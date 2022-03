Cómo convertir sus errores más costosos en oportunidades de crecimiento masivo

Los errores son caros.

Una coma faltante le costó a una empresa $ 5 millones, una falta de comunicación en la medición hizo que la NASA perdiera un satélite de $ 125 millones y un simple error tipográfico hizo que una empresa japonesa vendiera accidentalmente 610,000 acciones por un yen en lugar de una acción a 610,000 yen. Sin embargo, aparte de la vergüenza pública , todos estos errores tienen una cosa en común: nunca volverán a suceder.

Porque aprender de un error no tiene precio.

Si bien los errores que cometemos en nuestra vida cotidiana pueden no ser tan explosivos, sucederán de todos modos. Como líderes , tenemos que replantear lo que significa un error. No es un fracaso vergonzoso estar escondido, sino más bien una parte del proceso iterativo natural. Los errores son otra oportunidad para aprender y son elementos cruciales en el camino hacia el éxito.

Afrontar las consecuencias

Todo el mundo comete errores, y no vale la pena ocultar ninguno. Si bien admitir un error puede traer un breve momento de vergüenza, a menudo es mucho más dañino para su reputación fingir que nunca sucedió.

Considere la historia de los trabajadores del museo que accidentalmente rompieron la barba de la máscara funeraria del faraón Tutankamón y luego fueron juzgados por tratar de encubrir su error al volver a pegarla torpemente. Si simplemente hubieran reconocido el accidente y buscado la ayuda de expertos en restauración experimentados, se podría haber evitado un daño irreparable a un artefacto de valor incalculable.

Admitir un error es el camino más rápido para mejorarlo. La transparencia le permitirá obtener la ayuda que necesita para encontrar una solución. Negar un error o pasar la culpa puede cambiar rápidamente el error de un accidente direccionable a un drama cargado de emociones digno de una serie de Hulu cuando la verdad sale a la luz.

Ningún error es lo suficientemente grande como para poner en riesgo nuestra integridad o la confianza que hemos establecido con los colegas para ocultar nuestro papel en ella. Una vez, casi despedimos a un socio externo de confianza por encubrir una situación de la que sentimos que deberíamos haber sido informados de inmediato. Fue un verdadero error humano: abrir un correo electrónico falso que era casi imposible de discernir como falso, pero nuestro socio, con las mejores intenciones, decidió como equipo mantener el secreto hasta que lo cumplieran. No nos enteramos de la situación hasta meses después, cuando finalmente determinaron que no se podía resolver. Como empresa, estábamos más preocupados por el hecho de que las personas en las que confiábamos ocultaban intencionalmente información que amenazaba nuestros resultados finales que por el desafío que planteaba la situación. El verdadero fracaso fue su deshonestidad, no el error original.

Si bien finalmente perdonamos a la pareja, me di cuenta de que muchas personas evitan plantear un problema por vergüenza o miedo a las acciones que podríamos tomar debido a nuestra desaprobación. Pero no podemos permitir que nuestro miedo se interponga en el camino de reconocer el error y seguir adelante.

El síndrome del impostor también juega un papel aquí: a muchos les preocupa que un error los exponga como el "fraude" que han sido todo el tiempo. Un error no significa que sea un fracaso o que todos sus logros pasados sean nulos y sin efecto. Todos somos humanos, y se producirán errores. Es la forma en que los abordamos lo que determina el resultado.

Los errores son los mejores maestros.

En el campo de la inteligencia artificial, uno de los conceptos fundamentales del aprendizaje automático es descubrir todas las formas en que algo no funciona para encontrar la única forma en que funciona. Al permitir que un robot aprendiera a caminar por sí mismo, los investigadores del MIT observaron que la IA repetía varios intentos fallidos a medida que eliminaba técnicas ineficaces y creaba una biblioteca de conocimientos para aplicar hacia el éxito final. No es tan diferente para las personas.

Por ejemplo, tenemos un flujo constante de datos en campañas de medios digitales que nos dicen qué tácticas funcionan mejor que otras. Si configuramos nuestros programas de marketing y luego ignoramos estos datos, estaríamos perdiendo la oportunidad de aprender cómo conectarnos mejor con nuestra audiencia. En cambio, prestamos atención a los datos y compartimos abiertamente lo que debemos iniciar, detener o continuar para permanecer en un lugar de optimización continua. No cometemos errores intencionalmente, pero a menudo hay lagunas en nuestro conocimiento al principio que se llenan con el tiempo. Son esos matices y conocimientos clave los que hacen que nuestros programas sean excepcionales.

Los errores son una parte natural del proceso de crecimiento y no deben temerse ni avergonzarse. De hecho, son herramientas vitales. Cada error es un maestro, profundizando nuestro conocimiento y optimizando nuestros resultados.

El éxito de hoy es el fracaso de mañana

La máquina de vapor impulsó la Revolución Industrial antes de que quedara obsoleta. Las primeras computadoras personales que lanzaron la revolución de las computadoras de escritorio e impulsaron a la humanidad a la era de la información ahora se ven como pintorescas reliquias de una era pasada. Las primeras videograbadoras marcaron el comienzo de una nueva era de calidad de video, pero ahora palidecen en comparación con la claridad digital 4K que tenemos hoy. Todas estas cosas lograron un gran éxito en su tiempo, pero se considerarían fracasos abyectos si alguien intentara comercializarlas hoy.

El éxito es un continuo. Tenemos éxito y fallamos, luego tenemos éxito y fallamos de nuevo. Cuando priorizamos el crecimiento sobre el ego, podemos utilizar nuestros fracasos para impulsarnos hacia el futuro: fallamos y "aprendimos hacia adelante". Comenzamos a comprender que los mayores desafíos a menudo pueden producir las oportunidades más significativas, mientras que nuestros fracasos pulen las perspectivas y agregan matices a nuestra comprensión.

No podemos usar nuestros errores para avanzar si no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad por ellos en primer lugar. Sea dueño de sus errores y fallas, navegue por las consecuencias y evalúe cómo puede aplicar lo que ha aprendido para llegar más lejos la próxima vez.

ganar o aprender

El éxito y el fracaso están inexorablemente vinculados, y aprender de ambos es la clave para desbloquear la mejora y el crecimiento continuos. En mi trabajo, hemos implementado un mantra de “ganar o aprender”. No ganaremos todas las veces; los errores y los contratiempos son inevitables. Lo que importa es que proporcionemos un entorno seguro para que ocurran errores y luego fomentemos el aprendizaje y la reflexión después de ellos.

Cuando priorizamos la inteligencia emocional y el crecimiento sobre el ego y el poder, somos más capaces de aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y obtener ideas que nos impulsan hacia adelante. Jugar al juego de la culpa tiende a terminar mal, pero reconocer nuestros errores nos permite contemplar qué podemos hacer de manera diferente para abordar los desafíos y mover a todos hacia el futuro.