3 hábitos para ayudarlo a vivir una vida más feliz y saludable (y hacer crecer su negocio también)

Números recientes de la Oficina del Censo de EE. UU. revelan una tendencia que enorgullece mi corazón: más personas que nunca están explorando el espíritu empresarial.

En 2021, se registraron poco menos de cinco millones de nuevas empresas solo en los EE. UU. Son cinco millones más de personas que unen su pasión y propósito para crear una vida mejor para ellos y para los demás. Y se espera que el auge continúe en 2022, con 17 millones de nuevos negocios proyectados para el lanzamiento.

Por supuesto, estos empresarios aprenderán rápidamente lo que muchos dueños de negocios experimentados ya saben: el éxito requiere más que pasión y propósito. También requiere una tremenda perseverancia, el tipo de esfuerzo y determinación que lo mantiene despierto hasta altas horas de la noche y con energía durante largos días.

Cuando está quemando la vela en ambos extremos, es fácil caer en hábitos que pueden llevar rápidamente al agotamiento. Y si bien la pandemia ha puesto en primer plano el bienestar de los empleados , los empresarios a menudo quedan fuera de la conversación, a pesar del esfuerzo requerido para hacer crecer sus negocios, a menudo a expensas de su bienestar .

Cuando está quemando la vela en ambos extremos, es fácil caer en hábitos que pueden llevar rápidamente al agotamiento.

Cuidar de su salud y recargar su batería de positividad es primordial para el éxito, sin importar cuándo y cómo trabaje. Como líder que apoya una red global de un millón de empresarios en el espacio de la salud y el bienestar, me inspiran constantemente los pasos innovadores que toman para poner su propio bienestar al frente y al centro a medida que hacen crecer sus negocios, incluso en tiempos difíciles.

Aquí hay tres lecciones que aprendí de mi red que espero lo ayuden a nutrir su propio bienestar mientras se esfuerza por alcanzar sus objetivos comerciales este año.

Relacionado: Deshazte de estos cinco hábitos si quieres el éxito empresarial

Encuentra tu pozo de inspiración

Todos hemos aprendido en los últimos dos años lo importante que es tener fuertes conexiones sociales y lo difícil que es tener éxito sin ellas. Esto es especialmente cierto para los empresarios.

Se sabe que el espíritu empresarial y la soledad van de la mano . Y no sorprende que trabajar duro día y noche para construir un negocio pueda ser algo aislador, especialmente durante una pandemia .

No tiene que ser así.

Encontrar una comunidad de personas con ideas afines puede ser como acceder a un pozo profundo de inspiración, apoyo y amabilidad; bálsamo para el espíritu cuando se está agotando.

Encontrar una comunidad de personas con ideas afines puede ser como acceder a un pozo profundo de inspiración, apoyo y amabilidad; bálsamo para el espíritu cuando se está agotando.

Algunos de mis emprendedores favoritos han integrado la conexión social directamente en sus modelos comerciales, colaborando con un socio o cofundador, o aprovechando las comunidades existentes que pueden aumentar su energía y entusiasmo.

Esas conexiones no tienen que ser locales. La pandemia ha demostrado que las comunidades virtuales son tan poderosas como las físicas. Sigo a casi 900 empresarios de Amway en Instagram , y su pasión y propensión a impulsarse unos a otros me inspira mucho.

Tome Esther y Leonard Kim , por ejemplo. Esta pareja surcoreana de 75 años no solo ha hecho crecer su negocio juntos, sino que también se ha conectado a la popular comunidad de salud en línea de Corea, 25 Cent Ride, un grupo similar a Peloton de entusiastas de las bicicletas y dueños de negocios que giran juntos mientras ofrecen una otra energía y apoyo.

Relacionado: 6 hábitos que ayudan a las personas exitosas a maximizar su tiempo

Sirve a los demás (y no solo a tus clientes)

La mayoría de los empresarios tienen un propósito superior detrás de su negocio. Es posible que estén buscando una salida para su creatividad, flexibilidad en sus horas de trabajo, o tal vez estén buscando hacer crecer un equipo o una comunidad.

Pero al igual que retribuir puede elevar la moral de los empleados de la empresa , mirar más allá de los objetivos comerciales personales puede ser una fuente de energía emocional y motivación para los emprendedores.

Los estudios muestran que cuando actuamos al servicio de los demás, realmente podemos alimentar el alma.

Los estudios demuestran que cuando actuamos al servicio de los demás, realmente podemos alimentar el alma . Y los empresarios están en una posición única para tener un impacto enorme en sus comunidades.

Por ejemplo, los empresarios de nuestra red ayudan a respaldar el trabajo que hacemos con los bancos de alimentos y las comunidades desatendidas; incluso hemos construido parques infantiles, granjas y contribuimos a un programa que ayuda a apoyar a las mujeres empresarias en la India.

Pero incluso contribuciones mucho más pequeñas, como donar a un centro comunitario o refugio local para personas sin hogar, pueden llenar su balde personal con orgullo, satisfacción y la energía que proviene de saber que está ayudando a otros.

Relacionado: 12 hábitos de los emprendedores altamente efectivos

Sea generoso con sus ganancias

Cualquiera que haya iniciado un negocio sabe que el aprendizaje viene con el territorio . Es por eso que conceptos como " mentalidad de crecimiento " han ganado tanta fuerza en los últimos años.

Pero volver a entrenar su cerebro no solo es bueno para su salud a largo plazo , sino que también es más fácil cuando comparte su nuevo conocimiento con otros. Se llama el principio de recuperación y se basa en investigaciones que muestran que las personas retienen el 90 % de los nuevos aprendizajes cuando los ponen en práctica de inmediato. He visto este principio en acción con tantos empresarios que conozco. No son nutricionistas o fisiólogos certificados; simplemente les apasiona la salud y el bienestar, y llegaron a sus negocios con una mente abierta, hambre de aprender y un espíritu generoso.

No hay nada más energizante que ayudar a alguien a mejorar su vida.

Estas personas se han comprometido a aprender tanto sobre marketing, ventas y trabajo en red como sobre ejercicio, nutrición y hábitos saludables. Pero por mucho que hayan trabajado para adquirir su conocimiento, no lo acumulan. Están compartiendo libremente con sus comunidades, pasando el conocimiento, y la antorcha, a los recién llegados. Lo que han aprendido, y tomado en serio, es que no hay nada más energizante que ayudar a alguien a mejorar su vida. Resulta que devolverlo paga grandes dividendos para su propio bienestar.

Sé lo agitado que puede ser administrar un negocio, y lo fácil que es pensar que poner su propia salud y bienestar en un segundo plano beneficiará al negocio a largo plazo. Pero, en última instancia, como emprendedor, eres el motor que mantiene todo en marcha. Si te quemas, también lo hace el negocio. Aprender de empresarios que han logrado el equilibrio entre un negocio saludable y una vida saludable ha inspirado mi propio viaje de bienestar . Espero que lo inspire a priorizar su salud y bienestar en 2022.