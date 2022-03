Adelántese a su competencia con las tendencias de marketing digital imprescindibles de 2022

El ecosistema digital ha estado cambiando y expandiéndose continuamente, particularmente desde que comenzó la pandemia en 2019. Desde el momento en que los consumidores se despiertan por la mañana, las empresas intentan venderles.

Pero el marketing se está alejando de los enfoques comerciales y estáticos y se está acercando a experiencias atractivas que benefician a los clientes. Como resultado, las empresas y los profesionales del marketing deben ser conscientes y adaptables si quieren tener éxito. Aunque no podemos predecir el futuro, podemos hacer una lluvia de ideas sobre las principales tendencias de marketing digital para 2022. Separar las verdaderas tendencias de las falsas es lo que lo diferenciará del resto.

Entonces, ¿cuáles son las tendencias de marketing digital que pondrán a su empresa por delante de la competencia?

Producción de vídeo

Estamos seguros de que ha oído hablar de la tendencia "móvil primero" que se ha acelerado durante algunos años. Y hoy, con 5G y planes de datos móviles más rápidos, la transmisión de video en teléfonos inteligentes y tabletas es más fácil que nunca. Puede grabar su video en cualquier lugar y verlo cuando lo desee, algo que era mucho más costoso cuando los planes de datos móviles estaban limitados a megabytes de Internet en lugar de gigabytes.

A la gente le encanta ver videos; así es como TikTok ganó tanta popularidad. Sin duda, la producción de videos será una de las tendencias de marketing digital más importantes en 2022. Si aún no está produciendo videos, debería pensar en expandir su enfoque digital.

"Lee la habitación" en las redes sociales

¿Has visto una caída en la confianza de los influencers de las redes sociales ? Cuando se trata de promocionar un determinado producto o impulsar el reconocimiento de marca, el marketing de influencers ha sido durante mucho tiempo el método de referencia. Esto comenzó a cambiar hace unos años y alcanzó su punto máximo a fines de 2021.

Sin embargo, los problemas de muchas superestrellas de Instagram han llevado a un gran problema de confianza. Cuando se trata de respaldos de personas influyentes, las personas se vuelven cada vez más escépticas. Sin embargo, esto no significa que el marketing de influencers sea ineficaz. Simplemente significa que las personas son más selectivas sobre en quién confían.

Si desea profundizar en el marketing de influencers , le sugerimos que investigue realmente al influencer con el que desea trabajar. Preste atención a lo que se dice en su sección de comentarios, no solo mire su número de seguidores.

Búsqueda por voz (¿finalmente?)

Es posible que recuerde en 2019 cuando toneladas de expertos en marketing afirmaron que la búsqueda por voz sería la próxima gran novedad. Sin embargo, no despegó como habían anticipado.

Pero es posible que desee reconsiderar su plan de marketing este año y agregar optimización de búsqueda por voz. No te preocupes. No es tan difícil como crees. Dado que los motores de búsqueda como Google todavía usan información textual para ofrecer resultados para consultas habladas, la optimización para la búsqueda por voz no es diferente. La única desventaja es que da como resultado las llamadas búsquedas sin clic, que pueden ser inconvenientes para mirar hacia atrás en los resultados de pago por clic (PPC).

Conseguir personal

Dejamos una gran cantidad de datos en Internet. Muchos de nosotros, a su vez, buscamos una personalización hiperdirigida. No podemos ignorar esta táctica de marketing mientras discutimos los desarrollos de marketing digital.

Los consumidores quieren ver el material exacto que quieren en el momento exacto. Eso significa que es esencial adaptar su mensaje de marketing digital y entregarlo de la manera correcta.

La buena noticia es que es muy fácil usar mensajes más personalizables. Ya sea publicitando con Google Ads o enviando correos electrónicos de bienvenida con Mailchimp, las infinitas plataformas de marketing permiten la personalización automatizada.

No olvide segmentar a sus usuarios mientras desarrolla su plan de marketing por correo electrónico. Usando sistemas sofisticados, puede crear varias ventanas emergentes de suscripción y separar a los consumidores en categorías según cuándo y dónde se suscribieron.

Además, no solo se dirija a todos sus clientes cuando desarrolle publicidad en las redes sociales. Considere los diferentes tipos de clientes que podrían estar interesados en sus productos y cree conjuntos de anuncios que se orienten a sus gustos.

Sin embargo, tenga cuidado al escribir mensajes personalizados. No seas demasiado personal. Las personas quieren anuncios relevantes, pero pueden asustarse si demuestras cuánto sabes sobre ellos.

Metaverso y VR/AR

Mark Zuckerberg anunció la metamorfosis de Facebook en Meta en octubre de 2021. La compañía también anunció el desarrollo de "Metaverse", una plataforma de redes sociales de próxima generación. ¿Afectará la percepción de la vida social en Internet y cómo las personas consumen material en las redes sociales? Todavía estamos esperando para averiguarlo.

Independientemente, puede comenzar a preparar los planes de Metaverse ahora mismo. Hay mucha información sobre cómo se verá, y no es necesario esperar a que se realice por completo para investigar las posibilidades del marketing de realidad virtual y realidad aumentada. Muchas aplicaciones funcionan con realidad aumentada a la que puedes acceder con la cámara de tu smartphone.

El marketing de VR y AR tomará un control aún mayor en el marketing en 2022, a medida que los dispositivos móviles se vuelvan más avanzados y los conjuntos de VR se vuelvan más asequibles.

Ahora es el momento de mirar hacia el futuro y perfeccionar las estrategias que tienen más sentido para usted y su negocio. Esperar hasta que estas tendencias emergentes sean completamente comunes es una forma segura de quedarse atrás de la competencia.