¿Los problemas de imagen corporal están frenando a su equipo?

Cuando un líder empresarial marca las cosas que podrían frenar a su equipo, generalmente incluye recursos, capacitación, tiempo o motivación. Pero muy pocos gerentes agregarían la imagen corporal a esa lista. Resulta que deberían.

La imagen corporal negativa afecta a casi una de cada cinco personas en el lugar de trabajo, según un estudio de Horizon Media . De ellos, el 80 % no habla de ello con sus colegas. Además, el 30% por ciento no habla con nadie en absoluto. Antes de continuar, tenga en cuenta que el número de uno en cinco se aplica por igual a hombres y mujeres.

“Definitivamente creo que las percepciones de la forma y el tamaño del cuerpo te afectan en el lugar de trabajo”, dice Brynta Ponn, cuya primera carrera fue en recursos humanos. Ahora es una creadora de contenido positivo para el cuerpo e influenciadora en Instagram y TikTok . “Afectó los roles que asumiría. A veces me impedía exponerme”.

Alicia McCarvell dice que su imagen corporal la detuvo profesionalmente, antes de acumular 4.3 millones de seguidores en TikTok hablando de "amor propio, malas palabras y fotos", según su biografía.

“La mayor parte de mi viaje fue darme cuenta de cuántas cosas me contuve”, continúa. “Estamos hablando de tan poco como fotos a tan grande como entrevistas de trabajo y solicitudes. Darse cuenta del papel que juega nuestra relación con nuestro cuerpo en lo que realmente nos permitimos hacer en nuestra vida es muy importante”.

Ponn y McCarvell son dos de una lista estelar de personas influyentes en las redes sociales positivas para el cuerpo que encabezan BodCon , una conferencia virtual de un día para celebrar el cuerpo que se llevará a cabo el domingo 27 de febrero. La lista de oradores incluye cuerpos de todas las formas, tamaños, colores y géneros.

Pero un nuevo libro de dos sociólogos europeos sugiere que los festivales de amor y confianza en uno mismo por sí solos no resolverán el problema de la positividad corporal en el lugar de trabajo. En Confidence Culture , Shani Orgad y Rosalind Gill afirman que el enfoque principal en la promoción positiva de la propia imagen ha creado un culto en torno a la confianza en la sociedad actual. En su opinión, la positividad corporal centrada en uno mismo trata el síntoma, en lugar de la causa. Su recomendación es que los líderes empresariales se centren en la cultura de la empresa, no solo en la autoimagen individual.

Para comprender ambas opciones y ayudar a determinar cuál puede ser un mejor enfoque para abordar los problemas corporales con sus equipos, primero debemos definir mejor el problema.

¿Qué es la positividad corporal?

Parte de la dificultad para encontrar una solución al problema de la imagen corporal es el objetivo móvil de lo que generalmente se acepta como una perspectiva socialmente apropiada. El movimiento actual de positividad corporal evolucionó a partir del movimiento de aceptación de la grasa de la década de 1960 . Primo del feminismo y los derechos civiles, la aceptación de los gordos evolucionó para combatir la discriminación contra las personas en función de su tamaño.

La positividad corporal surgió en las últimas décadas con definiciones más amplias de la imagen corporal. No se trata solo de peso o grasa, sino de altura, color, género, identidad sexual y capacidad física. Algunas mujeres agregan la aceptación del vello corporal y la higiene menstrual en un esfuerzo por desafiar las expectativas sociales de la apariencia femenina. Independientemente de la perspectiva, el mensaje general es que cada cuerpo es digno de amor y respeto.

“Pensé que la positividad corporal se trataba de mirar hacia adentro para aceptar y amar tu cuerpo”, dice Emily Ho, una influenciadora de la moda de talla grande conocida en línea como Authentically Emmie . "Era similar al mensaje en los anuncios de Dove: 'Ama la piel en la que estás' y 'Todo el mundo es hermoso'".

Ho adoptó esa actitud hacia la positividad corporal después de recuperarse de un trastorno alimentario y soportar años de dietas extremas y exceso de ejercicio crónico. Pero a medida que se convirtió en una persona influyente de talla grande, se dio cuenta de que las raíces del movimiento de aceptación de la gordura tenían que ver fundamentalmente con la antidiscriminación.

“La positividad corporal convencional tal como existe en Instagram y otras redes sociales puede ser útil si llega a otras personas que pueden sentirse inseguras acerca de sus cuerpos y anhelan formas de encontrar la autoaceptación”, dice. “Aún así, para algunos, la parte de 'positividad' puede parecer demasiado exagerada. La comprensión actual todavía se centra en formar una opinión sobre tu cuerpo”.

Ho, que no está involucrada con BodCon, dice que la neutralidad corporal es su enfoque personal actual. “Es una forma de mirar los cuerpos sin emitir ningún juicio”, explica. “No son buenos ni malos, simplemente existen”.

Esto sugiere la opinión más académica de Organ y Gill sobre cómo ayudar a un equipo cuyos miembros pueden tener problemas con la imagen de sí mismos.

La cultura de la confianza

Orgad y Gill notaron que surgía un patrón en todo, desde los escritos feministas hasta la música popular. Cada vez que la desigualdad era el tema de conversación, con frecuencia se seguía con la idea de que las mujeres necesitaban superar su falta de confianza.

“ La cultura de confianza implica que el problema va más allá de un dominio específico”, explica Orgad. “Estamos en una era en la que los significados que circulan en todos estos escenarios transmiten una idea similar, que anima a las mujeres a creer que el problema fundamental que las frena es su falta de confianza. Por lo tanto, la solución principal es que deberían trabajar en sí mismos”.

Gill dice que cualquier persona que se sienta marginada, ya sea como mujer, miembro de un grupo minoritario o alguien que simplemente no se siente normal en comparación con los demás físicamente, generalmente cae en la trampa del síndrome del impostor . Temen ser descubiertos como fraudes por colegas y supervisores. En lugar de soluciones individuales como la superación personal o la terapia, Gill y Orgad dicen que el cambio debe venir desde la otra dirección.

“Una cosa que las empresas pueden hacer, en relación con que muchos de sus empleados se sientan como impostores, es que pueden comenzar a mirarse a sí mismos”, ofrece Gill. “¿Por qué se sienten como impostores? ¿Qué estamos haciendo en nuestro lugar de trabajo para hacerles sentir que no encajan? ¿Que no son bienvenidos aquí?

Vivian Kaye es fanática del enfoque Cultura de la confianza . Ha convertido a KinkyCurlyYaki en un negocio de $6 millones que vende extensiones de cabello premium para mujeres negras y se fundó principalmente para permitirles sentirse más seguras en el lugar de trabajo. “Cada vez que ves una foto corporativa de personas y todo lo que ves son hombres y mujeres sanos, blancos y delgados, eso es un problema”, dice Kaye. “La gente se siente segura donde se siente vista. Una de las formas en que solucionará este problema con confianza en el lugar de trabajo es comenzando de arriba hacia abajo”.

Ho agrega: “Todos los cuerpos son 'normales' y podemos centrarnos en lo que hacen por nosotros en lugar de cómo se ven. Vivo en un cuerpo que se sale de la norma de lo que parece ser 'aceptable', incluso en espacios de positividad corporal en línea. Me afecta negativamente el sesgo antigordo, la discriminación por tamaño y la falta de acceso cómodo a muchos espacios. Mi enfoque no está vuelto hacia adentro, aceptando que mi cuerpo se ve bien tal como es. Estoy más preocupado por centrarme en cómo los sistemas y las normas culturales impactan en cómo los cuerpos más grandes se mueven por el mundo”.

Gill dice que para que muchos con problemas de imagen corporal se sientan bienvenidos y confiados en la fuerza laboral, necesitan ver una fuerza laboral diversa y saber que no es una casilla de verificación simbólica para cumplir. “Las organizaciones y los directores ejecutivos tienen que hacer el trabajo”, amplía. “Tienen que empezar a observar sus culturas”.

No hay nada malo con la confianza en uno mismo

Por su parte, ni Orgad ni Gill disuadirían a la gente de considerar eventos como BodCon. “No es que nos estemos posicionando en contra de la confianza”, explica Gill. “Estamos muy a favor de que las mujeres se sientan seguras, cómodas con su propia piel, que se sientan positivas con sus cuerpos. Estamos muy a favor de la confianza corporal. Pero también somos muy pro-justicia social”.

Cuando se les pidió que revisaran el sitio web del evento de BodCon, ambos dijeron cosas positivas, como felicitar a la diversa lista de oradores, ya sea en relación con el tamaño del cuerpo, el género, la raza u otros factores. El evento incluye un panel de discusión sobre la confianza en la apariencia física en el lugar de trabajo que contará con la presencia de Kaye, Lisa Schoenbergr , Keka Dasgupta y la entrenadora de negocios de positividad corporal Lindsay Johnson . Se anuncia como una charla sobre cómo aplastar el chat de dieta y cambiar el enfoque del chat de la oficina hacia cosas más positivas.

“Las conversaciones sobre el peso corporal y la dieta no son buenas para el lugar de trabajo”, aconseja Johnson. “No solo no es apropiado hablar de estas cosas allí, sino que las personas deben sentirse empoderadas para optar por no participar en esas conversaciones o establecer límites para decir: 'No quiero hablar de esto'”.

Johnson se hizo eco de los temas de Confidence Culture al describir de qué se trata realmente el movimiento de positividad corporal actual. “Se trata de comprender el sesgo antigordo y la fobia a los gordos en nuestra sociedad en general”, afirman. “Se trata de sistemas complejos que causan daño y mantienen a las personas sin acceso a oportunidades como servicios de atención médica, acceso a cosas como restaurantes, vuelos y asientos. Cuando hablas de cómo educar a nuestros líderes en el lugar de trabajo para relacionarse y crear entornos que fomenten la confianza en una persona, es mucho más profundo que la confianza en uno mismo. Es comprender cómo se perpetúa la fobia a los gordos a través de los medios, cómo se aprende y cómo la desinformación sesga a los propios líderes. Tienen que ser el cambio, y un almuerzo ocasional y aprender sobre la positividad corporal no es suficiente”.