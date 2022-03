Cómo contratar a tu equipo perfecto en 5 pasos

Cualquier emprendedor o persona creativa puede relacionarse con los desafíos o la resistencia que pueden surgir en torno a delegar tareas o pedir ayuda. Esencialmente, esto se deriva de tener que cambiar de una mentalidad de Puedo hacerlo todo a Necesito un equipo para esto o ¡incluso puedo tener apoyo para esto! Es probable que esto se vuelva especialmente evidente si desea escalar su negocio. Comenzarás a notar lugares donde, francamente, lo que estás haciendo "ya no es tu trabajo".

Aprender a pedir y permitirse el pleno apoyo es un proceso continuo. Es una sensación increíble levantarse cada día sabiendo que puede hacer negocios con personas increíbles que están alineadas con su visión y objetivos comerciales a largo plazo.

Aquí hay 5 consejos revolucionarios para hacer que el proceso de contratación de su equipo sea empoderador, sencillo y exitoso.

1. Crea tu visión cristalina

¿Cómo te ves a ti mismo y qué ves para tu equipo? Tal vez ya tenga algunos empleados, o tal vez esté comenzando a construir su equipo ideal. Cualquiera que sea el caso, es vital tener muy claro qué es lo que quieres.

Sabía que quería construir un equipo creativo, independiente y de gran vibra que apoyara y se alineara con la visión general de mi empresa.

Tómese un momento para considerar cuáles son los valores de su empresa y cuál es su visión (¡quizás le gustaría tomarse más de un momento y escribir sus respuestas varias veces hasta que lo tenga claro!) Formará su equipo perfecto si Lo estamos haciendo intencionalmente con personas que están en la misma página cuando se trata de valores fundamentales y su visión más amplia para la empresa.

Tu visión crea tu entorno, el cual crea tu realidad.

Relacionado: Estás hecho por las personas a las que dices 'No'",

2. Establece tu intención

Si tuviera que responder ahora mismo, ¿cuáles diría que son sus intenciones para el tipo de personas que le encantarían en su equipo y a qué conducirá esto? ¿Qué tal cómo se sentirá eso? ¿Cómo será el ambiente de trabajo, físicamente pero también energéticamente? ¿Qué otra cosa?

Una de mis intenciones, para darles una idea de cómo sería este paso, era llamar a personas alineadas con el alma que contribuyeron a la empresa de una manera que se sintió sin esfuerzo y simplemente correcta. Soy un gran creyente en usar mi intuición (de ahí que se hable de la alineación del alma) para tomar decisiones comerciales, y hacerlo ha sido una parte fundamental de cómo he ganado más de 20 millones de dólares en línea. Tomé la decisión interna de que los miembros de mi equipo no solo estarían "bien", sino que contribuirían al negocio de formas que ni siquiera había previsto.

Algunas de las cosas más maravillosas de mi equipo también son cosas que, a primera vista, era completamente irracional que me atreviera a pedir. Sin embargo, lo hice de todos modos, y se volvió real porque estaba disponible. Pista: todo lo que ves dentro de ti y te atreves a preguntar está disponible.

3. Pide lo que quieras

No recibes lo que no pides, específicamente. Así que no, no es suficiente solo querer, desear o incluso tener la intención de hacerlo. Aquí es donde puedes decir sin pedir disculpas exactamente qué es lo que necesitas y quieres. Esto se expresa mejor al escribir su guión o anuncio de trabajo. Esta es la oportunidad de filtrar quién no es compatible simplemente siendo claro y directo con quién sí quieres.

Si eres transparente con tus expectativas y permites que tu energía fluya a través de la descripción, atraerás a quien le habla. Algunos de mis anuncios pueden haber parecido audaces, escandalosos, exagerados o simplemente poco profesionales para muchos, pero también se dirigieron a personas que terminaron siendo mis personas perfectas.

¿Qué pasaría si simplemente pidieras exactamente lo que querías y fueras abierto sobre cada parte de quién eres?

Relacionado: Qué sucede realmente cuando contratas al candidato equivocado

4. Identifica tus no negociables

Se trata de determinar, y luego ser honesto, lo que permitirá y lo que es simplemente un no para usted. Es mejor ser sincero desde el principio que tener que lidiar con las consecuencias de no ser sincero contigo mismo o con los demás.

El proceso de contratación se vuelve más fácil cuanto más claro sea qué es lo que no es negociable para usted y qué áreas o habilidades quizás esté dispuesto a enseñar y capacitar a su empleado.

Aquí hay algunas preguntas para ayudarlo a aclarar a quién está buscando y cuáles son sus no negociables:

¿Qué tipo de personalidad o energía estás buscando?

¿Cuáles son sus conjuntos de habilidades?

¿Cuál es su experiencia?

¿Dónde necesitan vivir?

¿Qué área del negocio necesitan cubrir?

¿Cuáles son los requisitos logísticos?

Vale la pena mencionar algunos, si no todos, de estos cuando anuncie sus contrataciones. La clave aquí es saber qué es realmente un sí y qué es un no. Una vez que haya respondido todas estas preguntas, puede revisar cada una y sentir lo que está dispuesto a negociar o cambiar lo que no es negociable.

Relacionado: Cómo decir 'No' en el trabajo (infografía)

5. Decide, desde tu instinto

Si alguien se ve muy bien en el papel, pero algo se siente un poco fuera de lugar, o no está del todo feliz o entusiasmado después de conocerlo, entonces es probable que no encaje.

Tenga en cuenta que alguien puede ser fantástico en el papel y marcar todos los requisitos, pero cuando su cuerpo e intuición le dicen lo contrario, es hora de que escuche. También es posible que casi no tengan experiencia, pero te sientes muy bien de que se unan a ti. Si ese es el sentimiento, entonces tienes un ganador.

Una vez que lo asegure, haga que se les envíe su carta de compromiso, descripción del trabajo, políticas de empleados, políticas de equipo y beneficios para empleados poco después. Estos ayudarán a su nuevo empleado a comprender bien sus expectativas y cómo funciona la empresa, así como a formalizar todo y hacer que su contratación sea oficial.

El proceso de contratación puede ser una experiencia divertida y expansiva. Vuelve siempre a tu visión, a tu intención y decide no desviarte de eso. Contratar a alguien que no es apto y luego tener que reemplazarlo puede ser costoso y no es una situación ideal. Una forma de ayudar a evitar esto y hacerlo bien la primera vez es mantenerse fiel a lo que significa un equipo perfecto para usted y solo decir "sí" a lo que está alineado con usted y el crecimiento de su negocio.