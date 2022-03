Aquí es cuando su franquicia necesita subcontratar proveedores y cómo encontrarlos

Los franquiciadores emergentes aprenden temprano que no importa cuál sea su experiencia comercial, la franquicia es algo completamente nuevo que impone nuevas exigencias a su tiempo y recursos internos. Es posible que el personal actual del franquiciador simplemente no tenga el ancho de banda para satisfacer todas las necesidades de una red de franquicias en crecimiento. Después de todo, muchos franquiciadores continúan operando sus unidades no franquiciadas y están construyendo y lanzando su programa de franquicias al mismo tiempo.

Para las marcas emergentes, la subcontratación de funciones laborales en las primeras etapas de crecimiento a menudo tiene sentido desde el punto de vista comercial. Es posible que el flujo de efectivo del franquiciador aún no justifique la contratación de personal nuevo, incluso para puestos que eventualmente pueden convertirse en puestos de tiempo completo (como marketing o desarrollo inmobiliario). Con suerte, con el tiempo, estas posiciones se pueden pagar a través de tarifas y regalías del programa de franquicia.

¿Qué tipos de proveedores suelen necesitar los franquiciadores?

Ventas y generación de leads

Algunas opciones de proveedores que pueden formar parte de una red inicial de asesores se centrarán en actividades de ventas y generación de oportunidades. Un nuevo franquiciador debe entrevistar a empresas de marketing que se especializan en marketing de franquicias para la generación de clientes potenciales. Hay redes de corredores de franquicias que también pueden ayudar con la generación de franquicias, aunque es cierto que puede ser más difícil para un sistema de franquicias joven ser aceptado en estas redes. Las organizaciones de subcontratación de ventas de franquicias también pueden proporcionar a los franquiciadores una alternativa profesional al tradicional equipo interno de ventas de franquicias.

Proveedores de tecnología

El número de proveedores de tecnología en el espacio de las franquicias sigue creciendo. El software de gestión de comunicaciones, cumplimiento, operaciones, marketing y marketing de franquicias, de una forma u otra, es necesario en última instancia para casi todas las organizaciones de franquicias. Los franquiciadores querrán buscar un sistema que pueda crecer a medida que crece el sistema, permitiendo que se agreguen módulos según sea necesario. Los franquiciadores también deben asegurarse de tener una buena comprensión de las opciones de soporte continuo de cualquier plataforma.

Definición y mapeo de territorios

Con muchos acuerdos de franquicia que duran hasta 20 años (incluidas las renovaciones), los franquiciadores deben asegurarse de que los territorios tengan el tamaño correcto y estén en los mercados correctos. Algunos franquiciadores en etapa inicial utilizan herramientas en línea gratuitas o casi gratuitas. Sin embargo, cuando sea posible, subcontratar el mapeo de territorios a los proveedores es una opción deseable. Los proveedores que ofrecen estas herramientas y orientación pueden realizar análisis profundos sobre las características del cliente en función de la dirección, al mismo tiempo que ayudan a identificar las especificaciones necesarias de un territorio de franquicia, territorios o mercados futuros apropiados y clasificaciones en función de la oportunidad u otras variables. Algunas de estas empresas también pueden proporcionar una investigación más detallada, incluida la información psicográfica del cliente.

Reclutadores

Dependiendo de la agresividad con la que el franquiciador busque expandirse, los reclutadores que se especializan en franquicias pueden ser un recurso a considerar para ocupar puestos como Director de Franquicias, CFO o COO. Un buen reclutador se especializará en franquicias con un historial de colocaciones en toda la industria. También pueden ser expertos en paquetes de compensación propuestos y otros asuntos de personal. En etapas anteriores, también pueden brindar soluciones personalizadas, como opciones de contratación a tiempo parcial o de contrato, si el empleo a tiempo completo de ciertos roles ejecutivos internos aún no es financieramente factible.

Estas son solo algunas de las pocas categorías de proveedores disponibles para los franquiciadores en crecimiento. Hay proveedores disponibles en muchas más categorías, incluidos seguros, compras misteriosas, contabilidad y más.

Proveedores de investigación

Una vez que los franquiciadores han identificado áreas de necesidad para subcontratar, ¿cómo encuentran proveedores adecuados? Deben comenzar pidiendo a los expertos en franquicias, consultores, abogados y otros profesionales con los que han estado trabajando que recomienden proveedores que tengan una experiencia significativa en franquicias. Los consultores de franquicias pueden ser un recurso valioso para identificar a los expertos en áreas clave que pueden ayudar a construir el programa de franquicias de manera inteligente y eficiente. Los nuevos franquiciadores también deben establecer contactos con otros franquiciadores experimentados u otras empresas alineadas con la industria de las franquicias. Las convenciones y ferias comerciales de franquicias programadas regularmente pueden ser una buena manera de conocer a muchos de los proveedores más experimentados en franquicias, todo en un solo lugar.

Un buen enfoque es entrevistar a los directores detrás de cualquier empresa proveedora y ver si sus antecedentes o filosofías indican una buena adecuación con el franquiciador. También es una buena práctica pedir hablar con otros franquiciadores con los que hayan trabajado. La clave es no desperdiciar el tiempo o los recursos ya limitados del franquiciador trabajando con un proveedor que no está familiarizado con la franquicia.

Algunos de los vendedores mejor intencionados que han tenido éxito en otro mercado quieren incursionar en las franquicias. Eso es admirable, ya menudo funciona bien, pero los franquiciadores emergentes no suelen darse el lujo de ser un caso de prueba. Los franquiciadores deben recordar investigar a varios proveedores dentro de cada categoría asistiendo a demostraciones en línea, llamando a sus listas de referencia y consultando con otros contactos en la industria para recopilar sus opiniones. También ayuda traer a los propios miembros del equipo de la organización que trabajarán con estos proveedores para garantizar que haya una buena combinación.

Al final, el crecimiento inteligente de la franquicia se logra aprovechando la experiencia externa cuando sea necesario y sabiendo cómo encontrar y examinar las mejores opciones disponibles.