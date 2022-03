Cómo sucedió el éxito para Andy Wiederhorn, director ejecutivo de FAT Brands

Si alguna vez ha estado en un Johnny Rockets o Fatburger, puede agradecer a Andy Wiederhorn por la deliciosa experiencia de la hamburguesa⁠, y por traer nuevas ubicaciones en todo el mundo. Wiederhorn es director ejecutivo de FAT Brands, una empresa global de franquicias de restaurantes que sigue sacando partido a su competencia a través de su agresiva estrategia de crecimiento. Después de un año récord de actividad de fusiones y adquisiciones en 2021, la empresa actualmente posee 17 marcas de restaurantes y franquicias con más de 2300 unidades en todo el mundo.

Andy Wiederhorn

El espíritu empresarial siempre ha formado parte de la vida de Wiederhorn. Con solo 21 años, fundó una exitosa firma de servicios financieros. Mientras experimentaba el éxito, los imprevistos lo llevaron de regreso a sus raíces, el espacio del restaurante. Creció en el espacio y su primer trabajo fue en un restaurante. Vio la oportunidad de volver a sumergirse en el negocio cuando la marca de hamburguesas favorita de Hollywood, Fatburger, salió a la venta en 2003.

A pesar de ser una marca querida por celebridades como Magic Johnson y Kanye West, Wiederhorn tenía mucho trabajo por delante. Al hacerse cargo de la marca, hubo muchas ineficiencias y la única forma de comenzar de nuevo fue declararse en bancarrota del Capítulo 11 para dos de las subsidiarias de la costa oeste de la marca de hamburguesas. A partir de ahí, Wiederhorn se centró en la renegociación de contratos de arrendamiento/proveedor y en la expansión en el extranjero, donde el capital estaba más disponible. Un avance rápido hasta ahora, y Fatburger está chisporroteando. Hay aproximadamente 200 ubicaciones en todo el mundo. Además, una adquisición por parte de Wiederhorn en 2011, Buffalo's Cafe, solo amplificó la icónica marca de hamburguesas cuando creó un modelo de servicio rápido del concepto de ala, Buffalo's Express, para compartir la marca con Fatburger. Hasta la fecha, hay más de 100 unidades de marca compartida.

Este fue solo el comienzo de la visión de Wiederhorn de construir una poderosa empresa mundial de franquicias de restaurantes. En 2017, pasó por el arduo proceso de hacer pública FAT Brands, que tomó más de seis años y muchas puertas cerradas. Cada revés solo alimentó su deseo de hacer esto realidad, pero la espera valió la pena. Las acciones de FAT Brands fueron reconocidas como una de las acciones de restaurantes de mejor rendimiento de 2021.

La perspicacia financiera de Wiederhorn fue clave para que la oferta pública inicial se hiciera realidad y desempeñó un papel igualmente importante en las 12 adquisiciones de restaurantes que ejecutó en los últimos cuatro años. Desde encontrar el capital hasta integrar estas nuevas marcas en su cartera, nueve de las cuales fueron durante la pandemia, se mantuvo comprometido con su visión a largo plazo de agregar marcas que fueran sinérgicas y de alto crecimiento.

Sin duda, Wiederhorn tiene más ofertas en la manga mientras se esfuerza por ser uno de los 10 mejores jugadores en la categoría en términos de recuento de restaurantes, pero no se deje atrapar por los números. Desde nuevas oportunidades de marca compartida en el horizonte con la nueva marca de cartera Hot Dog on a Stick y Johnny Rockets hasta ser uno de los primeros restaurantes en presentar nuggets de pollo a base de plantas con Impossible Foods, la innovación no pasa a un segundo plano.

¿Su consejo para otros emprendedores? Hit individuales y dobles. No se balancee hacia las cercas ya que los jonrones vendrán solos.

