulis y me llevé algunos consejos clave sobre la marca personal que, con suerte, lo ayudarán a guiarlo en su propio viaje.

1. Enfócate en crear buen contenido

El factor principal para construir una marca en línea duradera es crear un buen contenido para tu audiencia. Es vital mantener a una audiencia comprometida a lo largo de su carrera, manteniendo su marca viva y en buen estado. “Espero que mi trabajo y contenido hablen por sí mismos”, explica Stanulis, cuya producción en los últimos años ha incluido la dirección y producción de un documental sobre la estrella de A Bronx Tale convertida en criminal convicto, Lilo Brancato Jr. “Yo diría que mi el contenido es único debido a todas mis experiencias profesionales anteriores".

Manteniéndose original, Stanulis brinda a sus seguidores contenido que solo pueden encontrar viniendo de él. Y es igualmente importante darles a las personas una razón para querer seguir su marca y su viaje a medida que construye desde cero. Nadie comprará su marca si se parece a todo lo demás.

2. No tengas miedo de exponerte

Para hacer crecer su marca, debe estar dispuesto a salir de su zona de confort y crear sus propias oportunidades. “Me hice indispensable al no esperar a que me llamara mi agente”, explica Stanulis. “Odiaba esperar a que otros controlaran mi destino, así que hice mis propios proyectos. Aprendí a producir y dirigir. Nunca tuve miedo de exponerme, para bien o para mal, y me mantuve proactiva mientras los demás permanecían inactivos”.

Encontrar el coraje para exponerse en las etapas iniciales del desarrollo de su marca será importante para su longevidad. Preste atención al ejemplo de Stanulis y aproveche cada oportunidad para hacerlo.

3. Construye una fuerte presencia en las redes sociales

Los 700.000 seguidores de Stanulis en Instagram son un testimonio del marketing que ha realizado en línea. Hay millones de usuarios en las redes sociales todos los días, y puede aprovechar las diferentes plataformas disponibles para crear conciencia de marca y aumentar el número de seguidores. Encuentra qué redes funcionan mejor para tu marca e interactúa con otros usuarios en cada una de ellas.

Asociarse con otras personas influyentes y páginas influyentes es una excelente manera de obtener un impulso inicial de tráfico a sus perfiles sociales. También es muy común que los especialistas en marketing de redes sociales publiquen anuncios dirigidos, que es otra excelente manera de obtener exposición desde el principio.

4. Aterriza en los medios

Otro aspecto de la construcción de la marca Stanulis siempre han sido las relaciones públicas. Lograr que se descubra y se hable de tu marca es una de las cosas más importantes que puedes hacer para elevar instantáneamente tu perfil. “Diría que contrate a una gran empresa de relaciones públicas y comercializadora de redes sociales”, reitera Stanulis. “Los medios son inescrupulosos; pueden tomar el 5% del hecho y convertirlo en algo totalmente diferente. Esto ayuda a protegerlo de que las cosas giren de manera incorrecta. Necesitas una gran persona de relaciones públicas para mantenerte en la prensa y continuar generando contenido excelente".

La imagen de tu marca lo es todo. Encontrar formas de obtener cobertura mediática aumenta la presencia social y puede ayudar con el SEO y otros elementos clave de la presencia en línea de una persona o marca. Contrariamente a la creencia popular, la gente todavía lee artículos. Puede obtener nuevos ojos sobre su marca con solo aparecer en una revista popular. También es importante poder utilizar la prensa y los medios de comunicación en los momentos cruciales de la marca. Ya sea que necesite anunciar algo o aclarar algo con su audiencia, generar cobertura de prensa es esencial.

Stanulis ahora ha cambiado por completo el enfoque en el crecimiento de su imperio Stanulis Films, y continúa trabajando en proyectos en múltiples roles como actor, productor y director. Su conocimiento de la industria y su sólida marca personal solo impulsan sus esfuerzos comerciales, lo que facilita la maniobra en sus respectivas industrias.

Aunque construir una marca personal relevante puede parecer desalentador al principio, los beneficios bien valen la inversión de esfuerzo, dinero y tiempo. Con el aumento de las conversaciones sobre el metaverso, el mundo parece estar apuntando a una era aún más centrada en línea. Serán las marcas fuertes que se han establecido las que harán lo mejor a largo plazo.