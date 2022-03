Elon Musk continúa discutiendo con el presidente Biden sobre lo que él percibe como una falta intencional de atención a las innovaciones de Tesla. El mes pasado , Musk se irritó cuando Biden omitió a Tesla al mencionar marcas que representan el futuro de los vehículos eléctricos en Estados Unidos.

FREDERIC J. BROWN | Getty Images

“Lo dije en serio cuando dije que el futuro se haría aquí mismo en Estados Unidos”, decía el tuit original de Biden. “Empresas como GM y Ford están construyendo más vehículos eléctricos aquí en casa que nunca antes”.

La respuesta cuestionablemente madura de Musk fue responder: "Empieza con una T, termina con una A, ESL en el medio", antes de llamar al presidente un "títere [de calcetín] húmedo en forma humana".

Pero los continuos informes de que la Casa Blanca sigue desconfiando de recibir a Musk en la Casa Blanca aparentemente han reavivado sus frustraciones, aunque en comentarios exclusivos a CNBC , Musk reconoce que la "noción de una disputa no es del todo correcta".

“Biden ha ignorado deliberadamente a Tesla en todo momento y declaró falsamente al público que GM lidera la industria de los automóviles eléctricos, cuando en realidad Tesla produjo más de 300.000 vehículos eléctricos el último trimestre y GM produjo 26”, dijo Musk a CNBC. (Aunque GM se vio notablemente afectado por la escasez de chips que provocó grandes retrasos en la producción de vehículos eléctricos).

Sin embargo, a principios de este mes, Biden finalmente reconoció públicamente a Tesla. “Desde 2021, las empresas han anunciado inversiones por un total de más de $200 mil millones en fabricación nacional aquí en Estados Unidos, desde empresas icónicas como GM y Ford que construyen la producción de nuevos vehículos eléctricos hasta Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos más grande de nuestra nación, hasta empresas innovadoras más jóvenes como Rivian que construyen camiones eléctricos o Proterra construyendo autobuses eléctricos”, dijo Biden durante un discurso sobre el crecimiento y el futuro de la producción nacional de vehículos eléctricos.

Musk no estaba muy interesado en el tan esperado reconocimiento del presidente. “Llegó al punto, hilarantemente, en el que a nadie en la administración se le permitió siquiera decir la palabra 'Tesla'”, agregó Musk en sus comentarios enviados por correo electrónico a CNBC. “La indignación pública y la presión de los medios lo obligaron a admitir que Tesla lo hace en de hecho liderar la industria de los vehículos eléctricos. Yo no llamaría exactamente a eso 'elogio'”.

El multimillonario asegura que no hay rencores entre él y el presidente, y que si alguna vez fuera invitado a la Casa Blanca, “haría lo correcto” en cuanto a no causar problemas. “De lo contrario, no tengo nada en contra de Biden”, comentó Musk, “aparte de la preocupación general sobre un mayor gasto deficitario, que se aplicaría a cualquier presidente”.

Tesla recuperó un sólido 12,87% año tras año a partir de la tarde del miércoles.